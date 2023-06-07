Итальяно перед финалом ЛК: «У «Фиорентины» есть шанс войти в историю. Два финала за год – невероятное достижение»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Лига Конференций УЕФА Футбол

Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о предстоящем финале Лиги конференций.

– Я думаю о пройденном нами пути, начиная с плей-офф против «Твенте». Мы росли, и это привело нам к финалу. Это дарит большие эмоции, и я с нетерпением жду возможности оказаться на этом переполненном стадионе. Мы постараемся показать максимум.

Два финала за год – это невероятное достижение (ранее «Фиорентина» играла в финале Кубка Италии против «Интера», но уступила – Sports.ru). Первый прошел плохо, но наши головы высоко подняты. Нужно будет показать характер и не допускать ошибки. Возможность сразиться за этот трофей – это большая гордость.

– Вы ожидали этого?

– Если честно, нет. Мы знали, что после плей-офф столкнемся с серьезной конкуренцией, а до финала нужно будет провести 14 матчей против соперников серьезного уровня. Но спустя время мы приобрели зрелость, теперь мы стараемся играть с характером. Мне это нравится. В предстоящем матче нужно будет это повторить.

Мой личный путь также заставляет меня гордиться. Я счастлив, что получил такую возможность. Благодарен и клубу, и игрокам, они просто великолепно себя проявили. У нас есть возможность сделать что-то выдающееся и войти в историю, – сказал тренер «Фиорентины».

Сегодня «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

Знакомьтесь с самым радикальным тренером Серии А – Итальяно из «Фиорентины»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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5 комментариев

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Agajan Madraimow
Хоть один итальянский клуб должен выиграть финал в этом сезоне.Заслужили🇮🇹
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Назаров Дмитрий
мне, как фанату сериала, очень приятно и радостно, что в каждом финале есть итальянский клуб)
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HI MARS
В Итальяно веро!
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