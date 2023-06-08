Месси возьмет 10-й номер в «Интер Майами». Он свободен после ухода Игуаина

Теги МЛС Лионель Месси Гонсало Игуаин игровая форма Интер Майами стиль Хорхе Мас Футбол

Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под 10-м номером.

Хорхе Мас, один из владельцев клуба, вскоре после объявления Лео о переходе в «Интер Майами», опубликовал картинку, на которой виден 10-й номер.

Фото: twitter.com/Jorge__Mas

10-й номер в «Интер Майами» свободен после ухода Гонсало Игуаина, который завершил карьеру в октябре 2022 года.

В «ПСЖ» Месси играл под 30-м номером. Большую часть карьеры в «Барселоне» он провел под десяткой.

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40 комментариев

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Влад Ким
Ответ Сикарио
Помню как в 2014-м Месси лишил Игуаина кубка мира.
а реально помнишь? или в очередной раз пустословишь? Лично я помню как Игуаин транжирил 100% моменты.
+42
-8
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софочка
Ответ LIBerly
Disasi?
"si" как дань уважения Роналду.
+25
-5
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4eburan71
driusSI
+10
-1
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TheCreator
Ответ Влад Ким
а реально помнишь? или в очередной раз пустословишь? Лично я помню как Игуаин транжирил 100% моменты.
там ещё неплохо так напартачил вышедший на замену Паласио.
+11
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LIBerly
Disasi?
+8
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GuruFutbola
Ответ Амин Чич
Интересно вы говорите)))) То есть Рон уехав из Европы утратил свою репутацию, по вашим словам, а вот Месси, по вашему же мнению, поехал покорять мир )))))
Да, Месси же не стал шестеркой араба в пустынном гареме, он поехал за океан поднимать команду с последнего места в таблице, поступок настоящего чемпиона и лидера, а мог получать 1,5 млрд приняв судьбу игрушки) каждому свое
+9
-3
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Delirium_Tremens
Ответ Кирилл Павлюченко
Сейчас Майами живёт финалом НБА - интересно, насколько приход Месси сдвинет медийный фокус в сторону соккера?!
Это разные аудитории. На МЛС в первую очередь ходят латиносы, которых в США всё больше. Даже клуб полностью называется Club Internacional de Fútbol Miami, что как бы намекает.
+3
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Влад Ким
Ответ Амин Чич
Интересно вы говорите)))) То есть Рон уехав из Европы утратил свою репутацию, по вашим словам, а вот Месси, по вашему же мнению, поехал покорять мир )))))
Ну так - да! Покорить штаты, тоже самое что покарить мир. а лига верблюдов такой и останется
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Хызыр
Соболезную персофанам Месси. Матчи будут поздней ночью или ранним утром проходить.
+6
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Oleg
Ответ Jeremy Fraser
Думаю, что не сильно. Скорее привлечет внимание к футболу США со стороны другого мира, но не внутри.
В США подавляющее большинство латиносов, а это фанаты футбола.
Там в 2021 истерия была на улицах, около ресторана где обедал Лео. Посмотрите те кадры.
Это было после КА, а тут Лео приедет в самом главном статусе - в статусе Чемпиона Мира.
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-Madrid_Guy-
Ответ Сикарио
Помню как в 2014-м Месси лишил Игуаина кубка мира.
Наверняка ты ещё запомнил, как Лео в том финале и сам запорол 100% момент
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Гномович!
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Ответ Экспертное мнение
Говори и дальше про статистику, единственное что есть у Рончика, ведь в футбол он никогда не умел играть как Месси) Но даже по стате у Месси: Рекорд по голам в Ла Лиге за сезон - 50. Рекорд по голам за календарный год - 91. Рекорд по голам за сезон - 73. У Рончика был лишь рекорд по голам в АПЛ, но Салах и Холанд спокойно отобрали его)) И скоро отберут рекорды в ЛЧ, что останется у Криша? В футбол то он не умел играть как Месси, у Лео хотя бы уровень футбола будут вспоминать)
Открой рекорды ЛЧ и посмотри там ввезде Роналду, открой рекорды на уровне сборных - все рекорды Роналду.

Лучший бомбардир в истории ЛЧ
Лучший бомбардир в истории сборных
Лучший бомбардир в истории футбола

иди рассказывай глорам пенальтесси про лучший бомбардир в сезоне, календарного года и полтора недели)))
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Экспертное мнение
Ответ Амин Чич
Интересно вы говорите)))) То есть Рон уехав из Европы утратил свою репутацию, по вашим словам, а вот Месси, по вашему же мнению, поехал покорять мир )))))
Рон уехал со статой 1+0, Месси уходит со статой 21+20. Кто-то просто не потянул высокий уровень и затянул с уходом.
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Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Экспертное мнение
Рон уехал со статой 1+0, Месси уходит со статой 21+20. Кто-то просто не потянул высокий уровень и затянул с уходом.
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Экспертное мнение
Ответ Гномович!
Не Месси взял ЧМ а судейская бригада...и мы тут про статистику говорили а не про судейские трофеи.
Говори и дальше про статистику, единственное что есть у Рончика, ведь в футбол он никогда не умел играть как Месси)

Но даже по стате у Месси:
Рекорд по голам в Ла Лиге за сезон - 50.
Рекорд по голам за календарный год - 91.
Рекорд по голам за сезон - 73.

У Рончика был лишь рекорд по голам в АПЛ, но Салах и Холанд спокойно отобрали его)) И скоро отберут рекорды в ЛЧ, что останется у Криша? В футбол то он не умел играть как Месси, у Лео хотя бы уровень футбола будут вспоминать)
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Гномович!
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Ответ GuruFutbola
Покорит новый континент и побьет единственный оставшийся рекорд кринжа - количество подписчиков в инстаграме)
Забьет во всех матчах чемпионата с пенальти и побьет рекорд ЧМ 22
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Oleg
Ответ hannibal ante portas
Интересно если бы Игуаин бил 5 левых пенок на Чм, ему бы дали за это золотой мяч?
Дали бы платок фанатам бездаря роналду утирать слезы.
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Месси в 35 лет чемпионат мира взял. Рон в 35 лет поехал шакалить стату в гегемоне Италии.
ЧМ взял вратарь, тренер и левые пенки. Лео в 33 соскочил в фермер лигу, оттуда еще в более слабую МЛС. Рон в 36 забивал в АПЛ.
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Кирилл Павлюченко
Ответ Delirium_Tremens
Это разные аудитории. На МЛС в первую очередь ходят латиносы, которых в США всё больше. Даже клуб полностью называется Club Internacional de Fútbol Miami, что как бы намекает.
Намекает более, чем прозрачно.
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Таганчик Ровшенов
Ответ Гномович!
без Игуаина но с помощи судейской бригады.
согл
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Ришад Хайруллин
Ответ Екн Лор
Вовремя Игуаин ушёл, так бы опять всех собак на него вешали после поражений
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Игорь Климов
Ответ Влад Ким
а реально помнишь? или в очередной раз пустословишь? Лично я помню как Игуаин транжирил 100% моменты.
Да, Лео Месси ещё и в 2014 году должен был стать Чемпионом Мира, но только из-за некоторых партнёров по сборной этого не произошло.
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Aleksandr Saraban
Ответ TheCreator
там ещё неплохо так напартачил вышедший на замену Паласио.
В упор не попал
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Алексей Ненахов
Штаты умеют делать шоу из спорта , думаю Месси там понравиться
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hannibal ante portas
Интересно если бы Игуаин бил 5 левых пенок на Чм, ему бы дали за это золотой мяч?
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