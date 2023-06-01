«Динамо» рассматривает назначение Слуцкого («Евро-Футбол»)

Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо».

находится в списке специалистов, которых московский клуб рассматривает в качестве претендентов на пост главного тренера, сообщает «Евро-Футбол».

Последним клубом 52-летнего тренера был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанский клуб с 2019 года и покинул его в 2022-м.

Ранее сообщалось, что « » после увольнения Славиши Йокановича достигло соглашения с Марко Николичем, но позже стало известно, что сербский тренер подписал соглашение с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

После 29 проведенных туров Мир бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

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