Итальяно об 1:2 от «Вест Хэма»: «Фиорентина» играла как настоящая команда, но допустила ошибки. Сомнительный пенальти и гол, которого можно было избежать, приговорили нас»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о поражении в финале Лиги конференций.

Итальянская команда уступила « » в решающем матче (1:2).

«Мы проиграли два финала, в которых сыграли очень хорошо. Это обидно. Сегодня вечером я не думал, что все может так закончиться. Мы играли, и у нас были шансы. Пенальти мог убить нас, но вместо этого мы отреагировали. Потом, к сожалению, мы не смогли перевести игру в дополнительное время. Мне жаль. Я видел, что парни по-настоящему разбиты.

Мы выпустили состав, который мог обеспечить нам баланс. Мы дали соперникам очень мало возможностей. Мы играли страстно, но допустили ошибки, которых можно было избежать: сомнительный пенальти и гол, которого можно было избежать, приговорили нас. Даже сегодня мы играли как настоящая команда», – сказал .

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