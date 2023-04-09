Хави: «В еврокубках «Барселона» выступила не лучшим образом, но мы в процессе строительства, нужно еще 2-3 года. Надо повзрослеть, набив шишки»
Хави высказался о выступлении «Барселоны» в еврокубках
«Мы должны повзрослеть, набив шишки. У нас молодая команда. Когда мы в следующем сезоне будем играть с «Реалом», нужно навязывать свою игру, действовать более эффективно, не допускать ошибок, которые нас способны убить.
Мы растем, мы сражаемся. Да, нам не хватало зрелости в важных матчах, но мы вынесем урок.
Нам нужно больше времени. Если бы мы остались без трофеев в этом сезоне, времени нам не дали бы. Но мы выиграли Суперкубок Испании, дошли до полуфинала Кубка Испании, лидируем в Ла Лиге.
В Европе, действительно, мы выступили не лучшим образом, но мы еще в процессе строительства, на которое нужно еще 2-3 года при условии сохранения состава. Однако на пути к этому нужны победы.
Нам многого не хватает. Соперники пользовались своими моментами, а мы, контролируя игру, нет. В следующем сезоне мы попытаемся добиться успеха снова», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Блауграна» заняла третье место в группе Лиги чемпионов и проиграла «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.
Учитывая что место в ЛЧ, которая она даёт и так было уверенно получено. СКЕ тем более неинтересен.
Объектвино нужны только чемп, ЛЧ и иногда кубок для требла хех.
Куча травм
ОЧЕНЬ странные решения арбитров против Барсы
Сложнейшая группа из всех возможных
В следующем сезоне должна быть легкая группа + летом скамейку усилят
А Реал и Атлетико казались сильнее Барсы до игр, но Хави им по 4 сунул тогда же. Как пойдёт.)
Факт в том, что из сетки Интера выход в финал ЛЧ был бы уже более чем реален.
А Интер туда попал в большей степени из-за судейства и вылета поголовно всей обороны.
Проблема с ЕК короче надуманная абсолютно. Год назад на 90% вылетел из ЛЧ Куман своим сливом Бенфике разгромным.
При этом стабильности времен Месси разумеется ждать глупо.
Пиковый ЛМ 10-летней давности один стоил всего нынешнего состава Барселоны вместе взятого.)
Слабейший однозначно ростер Барселоны за последние 30 с лишним лет точно. И впервые нету соло-тащера ни одного. Минимум один решала, способный в одиночку многое сделать всегда был у Барселоны.
Хави же приходится напрягаться на каждый матча серьезнее по тренерски, чем всем предшественникам.
В команде идет перестройка,Хави проводит первый цельный сезон,и уже превзошел многих других до него по качеству игру и достигнутым целям.
У клуба огромные проблемы с финансами,даже свою молодежь не могут зарегистрировать
У Хави нет таких возможностей подписывать именно тех кого он хочет,клуб подписывает тех,кто более менее подходит команде и на ком в принципе можно будет заработать.
Благодаря тому,что в клубе собраны специалисты топ уровня,я уверен,что Барселона выберется из такого затяжного кризиса и снова будет одним из топов европейского футбола!
Так что в кубковых турнирах всё на тоненького всегда.
Вот доминация в 38-матчевой Ла Лиге - другое дело.)