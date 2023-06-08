Райс уйдет из «Вест Хэма»: «Обещали, что отпустим. Мы давали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю, но он отказал»

Деклан Райс покинет «Вест Хэм» этим летом.

О скором уходе Райса сообщил главный акционер клуба и председатель совета директоров Дэвид Салливан.

– Мы обещали Райсу, что отпустим его. Он твердо решил уйти. Невозможно просить о большей самоотдаче, что Райс продемонстрировал в этом сезоне. Мы должны будем найти игрока ему на замену. Или несколько игроков.

Мы не хотели, чтобы это произошло. Мы предлагали ему контракт на 200 тысяч фунтов в неделю 18 месяцев назад, но он отказал. Тогда он остался в « », и потерял 10 млн фунтов [на зарплате] из-за этого решения. И он хочет уйти.

Невозможно сохранить игрока, который не хочет здесь оставаться.

– У «Вест Хэма» уже есть предложения?

– Нет. Но, думаю, сегодня они начнут поступать. Три или четыре клуба обозначили интерес, но не делали предложения из уважения к «Вест Хэму», так как для нас сезон еще продолжался, – сказал Салливан.

Сообщалось, что «Арсенал» в ближайшие дни предложит 90 млн фунтов за .

Деклан попал в систему «Вест Хэма» в 2014 году. В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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