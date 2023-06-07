Промес выбрал Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2022/23. Соболев и Вендел – в топ-3
Квинси Промес не включил Малкома в тройку лучших игроков чемпионата России.
Полузащитник «Спартака» принял участие в опросе, организованном «Спорт-Экспрессом». Лучшим футболистом Мир РПЛ в этом сезоне он назвал хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Второе место занял одноклубник Промеса Александр Соболев, третье – полузащитник «Зенита» Вендел.
Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Может быть, но зато по факту.
Ну от тех, у кого в кумирах Зарема и Промес, другого ожидать сложно)