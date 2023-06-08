Месси возьмет 10-й номер в «Интер Майами». Он свободен после ухода Игуаина
Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под 10-м номером.
Хорхе Мас, один из владельцев клуба, вскоре после объявления Лео о переходе в «Интер Майами», опубликовал картинку, на которой виден 10-й номер.
Фото: twitter.com/Jorge__Mas
10-й номер в «Интер Майами» свободен после ухода Гонсало Игуаина, который завершил карьеру в октябре 2022 года.
В «ПСЖ» Месси играл под 30-м номером. Большую часть карьеры в «Барселоне» он провел под десяткой.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Там в 2021 истерия была на улицах, около ресторана где обедал Лео. Посмотрите те кадры.
Это было после КА, а тут Лео приедет в самом главном статусе - в статусе Чемпиона Мира.
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Лучший бомбардир в истории футбола
иди рассказывай глорам пенальтесси про лучший бомбардир в сезоне, календарного года и полтора недели)))
Но даже по стате у Месси:
Рекорд по голам в Ла Лиге за сезон - 50.
Рекорд по голам за календарный год - 91.
Рекорд по голам за сезон - 73.
У Рончика был лишь рекорд по голам в АПЛ, но Салах и Холанд спокойно отобрали его)) И скоро отберут рекорды в ЛЧ, что останется у Криша? В футбол то он не умел играть как Месси, у Лео хотя бы уровень футбола будут вспоминать)