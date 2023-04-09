Хави: «В еврокубках «Барселона» выступила не лучшим образом, но мы в процессе строительства, нужно еще 2-3 года. Надо повзрослеть, набив шишки»

Хави высказался о выступлении «Барселоны» в еврокубках

«Мы должны повзрослеть, набив шишки. У нас молодая команда. Когда мы в следующем сезоне будем играть с «Реалом», нужно навязывать свою игру, действовать более эффективно, не допускать ошибок, которые нас способны убить.

Мы растем, мы сражаемся. Да, нам не хватало зрелости в важных матчах, но мы вынесем урок.

Нам нужно больше времени. Если бы мы остались без трофеев в этом сезоне, времени нам не дали бы. Но мы выиграли Суперкубок Испании, дошли до полуфинала Кубка Испании, лидируем в .

В Европе, действительно, мы выступили не лучшим образом, но мы еще в процессе строительства, на которое нужно еще 2-3 года при условии сохранения состава. Однако на пути к этому нужны победы.

Нам многого не хватает. Соперники пользовались своими моментами, а мы, контролируя игру, нет. В следующем сезоне мы попытаемся добиться успеха снова», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Блауграна» заняла третье место в группе Лиги чемпионов и проиграла «Манчестер Юнайтед» в плей-офф .