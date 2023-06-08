Райс уйдет из «Вест Хэма»: «Обещали, что отпустим. Мы давали контракт на 200 тысяч фунтов в неделю, но он отказал»
Деклан Райс покинет «Вест Хэм» этим летом.
О скором уходе Райса сообщил главный акционер клуба и председатель совета директоров Дэвид Салливан.
– Мы обещали Райсу, что отпустим его. Он твердо решил уйти. Невозможно просить о большей самоотдаче, что Райс продемонстрировал в этом сезоне. Мы должны будем найти игрока ему на замену. Или несколько игроков.
Мы не хотели, чтобы это произошло. Мы предлагали ему контракт на 200 тысяч фунтов в неделю 18 месяцев назад, но он отказал. Тогда он остался в «Вест Хэме», и потерял 10 млн фунтов [на зарплате] из-за этого решения. И он хочет уйти.
Невозможно сохранить игрока, который не хочет здесь оставаться.
– У «Вест Хэма» уже есть предложения?
– Нет. Но, думаю, сегодня они начнут поступать. Три или четыре клуба обозначили интерес, но не делали предложения из уважения к «Вест Хэму», так как для нас сезон еще продолжался, – сказал Салливан.
Сообщалось, что «Арсенал» в ближайшие дни предложит 90 млн фунтов за Райса.
Деклан попал в систему «Вест Хэма» в 2014 году. В этом сезоне опорник провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах и выиграл с клубом первый трофей – Лигу конференций.
Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
к слову про "отказ" челси от деклана - думаю это скорее связано с маунтом, они ж там бро, поэтому если мейсон уходит - то второго не стоит ждать в синем именно по этой причине.
Может я его переоцениваю конечно, но в современной топ команде англ как влитой будет.