«Вест Хэм» выиграл первый трофей с 1980 года – Лигу конференций

«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций.

Команда Дэвида Мойеса одержала победу над «Фиорентиной» в финальном матче (2:1).

Это первый трофей «молотобойцев» с 1980 года – тогда команда выиграла Кубок Англии.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?