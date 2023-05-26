Зинедин Зидан остается приоритетной кандидатурой на пост тренера «ПСЖ».

Французский специалист является основным вариантом для катарских владельцев «ПСЖ» на позицию главного тренера.

Еще одним претендентом на должность считается главный тренер «Ромы» . Луиш Кампуш ведет переговоры с португальцем с февраля, но Жозе – не приоритет для парижан.

Моуринью – запасной план на случай того, если «ПСЖ» не получится убедить возглавить команду.

Увольнение Кристофа Гальтье зависит от того, сможет ли клуб найти тренеру подходящую замену.

Отмечается, что « » не получает положительных ответов от Зидана, несмотря на то, что тренеру сделано предложение, которое позволило бы ему войти в тройку самых высокооплачиваемых специалистов в мире.

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