«ПСЖ» уволил Гальтье после года работы (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция отставки Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Кристоф Гальтье уволен из «ПСЖ».

Парижский клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером, сообщает Le Parisien. Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш проинформировал Гальтье об этом. 

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне парижане выиграли Лигу 1 в рекордный 11-й раз, но вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала, оказавшись слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

Кроме того, «ПСЖ» не смог побороться за Кубок Франции, вылетев в 1/8 финала в феврале от «Марселя» (1:2).

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84 комментария

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maximilian_15
Чемпионат выиграл, с нормальными футболистами потусил, денег заработал - можно и на отдых
+108
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e_kot
Правильно, нужно дать большему количеству тренеров заработать немного арабских денег. Через год необходимо будет повторить
+82
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+82
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WEARETHECHAMPIONS
Неужели решили взять Моура?
Будет интересно увидеть Мбаппе, стоящего в защите
+69
-7
+62
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Tiranyan8
Ответ WEARETHECHAMPIONS
Неужели решили взять Моура? Будет интересно увидеть Мбаппе, стоящего в защите
После всех мучений в юнайтед, тоттенхеме и роме заслужил
Жозе берет ЛЧ с ПСЖ 😄
+26
-5
+21
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Ебздрогыч
Дядька под конец карьеры потренировал Месси и заработал на безбедную старость. Думаю, он не в обиде
+22
-6
+16
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alexey alexeev
наймут очередного физрука на год, выиграют чемп и вылетят из лч
+12
-1
+11
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OldRedWhite
Ответ maximilian_15
Чемпионат выиграл, с нормальными футболистами потусил, денег заработал - можно и на отдых
Поменяем Юлиана на надежного Юрана !
+13
-2
+11
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Nasr Al
Ответ Syndycate
Если ПСЖ действительно хотят взять ЛЧ, то им нужно выбирать топ тренера, Моура или Зидана, а не брать ручных тренеров-ноунеймов, типа Галатье или Поча
Поччетино ноунейм тренер?Он с Тоттенхэмом до финала лч добрался
+12
-4
+8
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Homo Faber
Не клуб, а шапито. Владельцы очень многого хотят, но совершенно не понимают, что для этого нужно делать.
+7
0
+7
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Локуся
Поиск контроллера для суперзвезд продолжен
+6
-1
+5
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NickRockStar
Ответ WEARETHECHAMPIONS
Неужели решили взять Моура? Будет интересно увидеть Мбаппе, стоящего в защите
Сколько стоял Азар в защите у моура?
+6
-1
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Жэд Кэлэд
Уйдет в какой-нибудь Лилль, Ланс или Монако и выиграет чемп у ПСЖ, приятного просмотра.
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Santi19
недавно с Лиллем чемпионство взял, теперь с ПСЖ, так ещё и денег хороших в Париже заработал
благодать)
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Алексей Степанюк
Ответ WEARETHECHAMPIONS
Неужели решили взять Моура? Будет интересно увидеть Мбаппе, стоящего в защите
свободны Зидан, Конте, Лев, Нагельсман. явно тут будут искать
+4
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Shuller18
Ответ WEARETHECHAMPIONS
Неужели решили взять Моура? Будет интересно увидеть Мбаппе, стоящего в защите
Не будет Мбаппе у Моура стоять в защите, что за бред.
+3
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instasamka
ПСЖ как санитары тренерского цеха. Всех тренеров без работы берут к себе, одаривают золотом и через год увольняют
+3
0
+3
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Vikeif
Ждем назначения Жозе. Уж очень хочется увидеть этот тандем)) Да и ЛЧ с Муром это всегда интересно)
+3
0
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Кашшай Чакырович
Псж это цирк ,без какой либо стратегии ) хотя даже этот цирк возил ,вяликий судейский мешок ,те судейский мешок без судей ещё больший цирк )))
+5
-2
+3
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Syndycate
Если ПСЖ действительно хотят взять ЛЧ, то им нужно выбирать топ тренера, Моура или Зидана, а не брать ручных тренеров-ноунеймов, типа Галатье или Поча
+8
-5
+3
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BOBBYHULL
Да, чем больше у клуба денег, тем труднее из них выжать соответствующий бюджету результат.
+2
0
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Сикарио
Осталось выставить аргентинского токсика и можно норм команду делать.
+2
0
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Egor Egor
То есть это его вина, что лучший футболист мира ходил пешком.
+2
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Футбол, хоккей итд
Мне кажется, Гальтье нисколько не разачарован этим увольнением. Мировых звёзд тренировал, большой чемодан денег заработал. Теперь сам будет выбирать, какой клуб тренировать.👏💪🤘
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TaR
Нагельсман видимо следующий на назначение, но чувствую суть будет та же. Чемпионство, может кубок, но вылет в ДЧ
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bb_att
Ну Зидан же
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