Малком назвал себя лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Клаудиньо – 3-й

Малком назвал себя лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

« » провел опрос, в котором приняли участие по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.

Полузащитник « » поставил на первое место в голосовании себя. 2-е место по версии бразильца занял полузащитник « » , 3-е – Клаудиньо.

Итоги голосования станут известны 8 июня.

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