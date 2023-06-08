«Вест Хэм» выиграл первый трофей с 1980 года – Лигу конференций

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Лига Конференций УЕФА Футбол

«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций.

Команда Дэвида Мойеса одержала победу над «Фиорентиной» в финальном матче (2:1). 

Это первый трофей «молотобойцев» с 1980 года – тогда команда выиграла Кубок Англии. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Criptonit
Все таки Лига конференций это топчик, приятно видеть как побеждают команды которые уже несколько десятилетий были без трофеев
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
В итоге итальянцы проиграют все 3 финала, а то столько шуму было про "возвращение"
+58
-10
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шапка Сёмина
рад за старика Девида Мойеса)
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luka987
Ответ David Aprasidze
В итоге итальянцы проиграют все 3 финала, а то столько шуму было про "возвращение"
три финала все равно круто на фоне предыдущих сезонов
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Criptonit
Все таки Лига конференций это топчик, приятно видеть как побеждают команды которые уже несколько десятилетий были без трофеев
Да, вот для таких команд как Вест Хэм или Фиорентина это действительно крутой турнир. Ну и радостно, что английские клубы всех уровней перестали вылетать задолго до финалов из-за календаря.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Больше трофеев, чем у Арсенала в этом сезоне.
И больше евротрофеев, чем у Арсенала и Тотенхэма в 21 веке вместе взятых.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikhad
Кто бы мог подумать, что единственный парад с трофеем в Лондоне проведет Вест хэм)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
поздравляю эмерсона: лч, ле и лк - теперь он собрал их всех как моуриньо)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Пепси пеналдувич
Фаны Вест Хема такие жалкие, как и все Англ фаны.
Как там в Испании фанаты? Уже перестали вешать куклы Винисиуса и орать ему оскорбления 🤔
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Ответ zzzeeerrrooo
В ЛЧ их точно быть не должно Те же Бавария с ПСЖ закрыли бы их без проблем Но жеребьевка творит чудеса
Интер с Бенфикой в 1/4 играл, а не с ПСЖ, потому что Бенфика оказалась сильнее ПСЖ в группе
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ David Aprasidze
В итоге итальянцы проиграют все 3 финала, а то столько шуму было про "возвращение"
Верю в Интер все равно)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Пакета красавчик!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирюха Колесников
I’m forever blooooowing bubbles,
Pretty bubbles in the air…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Вест Хэм - красавцы, взяли таки Еврокубок, который в прошлом сезоне вполне мог брать Тоттенхэм, но как обычно позорно слился. Астон Вилле хороший пример, как расставлять приоритеты.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Странные ощущения, когда твоя команда что-то выиграла
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Акира_1
Может когда-то и Пеп выиграет ЛЧ. 🤔
Так уже 2 раза
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Люсьеныч
Хороший турнир. Реально здесь УЕФА молодцы. В Европе много команд, 2 турнира явно было мало.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
По радости ВХ и их фанов точно не скажешь что это третисортный турнир для второсортных чемпов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Вест Хэм с победой) 43 года они этого ждали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unhack
ждём итальянский требл в субботу 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Эх, надо было на сезон Ноблу задержаться. На мажорной бы ноте карьеру закончил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Шапка Сёмина
рад за старика Девида Мойеса)
Игра то была под диктовку Фио !
Просто некому было завершить…
Пусть свечку поставит , что Кокорина на Кипр отпустили )))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey
Вест Хэм > Арсеноль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rainn
Ответ David Aprasidze
В итоге итальянцы проиграют все 3 финала, а то столько шуму было про "возвращение"
Ага, верещали про 6 клубов в полуфиналах, а по факту zero титулов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ OldRedWhite
Игра то была под диктовку Фио ! Просто некому было завершить… Пусть свечку поставит , что Кокорина на Кипр отпустили )))
владение мячом это еще не "диктовка"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий