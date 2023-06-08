«Вест Хэм» выиграл первый трофей с 1980 года – Лигу конференций
«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций.
Команда Дэвида Мойеса одержала победу над «Фиорентиной» в финальном матче (2:1).
Это первый трофей «молотобойцев» с 1980 года – тогда команда выиграла Кубок Англии.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
И больше евротрофеев, чем у Арсенала и Тотенхэма в 21 веке вместе взятых.
Pretty bubbles in the air…
Просто некому было завершить…
Пусть свечку поставит , что Кокорина на Кипр отпустили )))