Итальяно об 1:2 от «Вест Хэма»: «Фиорентина» играла как настоящая команда, но допустила ошибки. Сомнительный пенальти и гол, которого можно было избежать, приговорили нас»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Вест Хэм серия А Италия Лига Конференций УЕФА Футбол

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о поражении в финале Лиги конференций.

Итальянская команда уступила «Вест Хэму» в решающем матче (1:2). 

«Мы проиграли два финала, в которых сыграли очень хорошо. Это обидно. Сегодня вечером я не думал, что все может так закончиться. Мы играли, и у нас были шансы. Пенальти мог убить нас, но вместо этого мы отреагировали. Потом, к сожалению, мы не смогли перевести игру в дополнительное время. Мне жаль. Я видел, что парни по-настоящему разбиты. 

Мы выпустили состав, который мог обеспечить нам баланс. Мы дали соперникам очень мало возможностей. Мы играли страстно, но допустили ошибки, которых можно было избежать: сомнительный пенальти и гол, которого можно было избежать, приговорили нас. Даже сегодня мы играли как настоящая команда», – сказал Итальяно.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Пеналь был, это несчастный случай, но он 100% жаль что привез Капитан, показавший себя настоящим мужчиной
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
против вундеркинда нейтана без шансов просто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Играли лучше, но не повезло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыло советов
При всей симпатии к Фиорентине, проиграли не из за этого, а из-за нехватки мастерства и решительности впереди. Очень уж аккуратно начинали играть в последней трети, хотя по игре должны были создавать остроту постоянно, если владеют мячом. В итоге получилась игра в добежать красиво до штрафной и пасовать назад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-oh!
Очень жаль, что проиграли. Играли лучше многомиллионных звездных (по сравнению с Фиорентиной) игроков, играли смело.
Итальяно хорош, у команды есть свой почерк, но нужно усиление состава.
Эх..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RembaXXX
Что там сомнительного то, пенальти железный, сыграл рукой, пусть и неумышленно, помешав Боуэну 1 на 1 выйти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Играли отлично, именно по игре должны были забирать чашку, но это футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta-tosha
Фиалкам нужно было решить 2 простых задачи что бы обыграть ВХЮ в сегодняшнем их донном состоянии: не проиграть физ борьбу, и не дать убежать Бовену. Обе этих простых задачи были провалены. Результат справедлив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий