«Ливерпулю» интересен Нунеш из «Вулверхэмптона». Клуб хочет подписать минимум двух хавбеков

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«Ливерпуль» летом собирается приобрести не менее двух полузащитников.

Как передает ESPN, первым, вероятно, станет Алексис Мак Аллистер из «Брайтона». За него заплатят около 50 млн фунтов.

Также мерсисайдцам интересны Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон»), Кефрен Тюрам («Ницца») и Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах).

«Ливерпуль» ведет борьбу и за Мэйсона Маунта из «Челси», однако «Манчестер Юнайтед» называется главным претендентом на хавбека.

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16 комментариев

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Красный чай
Хотелось бы Тюрама и Коне
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ta-tosha
Ответ notfromrashka
Зачем ? Ты вообще видел Коне ? 🤣🤣🤣
оба молодые, мощные и быстрые. на обоих можно телегу сзади возить. Я бы взял обоих, с учётом что на Хэндо расчета нет, а Тьяго могут летом продать саудитам
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HI MARS
Нунеш не Невеш
+3
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Three Days Grace
какой там еспн, если Фаб написал свое фирменное here we go по поводу Макаллистера
+3
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Kossuth
Коне и Гравенберг (оба с бундес лиги, а теперь есть кому там переговоры вести))
+2
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Александр Высочкин
Можно всех трех
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Aggrrist
А если Ковачича перехватить у Сити?
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Alex Sarus
Отвлекаюший вброс, его не будет в ЛФК.
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Kazbek Ilyassovskiy
Нуньес, Нунеш
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Александр Высочкин
Тюрама, Коне нужно брать по любому скоростные, техничные
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Aggrrist
Ответ Kossuth
Коне и Гравенберг (оба с бундес лиги, а теперь есть кому там переговоры вести))
Даже больше, в Гладбахе сын Шматке на ключевой должности. Как по мне конфликт интересов, но пусть сами думают))
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ta-tosha
Ответ Aggrrist
А если Ковачича перехватить у Сити?
он стеклянный
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