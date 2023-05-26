Зидан – приоритетный вариант для «ПСЖ». С Моуринью ведутся переговоры, но Жозе – план Б
Зинедин Зидан остается приоритетной кандидатурой на пост тренера «ПСЖ».
Французский специалист является основным вариантом для катарских владельцев «ПСЖ» на позицию главного тренера.
Еще одним претендентом на должность считается главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Луиш Кампуш ведет переговоры с португальцем с февраля, но Жозе – не приоритет для парижан.
Моуринью – запасной план на случай того, если «ПСЖ» не получится убедить Зинедина Зидана возглавить команду.
Увольнение Кристофа Гальтье зависит от того, сможет ли клуб найти тренеру подходящую замену.
Отмечается, что «ПСЖ» не получает положительных ответов от Зидана, несмотря на то, что тренеру сделано предложение, которое позволило бы ему войти в тройку самых высокооплачиваемых специалистов в мире.
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человек который выжал все соки из Ромы и вытащил в финал ЛЕ?
Я уже молчу про былые его заслуги
кто писал эту новость?!
Мансити берет топового тренера строит команду под него и уже 5 раз выигрывает АПЛ - лучшую лигу мира с лучшими игроками и тренерами. А ещё делает систему клубов по всему миру с одинаковым стилем игры.
И ПСЖ берущий также топовых тренеров и ещё более топовых игроков и выигрывает Лигу 1 где кроме них еще 2-3 команды приличные только, но каждый год меняет тренеров потому, что в ЛЧ пролетели.
Небо и земля просто.
Юве вроде не собирается менять тренера, так же как и Мадрид (если он думал о третьем заходе)
сборная Франции продлила контракт, Дешама как минимум не уволят до Евро, если и там будет полуфинал или финал, то вообще можно забыть о сборной на несколько лет.
остаётся цепляться за другие варианты, но топ клубов с грядущим сменами тренера не видится.
Челси вроде договорились с Почем, у МЮ Тен Хаг, с Сити всё понятно, Арсенал сделал ставку на Артету, у Ливера Клопп.
Реал дал гарантии Анчелотти (заслуженно)
в Барсу не пойдёт по понятным причинам (оно и не надо)
У Баварии свой новый тренер.
в другие около топовые клубы он не хочет.
ПСЖ своя, французская команда. Ресурсы неограниченные, под него будут строить команду и покупать игроков (с его то авторитетом)
так чего же ждёт Зидан, так и не понял.