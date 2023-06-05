«Ливерпулю» интересен Нунеш из «Вулверхэмптона». Клуб хочет подписать минимум двух хавбеков

«Ливерпуль» летом собирается приобрести не менее двух полузащитников.

Как передает , первым, вероятно, станет из « ». За него заплатят около 50 млн фунтов.

Также мерсисайдцам интересны («Вулверхэмптон»), Кефрен Тюрам («Ницца») и Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах).

«Ливерпуль» ведет борьбу и за Мэйсона Маунта из «Челси», однако «Манчестер Юнайтед» называется главным претендентом на хавбека.

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