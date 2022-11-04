ЦСКА не заплатил еще 3,1 млн евро за Эджуке. «Херенвен» обратился в ФИФА

«Херенвен» заявил, что не получил 3,1 млн евро от за .

Вингер перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сейчас он выступает за «Герту» на правах аренды.

«Это довольно-таки значительная сумма для нашего бюджета. ЦСКА говорит, что не может заплатить из-за отключения от системы SWIFT.

Не только «Херенвен» столкнулся с проблемой получения денег из России. Сейчас этот вопрос решается с помощью УЕФА и , так что я уверен, что мы все-таки получим эти деньги», – сказал генеральный директор «Херенвена» Кес Рооземонд.

Также в пресс-службе клуба сообщили, что пытались получить 3,1 млн евро через несобранные активы от других европейских клубов.

пытался получить эту сумму разными способами. Например, мы проверяли, есть ли у ЦСКА несобранные активы от других европейских клубов. Эти деньги должны идти не в Россию, а напрямую нам.

«Херенвен» не сфокусирован на применении санкций к ЦСКА, но ищет общее решение ситуации. Так, чтобы оба клуба могли спокойно продолжать функционировать», – заявили в клубе.

Ранее стало известно, что ЦСКА попросит ФИФА открыть дело о долге «Вест Хэма» за полузащитника Николу Влашича. Сообщалось, что ЦСКА предлагал сделать «Херенвен» посредником для выплаты долга за хавбека, но получил отказ.