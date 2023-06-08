Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Селихов – 3-й

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев назвал Георгия Джикию лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

«Спорт Экспресс» провел опрос, в котором приняли участие по 11 футболистов от каждой из 16 команд чемпионата.

Форвард «Спартака» Соболев назвал в голосовании одноклубников, поставив на первое место Джикию, на 2-е – Квинси Промеса, на 3-е – Александра Селихова

Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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23 комментария

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Marcus-light
Глупец
+18
-2
+16
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юра георгиевский
Он что, совсем что ли ...?! Тут же правду надо говорить, а не симулировать и кривляться, как на футбольном поле. Эй, журналисты, а ну ка спросите его снова.
+17
-1
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Альтависта
Опять таблетки не пьёшь, дядя?
+11
-1
+10
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юра георгиевский
Про селихова очень смешно было. Спасибо, посмеялся.
+4
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+4
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-DF-
Дельфин дельфину плавник не укусит.
+4
0
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Дмитрий9779
Ахахаха,а нам кбпартнеры про Малкома затирали,ахах.
+4
-1
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Михаил1970
За своих одноклубников проголосовал, корп. солидарность проявил. А вот в 1991 году лучшим игроком чемпионата СССР по опросу футболистов признали И. Корнеева, и что характерно ни один из игроков ЦСКА, клуба за который он выступал, за Игоря не проголосовал.
+2
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Наталья Ларионова
Ответ юра георгиевский
Про селихова очень смешно было. Спасибо, посмеялся.
Может он Салихову имел ввиду? Журналист не так понял.
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artem saribekyan
Ответ </c/>
необъективно, но правильно...
И что сказал?
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London-D
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T622222
Селихов - привоз года! Джикия - нервный срыв года Промес - авторитет года 🌷
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Спартак Уокер
Он Джикия назвал лучшим только потому что они друзья
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artem saribekyan
Точка зрения( удивительно!) исходя из максимального напряжения умственных возможностей!
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Игорь М.
Селихова Клаудиньо должен был выбрать номером 1 за прекрасный головой пас:)))
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Николай Филатов
Соболеву надо иногда за мозг держаться, а не за то, что он обычно демонстрирует.
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Margor
Обделённый умом
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Marcus-light
Глупец
А разве кто-то в этом ещё сомневается?
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Адильхан Абдусаламов
А джикия назвал Соболева лучшим дельфином,комличенко —второй.
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artem saribekyan
Ответ юра георгиевский
Он что, совсем что ли ...?! Тут же правду надо говорить, а не симулировать и кривляться, как на футбольном поле. Эй, журналисты, а ну ка спросите его снова.
Зачем? Что это даст?
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Serge Vendino
Потому что вместе будут чиллить в начале следующего сезона
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