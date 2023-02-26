«Интер Майами» интересуется Ди Марией. Анхель хочет продлить контракт с «Юве»

Теги Ювентус МЛС серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Интер Майами Футбол

«Интер Майами» этим летом хочет подписать Анхеля Ди Марию.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб из МЛС проявляет интерес к аргентинцу. Анхель Ди Мария, чей контракт с «Ювентусом» истекает в июне, намерен продлить соглашение, несмотря на то, что руководство намерено сократить его зарплату. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также рассчитывает на Ди Марию в следующем сезоне, считая, что опыт аргентинца будет полезен при перестройке команды.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл заявил, что клуб заинтересован в подписании Лионеля Месси и Серджи Бускетса.

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4 комментария

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avcgloronalduMU
в Интер Майами скоро будут только друзья Месси
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Carlos
Продлевай
Сам не плохо двигаешься в этом сезоне
да и для юве плечо
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Александр Покореев
Неплохо бы продлить. Тем более на рынке летом дешевых вариантов на замену особо не наблюдается, а он, вроде, и на счет снижения не против. Не знаю только со второго года налог с зарплаты уменьшится?
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Artem Piatkov
Объективно Ди ещё 2 сезона может смело отыграть в Европе, главный тащер Ювентуса прямо сейчас
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-1
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