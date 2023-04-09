Хави: «В еврокубках «Барселона» выступила не лучшим образом, но мы в процессе строительства, нужно еще 2-3 года. Надо повзрослеть, набив шишки»

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Хави высказался о выступлении «Барселоны» в еврокубках

«Мы должны повзрослеть, набив шишки. У нас молодая команда. Когда мы в следующем сезоне будем играть с «Реалом», нужно навязывать свою игру, действовать более эффективно, не допускать ошибок, которые нас способны убить.

Мы растем, мы сражаемся. Да, нам не хватало зрелости в важных матчах, но мы вынесем урок.

Нам нужно больше времени. Если бы мы остались без трофеев в этом сезоне, времени нам не дали бы. Но мы выиграли Суперкубок Испании, дошли до полуфинала Кубка Испании, лидируем в Ла Лиге.

В Европе, действительно, мы выступили не лучшим образом, но мы еще в процессе строительства, на которое нужно еще 2-3 года при условии сохранения состава. Однако на пути к этому нужны победы.

Нам многого не хватает. Соперники пользовались своими моментами, а мы, контролируя игру, нет. В следующем сезоне мы попытаемся добиться успеха снова», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Блауграна» заняла третье место в группе Лиги чемпионов и проиграла «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.

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31 комментарий

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ak83
у всех больших команд Европы были моменты перестройки. Недавно Интер и Милан вообще в ЛЧ не было. МЮ и Арсенал только начали возвращать свои позиции. Реал раньше до прихода Моура 1/8 пройти не мог много лет, потом сделали качественную закупку и это поколение Модричей и Бензема до сих пор тащат. Ливерпуль рухнул в этом сезоне и в следующем ЛЧ его не будет. Все команды проходят через спады. У Барселоны спасать отечество сейчас выходят щеглы Педри, Гави и Бальде. К примеру в 2015 на лавке были такие парни как Педро Родригес и Хави Эрнандес.
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Azik Mahsudov
Что значит много? Опыт не хватает молодым игрокам Барсы в Еврокубках.
Особенно Педри и Гави, которые на ЧМ играли, а Педри и на ЧЕ
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Mr-Apelsin Friend
Ну, а играть то кто будет ? Я понимаю полузащита молодая , но уже с громадным опытом игры на всех уровнях Гави и Педри голоден бои, в защите только Бальде был без опыта, проблема Барсы в атаке, Левандовски только для Кадисов, а остальные раз в год забивают. Плюс из года в год ключевые игроки выбывают примерно в одно и тоже время, либо плохая ротация от Хави,либо его физиотерапевты отстой
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Игорь Климов
В перестроечное время Барселоны - победа в Ла Лиге достаточно хороший результат!
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Universal1000
Ответ Lionel Andres Messi 10
Не соглашусь, что Лигу Европы Хави и команда воспринимали не всерьёз (да, раз он высказался негативно, но это было сразу после вылета). Это была реальная возможность для Хави завоевать первый трофей, ещё и международный, что давало возможность сыграть в Суперкубке против победителя ЛЧ.
Вообще класть на ЛЕ абсолютно. Не турнир для Барселоны.
Учитывая что место в ЛЧ, которая она даёт и так было уверенно получено. СКЕ тем более неинтересен.

Объектвино нужны только чемп, ЛЧ и иногда кубок для требла хех.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Universal1000
И что? ЛЕ вообще по боку Хави, чего он особо и не скрывал в интервью никогда. А Реал и Атлетико казались сильнее Барсы до игр, но Хави им по 4 сунул тогда же. Как пойдёт.) Факт в том, что из сетки Интера выход в финал ЛЧ был бы уже более чем реален. А Интер туда попал в большей степени из-за судейства и вылета поголовно всей обороны. Проблема с ЕК короче надуманная абсолютно. Год назад на 90% вылетел из ЛЧ Куман своим сливом Бенфике разгромным. При этом стабильности времен Месси разумеется ждать глупо. Пиковый ЛМ 10-летней давности один стоил всего нынешнего состава Барселоны вместе взятого.) Слабейший однозначно ростер Барселоны за последние 30 с лишним лет точно. И впервые нету соло-тащера ни одного. Минимум один решала, способный в одиночку многое сделать всегда был у Барселоны. Хави же приходится напрягаться на каждый матча серьезнее по тренерски, чем всем предшественникам.
Не соглашусь, что Лигу Европы Хави и команда воспринимали не всерьёз (да, раз он высказался негативно, но это было сразу после вылета). Это была реальная возможность для Хави завоевать первый трофей, ещё и международный, что давало возможность сыграть в Суперкубке против победителя ЛЧ.
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Bazilic
В еврокубках просто аномалия
Куча травм
ОЧЕНЬ странные решения арбитров против Барсы
Сложнейшая группа из всех возможных
В следующем сезоне должна быть легкая группа + летом скамейку усилят
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Universal1000
Ответ Lionel Andres Messi 10
Айнтрахт в прошлом году тоже был не сильнее Барселоны.
И что? ЛЕ вообще по боку Хави, чего он особо и не скрывал в интервью никогда.
А Реал и Атлетико казались сильнее Барсы до игр, но Хави им по 4 сунул тогда же. Как пойдёт.)
Факт в том, что из сетки Интера выход в финал ЛЧ был бы уже более чем реален.
А Интер туда попал в большей степени из-за судейства и вылета поголовно всей обороны.

Проблема с ЕК короче надуманная абсолютно. Год назад на 90% вылетел из ЛЧ Куман своим сливом Бенфике разгромным.

