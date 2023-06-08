Райс уйдет из «Вест Хэма»: «Обещали, что отпустим. Мы давали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю, но он отказал»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Дэвид Салливан Деклан Райс деньги Футбол

Деклан Райс покинет «Вест Хэм» этим летом.

О скором уходе Райса сообщил главный акционер клуба и председатель совета директоров Дэвид Салливан.

– Мы обещали Райсу, что отпустим его. Он твердо решил уйти. Невозможно просить о большей самоотдаче, что Райс продемонстрировал в этом сезоне. Мы должны будем найти игрока ему на замену. Или несколько игроков.

Мы не хотели, чтобы это произошло. Мы предлагали ему контракт на 200 тысяч фунтов в неделю 18 месяцев назад, но он отказал. Тогда он остался в «Вест Хэме», и потерял 10 млн фунтов [на зарплате] из-за этого решения. И он хочет уйти.

Невозможно сохранить игрока, который не хочет здесь оставаться.

– У «Вест Хэма» уже есть предложения?

– Нет. Но, думаю, сегодня они начнут поступать. Три или четыре клуба обозначили интерес, но не делали предложения из уважения к «Вест Хэму», так как для нас сезон еще продолжался, – сказал Салливан.

Сообщалось, что «Арсенал» в ближайшие дни предложит 90 млн фунтов за Райса.

Деклан попал в систему «Вест Хэма» в 2014 году. В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Антон Чугунов
Красивый финал карьеры в «Вест Хэме»
+14
0
+14
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Los Galácticos
Райс идеально бы вписался в игру Арсенала на место Джаки.
+7
-1
+6
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angliiskiilion
пришло пора доминировать вместе с доминатором всея Англии
+7
-3
+4
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Born is the King
Ответ KeriLLo
Ну всë, пошëл аукцион, жаль Челси отказались от него и не будут пытаться его купить, видимо.
Возвращать воспитанника за 100+ млн это стиль другого клуба
+2
0
+2
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gangs
Ответ KeriLLo
Ну всë, пошëл аукцион, жаль Челси отказались от него и не будут пытаться его купить, видимо.
Он бы и не пошел туда уже.
+5
-4
+1
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KeriLLo
Ну всë, пошëл аукцион, жаль Челси отказались от него и не будут пытаться его купить, видимо.
0
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Мужанов Дмитрий Александрович
Райс конечно хороший игрок, но 90 млн фунтов(почти 105 млн евро) а то и больше - он точно не стоит.
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T S
В пару к Киммиху его бы
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DolJun
Ответ KeriLLo
Ну всë, пошëл аукцион, жаль Челси отказались от него и не будут пытаться его купить, видимо.
жаль? да если честно британцы почти куда ни плюнь - одни табуретки (с ямайскими и прочими корнями, типа джеймса или стерлинга не в счет). я буду не против райса в челси, но думается мне что кайседо быстрее заиграет чем деклан.
к слову про "отказ" челси от деклана - думаю это скорее связано с маунтом, они ж там бро, поэтому если мейсон уходит - то второго не стоит ждать в синем именно по этой причине.
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KeriLLo
Ответ Born is the King
Возвращать воспитанника за 100+ млн это стиль другого клуба
Да вот как то всë равно, игрок то отличный, а позиция давненько проблемная у Челси.
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KeriLLo
Ответ DolJun
жаль? да если честно британцы почти куда ни плюнь - одни табуретки (с ямайскими и прочими корнями, типа джеймса или стерлинга не в счет). я буду не против райса в челси, но думается мне что кайседо быстрее заиграет чем деклан. к слову про "отказ" челси от деклана - думаю это скорее связано с маунтом, они ж там бро, поэтому если мейсон уходит - то второго не стоит ждать в синем именно по этой причине.
Кайседо просто не опорник же в привычном понимании, мне кажется такого игрока как Райс и не хватает.
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DolJun
Ответ KeriLLo
Кайседо просто не опорник же в привычном понимании, мне кажется такого игрока как Райс и не хватает.
нет, если челси планирует играть в современный футбол. глянул тут недавно про этого угарте - чел в подкатах ноги вырывает. конечно приятно видеть подобную бескомпромиссность в игре за любимый клуб, но я бы предпочел того, кто больше действует на перехватах, за счет правильного чтения игры и понимания позиции.
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KeriLLo
Ответ DolJun
нет, если челси планирует играть в современный футбол. глянул тут недавно про этого угарте - чел в подкатах ноги вырывает. конечно приятно видеть подобную бескомпромиссность в игре за любимый клуб, но я бы предпочел того, кто больше действует на перехватах, за счет правильного чтения игры и понимания позиции.
И опять же, Райс для меня лично игрок по функционалу как Родри, Фабиньо, эти команды как раз и играют в современный футбол.
Может я его переоцениваю конечно, но в современной топ команде англ как влитой будет.
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