«Если Месси счастлив – мы тоже. У «Интер Майами» появился еще один фанат». Глава AFA о Лео в МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Федерация футбола Аргентины соцсети Интер Майами Футбол

Глава Ассоциации футбола Аргентины поддержал Лионеля Месси после перехода в «Интер Майами».

Ранее Месси подтвердил свой переход в клуб из МЛС. Вскоре после этого заявления глава AFA опубликовал в твиттере фотографию с футболкой «Интер Майами».

«Лео, куда бы ты ни отправился, мы последуем за тобой! Если ты счастлив, то и мы тоже.

С сегодняшнего дня у «Интер Майами» появился новый болельщик», – написал Клаудио Фабиан Тапия.

Месси в МЛС – как это стало возможным?

Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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6 комментариев

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Что то быстро центр спорта перемещается во Флориду. Поверю, что это не так, если пантеры упустят Кубок Стэнли.
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Экспертное мнение
Ох не знаю, мне кажется скучно будет Лео там в футбольном плане, будет скучать по футболу в Европе. Хотя может он просто хочет чилить на пляжах Майами, тогда выбор логичен. Его уровень футбола соответствует топ уровню Европы, хотя Зидан тоже был хорош в 34 года и просто завершил карьеру, но казалось мог играть.
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