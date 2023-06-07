Итальяно перед финалом ЛК: «У «Фиорентины» есть шанс войти в историю. Два финала за год – невероятное достижение»

Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о предстоящем финале Лиги конференций.

– Я думаю о пройденном нами пути, начиная с плей-офф против «Твенте». Мы росли, и это привело нам к финалу. Это дарит большие эмоции, и я с нетерпением жду возможности оказаться на этом переполненном стадионе. Мы постараемся показать максимум.

Два финала за год – это невероятное достижение (ранее «Фиорентина» играла в финале Кубка Италии против «Интера», но уступила – Sports.ru). Первый прошел плохо, но наши головы высоко подняты. Нужно будет показать характер и не допускать ошибки. Возможность сразиться за этот трофей – это большая гордость.

– Вы ожидали этого?

– Если честно, нет. Мы знали, что после плей-офф столкнемся с серьезной конкуренцией, а до финала нужно будет провести 14 матчей против соперников серьезного уровня. Но спустя время мы приобрели зрелость, теперь мы стараемся играть с характером. Мне это нравится. В предстоящем матче нужно будет это повторить.

Мой личный путь также заставляет меня гордиться. Я счастлив, что получил такую возможность. Благодарен и клубу, и игрокам, они просто великолепно себя проявили. У нас есть возможность сделать что-то выдающееся и войти в историю, – сказал тренер «Фиорентины».

Сегодня « » сыграет с « » в финале Лиги конференций. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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