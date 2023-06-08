Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Селихов – 3-й

назвал Георгия Джикию лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

« » провел опрос, в котором приняли участие по 11 футболистов от каждой из 16 команд чемпионата.

Форвард « » Соболев назвал в голосовании одноклубников, поставив на первое место Джикию, на 2-е – , на 3-е –

Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

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