«Если Месси счастлив – мы тоже. У «Интер Майами» появился еще один фанат». Глава AFA о Лео в МЛС

Глава Ассоциации футбола Аргентины поддержал Лионеля Месси после перехода в «Интер Майами».

Ранее Месси подтвердил свой переход в клуб из МЛС. Вскоре после этого заявления глава AFA опубликовал в твиттере фотографию с футболкой «Интер Майами».

«Лео, куда бы ты ни отправился, мы последуем за тобой! Если ты счастлив, то и мы тоже.

С сегодняшнего дня у « » появился новый болельщик», – написал Клаудио Фабиан Тапия.

Месси в МЛС – как это стало возможным?

Месси объяснил, что происходит: как общался с «Барсой» через Хави, почему в «ПСЖ» трудно, зачем ему МЛС

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