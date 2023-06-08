«Если Месси счастлив – мы тоже. У «Интер Майами» появился еще один фанат». Глава AFA о Лео в МЛС
Глава Ассоциации футбола Аргентины поддержал Лионеля Месси после перехода в «Интер Майами».
Ранее Месси подтвердил свой переход в клуб из МЛС. Вскоре после этого заявления глава AFA опубликовал в твиттере фотографию с футболкой «Интер Майами».
«Лео, куда бы ты ни отправился, мы последуем за тобой! Если ты счастлив, то и мы тоже.
С сегодняшнего дня у «Интер Майами» появился новый болельщик», – написал Клаудио Фабиан Тапия.
Месси в МЛС – как это стало возможным?
Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
6 комментариев