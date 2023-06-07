Промес выбрал Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2022/23. Соболев и Вендел – в топ-3

Квинси Промес не включил Малкома в тройку лучших игроков чемпионата России.

Полузащитник « » принял участие в опросе, организованном « ». Лучшим футболистом Мир в этом сезоне он назвал хавбека « » Эдуарда Сперцяна.

Второе место занял одноклубник Промеса Александр Соболев, третье – полузащитник « » Вендел.

Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

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