При этом стабильности времен Месси разумеется ждать глупо.
Пиковый ЛМ 10-летней давности один стоил всего нынешнего состава Барселоны вместе взятого.)
Слабейший однозначно ростер Барселоны за последние 30 с лишним лет точно. И впервые нету соло-тащера ни одного. Минимум один решала, способный в одиночку многое сделать всегда был у Барселоны.
Хави же приходится напрягаться на каждый матча серьезнее по тренерски, чем всем предшественникам.
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Artem Ka
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ещё 2-3 года многовато. Один полноценный сезон у Хави будет, до этого полгода тренировал. С учётом следующего сезона выйдет 2,5 года на посту главного тренера – для современного футбола это большой срок. А для того, чтобы наконец-то суметь вывести команду из группы ЛЧ, уж точно достаточно.
Он в этом году уже почти сотворил нереальное - победа в ла лиге, суперкубок. Сейчас очень многое зависит от Лапорты с его трансферами, рычагами, кредитами
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Universal1000
Пару судейских решений в другую сторону осенью, отсутствие одномоментных травм у Араухо, Кристенсена, Кунде и изи выход вместо Интера в сетку из Порту, Бенфики, Наполи/Милана. Читай вполне себе выход в финал ЛЧ мог быть уже сейчас. Ни одна из этих команд совершенно точно не сильнее Барселоны. Так что в кубковых турнирах всё на тоненького всегда. Вот доминация в 38-матчевой Ла Лиге - другое дело.)
Айнтрахт в прошлом году тоже был не сильнее Барселоны.
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revo
…забив шишки - сказал Хави
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
2-3 года? надеюсь месси барса подпишет на пять и он сможет выиграть лк с барсой!
бегаешь опять на ветке Барсы да ?? про ЛФК пишешь , понимаю. ведь у синего мешка еврокубки не скоро будут . хаахахах
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Azik Mahsudov
Ответ Dark_Darkin
2-3 года очень много… Следующий сезон определяющий…
Что значит много? Опыт не хватает молодым игрокам Барсы в Еврокубках.
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ksl19
Думаю Хави имел ввиду, что состав должен окрепнуть, все таки весь костяк Барсы, за исключением Левандовски, молоды, всем по 20-24 года, особенно молодая полузащита-именно о них, я думаю, и говорил Хави . Им нужно окрепнуть как физически так и ментально.
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Manchester Yun Yfva
С Гавями и Педрями понадобится не меньше 20 лет
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Николай Корягин
Рычагов не хватит на 2-3 года
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Егор Добрый
Правильно говорит! год в сегунде, второй в Примере закрепится,а на третий можно и в еврокубках что то показать )))
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Экселлент
Ответ Beyond
Такое ощущение, что он Вильярреал тренерует, а не Барселону. Ох уж этот Чапи.
У тебя создалось,ложное впечатление о футболе в целом,это не FIFA,реальность такова,что,какое бы название клуба,не носила твоя команда,успех зависит от многих факторов..
В команде идет перестройка,Хави проводит первый цельный сезон,и уже превзошел многих других до него по качеству игру и достигнутым целям.
У клуба огромные проблемы с финансами,даже свою молодежь не могут зарегистрировать
У Хави нет таких возможностей подписывать именно тех кого он хочет,клуб подписывает тех,кто более менее подходит команде и на ком в принципе можно будет заработать.
Благодаря тому,что в клубе собраны специалисты топ уровня,я уверен,что Барселона выберется из такого затяжного кризиса и снова будет одним из топов европейского футбола!
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DolJun
2-3 года? надеюсь месси барса подпишет на пять и он сможет выиграть лк с барсой!
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Universal1000
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ещё 2-3 года многовато. Один полноценный сезон у Хави будет, до этого полгода тренировал. С учётом следующего сезона выйдет 2,5 года на посту главного тренера – для современного футбола это большой срок. А для того, чтобы наконец-то суметь вывести команду из группы ЛЧ, уж точно достаточно.
Пару судейских решений в другую сторону осенью, отсутствие одномоментных травм у Араухо, Кристенсена, Кунде и изи выход вместо Интера в сетку из Порту, Бенфики, Наполи/Милана. Читай вполне себе выход в финал ЛЧ мог быть уже сейчас. Ни одна из этих команд совершенно точно не сильнее Барселоны.
Так что в кубковых турнирах всё на тоненького всегда.

Вот доминация в 38-матчевой Ла Лиге - другое дело.)
+16
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Mukhammadzhan Akhmedov
Ответ Вова Гаврилов
Соглашусь с ним, что даже через такое нужно пройти. Но с другой стороны очевидно, что нынешняя Барселона даже в Лиге Европы пока не в состоянии показать свой максимум.
К сожалению так сложилось, что к самым важным матчам Барселона подходила без своих ключевых игроков. Много факторов, и то что судьи против Баварии и Интера, и травмы. Надеюсь следующий сезон сложится удачнее
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Ответ Вова Гаврилов
Соглашусь с ним, что даже через такое нужно пройти. Но с другой стороны очевидно, что нынешняя Барселона даже в Лиге Европы пока не в состоянии показать свой максимум.
Это естественный процесс для любой команды, да и сама Барселона не сказать, что давно была в кризисах(двадцать лет на фоне 120-летней истории - это недавно).
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Dark_Darkin
2-3 года очень много… Следующий сезон определяющий…
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Alexander Sragovich
Ответ Вова Гаврилов
Соглашусь с ним, что даже через такое нужно пройти. Но с другой стороны очевидно, что нынешняя Барселона даже в Лиге Европы пока не в состоянии показать свой максимум.
С травмами - конечно. Нет глубины состава. Нужно укреплять нападение и полузащиту
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Beyond
Такое ощущение, что он Вильярреал тренерует, а не Барселону. Ох уж этот Чапи.
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