Экс-защитник «Фиорентины» Паскуаль об 1:2 от «Вест Хэма»: «Очень больно проиграть из-за мелочей 2-й финал подряд после 60 матчей за сезон»
Мануэль Паскуаль оценил поражение «Фиорентины» от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.
«Как же обидно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй финал подряд.
Проиграть из-за мелочей – это очень больно», – сказал бывший защитник «Фиорентины».
24 мая в финале Кубка Италии «фиалки» уступили «Интеру» (1:2).
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