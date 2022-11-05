ЦСКА о невыплате денег за Эджуке: «Обратились к «Вест Хэму», чтобы часть денег за Влашича отправили «Херенвену». Последовал очередной отказ со ссылкой на санкции»
ЦСКА прокомментировал ситуацию с выплатой денег «Херенвену» за нападающего Чидеру Эджуке.
Ранее стало известно, что армейцы еще не заплатили еще 3,1 млн евро за трансфер нигерийца.
«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм».
Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам [за трансфер Николы Влашича], были отправлены «Херенвену». Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции. Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег?
Вместе с «Херенвеном» ПФК ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», – заявил директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.
Комментарии