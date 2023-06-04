Дзюба о Слуцком: «Хитрый еврейчик, без меня ничего бы не добился. Я светлое пятно в его жизни»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба рассказал о шоу «Ну так нельзя, ###», которое ведет с Леонидом Слуцким.

«Он заставляет ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу: юмор, остроту и злой язык. Все это он использует ради себя и какой-то выгоды. Такой хитрый еврейчик.

Без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни», – сказал форвард «Локомотива».

«Зашел в палату к душевнобольным». Новое шоу Слуцкого и Дзюбы, где ### («блин») звучит 217 раз!

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

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6 комментариев

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Spaten
«Тупой и ещё тупее»
+7
-1
+6
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Korney
как выбрали "лучший медийный футболист" так понесло...с ним ни одно шоу на Ютубе не возможно смотреть,мат как у 12 летнего,через каждое слово
ужасный персонаж
+4
0
+4
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vaslover
Два сказочных.
+5
-2
+3
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Газонокосильщик Хави
Биба и боба. Хотя скорее сито и токито
+1
0
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