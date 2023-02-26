«Интер Майами» интересуется Ди Марией. Анхель хочет продлить контракт с «Юве»
«Интер Майами» этим летом хочет подписать Анхеля Ди Марию.
По информации La Gazzetta dello Sport, клуб из МЛС проявляет интерес к аргентинцу. Анхель Ди Мария, чей контракт с «Ювентусом» истекает в июне, намерен продлить соглашение, несмотря на то, что руководство намерено сократить его зарплату. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри также рассчитывает на Ди Марию в следующем сезоне, считая, что опыт аргентинца будет полезен при перестройке команды.
Ранее главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл заявил, что клуб заинтересован в подписании Лионеля Месси и Серджи Бускетса.
Сам не плохо двигаешься в этом сезоне
да и для юве плечо