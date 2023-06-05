«Ливерпулю» интересен Нунеш из «Вулверхэмптона». Клуб хочет подписать минимум двух хавбеков
«Ливерпуль» летом собирается приобрести не менее двух полузащитников.
Как передает ESPN, первым, вероятно, станет Алексис Мак Аллистер из «Брайтона». За него заплатят около 50 млн фунтов.
Также мерсисайдцам интересны Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Кефрен Тюрам («Ницца») и Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах).
«Ливерпуль» ведет борьбу и за Мэйсона Маунта из «Челси», однако «Манчестер Юнайтед» называется главным претендентом на хавбека.
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