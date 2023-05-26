Зидан – приоритетный вариант для «ПСЖ». С Моуринью ведутся переговоры, но Жозе – план Б

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Зинедин Зидан Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Зинедин Зидан остается приоритетной кандидатурой на пост тренера «ПСЖ».

Французский специалист является основным вариантом для катарских владельцев «ПСЖ» на позицию главного тренера.

Еще одним претендентом на должность считается главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Луиш Кампуш ведет переговоры с португальцем с февраля, но Жозе – не приоритет для парижан.

Моуринью – запасной план на случай того, если «ПСЖ» не получится убедить Зинедина Зидана возглавить команду.

Увольнение Кристофа Гальтье зависит от того, сможет ли клуб найти тренеру подходящую замену.

Отмечается, что «ПСЖ» не получает положительных ответов от Зидана, несмотря на то, что тренеру сделано предложение, которое позволило бы ему войти в тройку самых высокооплачиваемых специалистов в мире.

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55 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Жозе не может быть планом Б
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Doug DeMuro99
Моур план Б?
человек который выжал все соки из Ромы и вытащил в финал ЛЕ?
Я уже молчу про былые его заслуги
кто писал эту новость?!
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Очки Дани Алвеса
Зидан бы давно уже пришел, если бы действительно хотел. Под него бы любого тренера вышвырнули. Так что это будничные слухи межсезонья
+32
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Alibi_URAL
Ну ясно-понятно, план "А" это Йозе Марино.
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Манковский
Ответ BZB
Моуриньо не подходит, нянчить Мбаппе он точно не будет. А у Зидана варианты и получше есть.
Нынешний Ювентус это прям роскошный вариант....
+9
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Spaten
Как бы им не налететь на проклятие от Жозе Мауриньо
+7
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Газонокосильщик Хави
Ответ Doug DeMuro99
Моур план Б? человек который выжал все соки из Ромы и вытащил в финал ЛЕ? Я уже молчу про былые его заслуги кто писал эту новость?!
Вопрос получится ли у него выжать соки из псж. Моур для меня один из лучших, тк подарил тот самый требл. Но он добивался результата, когда команда полностью была подчинена ему. В псж же каждый мнит себя пупом земли.
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Mr@k
Зидан достаточно умный чтоб не пойти в этот токсичный бардак
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Joey Ramone
Ждём встреч ПСЖ с Ромой. Жозе из них сам план Б сделает.
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Василий Леонов
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Жозе не может быть планом Б
только планом С?
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utsh44psmr
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Жозе не может быть планом Б
Он план Ж
+4
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ariuntrius
Маур вообще-то вариант категории D
+3
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4r9dd4xr9n
Ответ Doug DeMuro99
Моур план Б? человек который выжал все соки из Ромы и вытащил в финал ЛЕ? Я уже молчу про былые его заслуги кто писал эту новость?!
Get French Football News
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Wasilij Petrow
Ответ Очки Дани Алвеса
Зидан бы давно уже пришел, если бы действительно хотел. Под него бы любого тренера вышвырнули. Так что это будничные слухи межсезонья
Есть мнение, что ждал место в сборной.
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Евгений Спартак
Сравните 2 самых богатых клуба Европы.
Мансити берет топового тренера строит команду под него и уже 5 раз выигрывает АПЛ - лучшую лигу мира с лучшими игроками и тренерами. А ещё делает систему клубов по всему миру с одинаковым стилем игры.
И ПСЖ берущий также топовых тренеров и ещё более топовых игроков и выигрывает Лигу 1 где кроме них еще 2-3 команды приличные только, но каждый год меняет тренеров потому, что в ЛЧ пролетели.
Небо и земля просто.
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_FoX-
Ответ utsh44psmr
Он план Ж
План Йо)
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Самозанятый
Ответ Doug DeMuro99
Моур план Б? человек который выжал все соки из Ромы и вытащил в финал ЛЕ? Я уже молчу про былые его заслуги кто писал эту новость?!
Вот не очень понятно возмущение автором новости) Моур же план Б для ПСЖ, а не для автора) Ну и Зидан 3 ЛЧ выиграл со звездами, а Моур автобусы парковал. Не думаю, что владельцы ПСЖ хотят содержать Мбаппе и Неймара, чтобы играть от обороны.
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Михаил Хромаков
Ответ Очки Дани Алвеса
Зидан бы давно уже пришел, если бы действительно хотел. Под него бы любого тренера вышвырнули. Так что это будничные слухи межсезонья
он Дешама подсидеть хотел просто, не вышло, так что не стал бы исключать если Зинедин вообще хочет работать
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Tun
Много лет назад Жозе бы и газету, и псж расшатал бы за слова про план Б, но времена нынче не те
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Bigbadaboom
Ответ Mr@k
Зидан достаточно умный чтоб не пойти в этот токсичный бардак
В этом и класс тренера заключается. Бардак то бардак, но очень перспективный и все условия создать нечто крутое.
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Mancar Camoran 2.0
Врядли это будет Зидан. Он подождет летних трансферов Реала, возможно, Мбаппе, пока Карло обкатает состав и на все готовенькое обратно в Мадрид
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Идрис Магомедов
Ответ Spaten
Как бы им не налететь на проклятие от Жозе Мауриньо
На какое или за что?
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Blaumerc
Зидан так до старости просидит, так и не дождавшись "лучшего" по его мнению варианта.
Юве вроде не собирается менять тренера, так же как и Мадрид (если он думал о третьем заходе)
сборная Франции продлила контракт, Дешама как минимум не уволят до Евро, если и там будет полуфинал или финал, то вообще можно забыть о сборной на несколько лет.
остаётся цепляться за другие варианты, но топ клубов с грядущим сменами тренера не видится.
Челси вроде договорились с Почем, у МЮ Тен Хаг, с Сити всё понятно, Арсенал сделал ставку на Артету, у Ливера Клопп.
Реал дал гарантии Анчелотти (заслуженно)
в Барсу не пойдёт по понятным причинам (оно и не надо)
У Баварии свой новый тренер.
в другие около топовые клубы он не хочет.
ПСЖ своя, французская команда. Ресурсы неограниченные, под него будут строить команду и покупать игроков (с его то авторитетом)
так чего же ждёт Зидан, так и не понял.
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aidos_1979
Лысый отлично знает что с псж не прокатит как с кабинетным реалом и вся его сущность якобы великого тренера улетучится, поэтому и боится суваться в другие клубы)
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DebunkerOfMyths
Ответ Василий Леонов
только планом С?
Он план МЖо)
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