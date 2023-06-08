Соболев назвал Джикию лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Селихов – 3-й
Александр Соболев назвал Георгия Джикию лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.
«Спорт Экспресс» провел опрос, в котором приняли участие по 11 футболистов от каждой из 16 команд чемпионата.
Форвард «Спартака» Соболев назвал в голосовании одноклубников, поставив на первое место Джикию, на 2-е – Квинси Промеса, на 3-е – Александра Селихова
Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Дзюба – 5-й
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