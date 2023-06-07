Малком назвал себя лучшим игроком РПЛ в сезоне-2022/23. Промес – 2-й, Клаудиньо – 3-й

Теги Спартак Зенит рейтинги Квинси Промес Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Малком назвал себя лучшим игроком прошедшего сезона Мир РПЛ.

«СЭ» провел опрос, в котором приняли участие по 11 игроков от каждой из 16 команд чемпионата.

Полузащитник «Зенита» Малком поставил на первое место в голосовании себя. 2-е место по версии бразильца занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес, 3-е – Клаудиньо.

Итоги голосования станут известны 8 июня.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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15 комментариев

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Дмитрий9779
Малком лучший!
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Назаров Дмитрий
я, хоть и болельщик Зенита, но скажу, что Клауд не выдал сезон на третье место
+3
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ТрактоПоктер
Справедливо
+7
-7
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Этот Райола хочет денег
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justbored
Скромность украшает тех у кого нет иных украшений.
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Виталик Украинский
Ответ Arti22
А Промес себя не называл. Чсв!!!
У Промеса комплексы и Чзависти. Он Малкома вообще не назвал. Тут обьективностью и не пахнет.
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Олег Комисаров
Ответ Этот Райола хочет денег
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И тебе интернет отключить надо)))
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-1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Павел Ермаков
Ущербность провинциала.)Дурачок никогда не признает себя дурачком,а будет орать,что он умный и лучше всех.)
И это пишет страдалец спартачка 🤦🤣🤣🤣
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Виталик Украинский
Ответ Назаров Дмитрий
я, хоть и болельщик Зенита, но скажу, что Клауд не выдал сезон на третье место
Бразилец несколько сдал после травмы в конце чемпионата. Но потенциал, который он демонстрировал по ходу сезона, очевиден. Вон, Промеса (чемпиона 5 тура) сделали лучшим игроком прошлого года, хотя в весенней части чемпионата он уверенно вывел клуб на 10 место.
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Алексей Крапивкин
Ответ Назаров Дмитрий
я, хоть и болельщик Зенита, но скажу, что Клауд не выдал сезон на третье место
Иногда нужно не только на стату смотреть, но и на поле
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Назаров Дмитрий
Ответ Алексей Крапивкин
Иногда нужно не только на стату смотреть, но и на поле
оспади, ну скажи ещё, что он бо́льший вклад в игру внёс , чем Вендел.
Клауд хорош, спору нет, но на фоне прошлого сезона, он блеклая тень себя. мое субъективное мнение
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