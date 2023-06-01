Роман Бабаев: «Футбол столкнулся с затруднениями, связанными с политическими моментами. Как раньше не будет, скорее всего, нужно это принять. У ЦСКА стадия отрицания, гнева и принятия заняла около полугода»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА ФИФА Роман Бабаев Политика Матч ТВ Никита Мазепин деньги Футбол

Роман Бабаев рассказал о трудностях ЦСКА после 24 февраля прошлого года.

– ЦСКА – ведущий клуб России и, вероятно, столкнулся с трудностями?

– Исходя из нашего опыта профессионального футбольного клуба, который отличается от массового спорта, футбол столкнулся с затруднениями, связанными с политическими моментами.

Универсального ответа, как вернуть все на прежние места, нет. Как раньше не будет, скорее всего, нужно это принять. У ЦСКА стадия отрицания, гнева и принятия заняла около полугода.

Для любого спортсмена участие в международных турнирах закладывается с детско‑юношеского уровня. И когда мотивация снижается, развитие замедляется.

Есть и объективные сложности из‑за экономических вопросов. Участие российских клубов в еврокубках влияло на их бюджеты. ЦСКА за участие в Лиге чемпионов мог гарантированно иметь в год 25 миллионов евро, это только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета.

Дальше – бойкот европейских клубов, в том числе по трансферным контрактам. Ряд таких клубов отказываются выполнять свои обязательства. К нашему большому удивлению, ФИФА обязывает их исполнить обязательства, но клубы прикрываются санкциями, наложенными на российские юридические лица.

В качестве вишенки на торте ФИФА приняла беспрецедентное решение, когда любой иностранный футболист мог приостановить контракт и уехать безвозмездно в другой клуб. В нашей команде так сделали два футболиста, – сказал генеральный директор ЦСКА, отвечая на вопрос экс‑пилота «Формулы‑1» Никиты Мазепина на заседании отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Пока не увижу фото отрицания, гнева и принятия с Бабаевым, не поверю
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Всё адекватно вроде, а причём тут Мазепин и эта комиссия?))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
Ответ trav
Получается Нба и НХЛ тоже такие же чемпионаты? Чемпион-то никуда не выходит
все верно, только НБА и НХЛ - это отличного качества турниры, где играют лучшие спортсмены мира в данных видах спорта, плюс с отличной историей и прекрасной себестоимостью, может ли РПЛ похвастать таким?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Теперь РПЛ можно считать официально чемпионатом местной водокачки, где хорошие футболисты играют исключительно за большие деньги.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Отраслевая комиссия по развитию индустрии спорта...и всё так у них
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЦСКА1960
Футбол полностью стал заложником государства - и по финансам, и по политическим решениям.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stereophonics89
Ответ trav
Получается Нба и НХЛ тоже такие же чемпионаты? Чемпион-то никуда не выходит
в НХЛ хотя бы есть возможность проявить себя
после чего может появиться возможность сыграть с великим СКА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ Oleg Olegov
Пока не увижу фото отрицания, гнева и принятия с Бабаевым, не поверю
Волосы на голове рвал и кукольным игрушкам головы отрывал! Зверь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChkPk
Все говорят, что нужно это принять…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Клирик
Всё адекватно вроде, а причём тут Мазепин и эта комиссия?))
У него фонд помощи спортсменам из разных стран, ставших жертвами политических (и не только) репрессий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Кандаеев
Ответ Клирик
Всё адекватно вроде, а причём тут Мазепин и эта комиссия?))
Запутался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ </c/>
смысл был рфс на двух стульях сидеть, очевидно же было с первого дня исключения...
Думали проскочить между капелек воды. Хотя с Россией никто не будет играть в футбол в Европе ещё очень долго. Даже просто из вредности.
Так что мы сами по себе как обычно это и бывало всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ trav
Думали проскочить между капелек воды. Хотя с Россией никто не будет играть в футбол в Европе ещё очень долго. Даже просто из вредности. Так что мы сами по себе как обычно это и бывало всегда
так почему это понимаем мы, но не понимают люди из рфс? почему отказались от турнира в Азии? вредность или тупость или всё вместе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий