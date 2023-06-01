Роман Бабаев: «Футбол столкнулся с затруднениями, связанными с политическими моментами. Как раньше не будет, скорее всего, нужно это принять. У ЦСКА стадия отрицания, гнева и принятия заняла около полугода»

Роман Бабаев рассказал о трудностях ЦСКА после 24 февраля прошлого года.

– ЦСКА – ведущий клуб России и, вероятно, столкнулся с трудностями?

– Исходя из нашего опыта профессионального футбольного клуба, который отличается от массового спорта, футбол столкнулся с затруднениями, связанными с политическими моментами.

Универсального ответа, как вернуть все на прежние места, нет. Как раньше не будет, скорее всего, нужно это принять. У ЦСКА стадия отрицания, гнева и принятия заняла около полугода.

Для любого спортсмена участие в международных турнирах закладывается с детско‑юношеского уровня. И когда мотивация снижается, развитие замедляется.

Есть и объективные сложности из‑за экономических вопросов. Участие российских клубов в еврокубках влияло на их бюджеты. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 миллионов евро, это только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета.

Дальше – бойкот европейских клубов, в том числе по трансферным контрактам. Ряд таких клубов отказываются выполнять свои обязательства. К нашему большому удивлению, ФИФА обязывает их исполнить обязательства, но клубы прикрываются санкциями, наложенными на российские юридические лица.

В качестве вишенки на торте приняла беспрецедентное решение, когда любой иностранный футболист мог приостановить контракт и уехать безвозмездно в другой клуб. В нашей команде так сделали два футболиста, – сказал генеральный директор ЦСКА, отвечая на вопрос экс‑пилота «Формулы‑1» Никиты Мазепина на заседании отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии.

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