Месси возьмет 10-й номер в «Интер Майами». Он свободен после ухода Игуаина

Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под 10-м номером.

Хорхе Мас, один из владельцев клуба, вскоре после объявления Лео о переходе в « », опубликовал картинку, на которой виден 10-й номер.

Фото: twitter.com/Jorge__Mas

10-й номер в «Интер Майами» свободен после ухода , который завершил карьеру в октябре 2022 года.

В «ПСЖ» играл под 30-м номером. Большую часть карьеры в «Барселоне» он провел под десяткой.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?