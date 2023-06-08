Экс-защитник «Фиорентины» Паскуаль об 1:2 от «Вест Хэма»: «Очень больно проиграть из-за мелочей 2-й финал подряд после 60 матчей за сезон»

Теги Фиорентина Мануэль Паскуаль Вест Хэм серия А Италия Кубок Италии Лига Конференций УЕФА Футбол

Мануэль Паскуаль оценил поражение «Фиорентины» от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Как же обидно и печально, когда после 60 проведенных за сезон матчей проигрываешь второй финал подряд.

Проиграть из-за мелочей – это очень больно», – сказал бывший защитник «Фиорентины».

24 мая в финале Кубка Италии «фиалки» уступили «Интеру» (1:2).

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4 комментария

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gans.gans.73
по игре Фиорентина была лучше, старалась играть в атаку, но результат на табло... Игра забудется результат останется...
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Спартак Уокер
Все из-за высокой линии обороны Фиорентины
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Roman_ello
Вэст Хэм весь сезон в АПЛ так играл. Никакого сюрприза, но только не для Фиорентины😁
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