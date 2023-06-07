Малком назвал себя лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Клаудиньо – 3-й
Малком назвал себя лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.
«СЭ» провел опрос, в котором приняли участие по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.
Полузащитник «Зенита» Малком поставил на первое место в голосовании себя. 2-е место по версии бразильца занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес, 3-е – Клаудиньо.
Итоги голосования станут известны 8 июня.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Клауд хорош, спору нет, но на фоне прошлого сезона, он блеклая тень себя. мое субъективное мнение