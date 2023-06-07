Промес выбрал Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2022/23. Соболев и Вендел – в топ-3

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Квинси Промес Александр Соболев Вендел Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Квинси Промес не включил Малкома в тройку лучших игроков чемпионата России.

Полузащитник «Спартака» принял участие в опросе, организованном «Спорт-Экспрессом». Лучшим футболистом Мир РПЛ в этом сезоне он назвал хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Второе место занял одноклубник Промеса Александр Соболев, третье – полузащитник «Зенита» Вендел.

Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
О - объективность ))
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Сперцян лучший после Малколма это очевидно
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Такие дела
Ответ Спартак Уокер
Сперцян лучший после Малколма это очевидно
Они разные. Малком любит себя с мячем, а Эдик - команду
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тралмейстер
Чёрная зависть.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
Ответ napoli_14
Как предсказуемо и банально... Ну от тех, у кого в кумирах Зарема и Промес, другого ожидать сложно)
"Как предсказуемо и банально..."
Может быть, но зато по факту.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixet.spb
Это наркоманы.. оуе..(Раисы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ MrFrost
Г - зенит ))
Как предсказуемо и банально...
Ну от тех, у кого в кумирах Зарема и Промес, другого ожидать сложно)
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий