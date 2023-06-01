«Динамо» рассматривает назначение Слуцкого («Евро-Футбол»)

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо».

Слуцкий находится в списке специалистов, которых московский клуб рассматривает в качестве претендентов на пост главного тренера, сообщает «Евро-Футбол». 

Последним клубом 52-летнего тренера был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанский клуб с 2019 года и покинул его в 2022-м. 

Ранее сообщалось, что «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича достигло соглашения с Марко Николичем, но позже стало известно, что сербский тренер подписал соглашение с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

После 29 проведенных туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. 

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52 комментария

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Metalloid
Ответ Том Мунтян
Вот у Мостового бомбанёт))
Его надо позвать на это их шоу с Дзюбой, но не говорить куда он идёт. )
+27
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+27
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Pucheslav
ну это напрашивалось после прихода Яровинского
+25
-1
+24
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Tpy6kaMerlina
Динамо засобиралось в Лучшую Лигу Мира?
+17
-5
+12
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Том Мунтян
Вот у Мостового бомбанёт))
+7
0
+7
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Гамарджоба Генацвале
Ну так нельзя, ###!
+9
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Ответ Эндрю81
На самом деле юмор местных петросянов абсолютно неуместен. Слуцкий один из самых успешных тренеров в плане психологической работы с коллективом. Хвича, Адамов, Брака. Многие и многие игроки при нем раскрывались, чего острейше не хватает ’’Динамо’’.
на самом деле после очень спорной работы в Рубине, он может справится с молодым Динамо, но есть нюансы...
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прекрасный выбор, лучший я бы сказал!
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Копирайтер Заремы
Ответ Фут.Боль
А после него кто? Талалаев, Юран, Шалимов, Писарев?
Вратарь-гоняла)
+3
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+3
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Ярик01
По назначению (возможному или уже) Яровинского это как бы и намекает сразу.
+3
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Metalloid
Ответ Копирайтер Заремы
Тогда вообще можно ему устроить шоу Трумана,где он якобы реально тренерует)
Это уже сделали в медиалиге )
+3
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Николай Корягин
Ой, как неожиданно!
+2
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Копирайтер Заремы
Ответ Metalloid
Его надо позвать на это их шоу с Дзюбой, но не говорить куда он идёт. )
Тогда вообще можно ему устроить шоу Трумана,где он якобы реально тренерует)
+2
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Иван Шуткин
По сравнению с Йокановичем, то будет явно лучше
+2
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Фан Рубина
Динамо хочет второй раз пройти очищение Пердивом? Прошлого раза, видимо, было мало.
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Эндрю81
На самом деле юмор местных петросянов абсолютно неуместен. Слуцкий один из самых успешных тренеров в плане психологической работы с коллективом. Хвича, Адамов, Брака. Многие и многие игроки при нем раскрывались, чего острейше не хватает ’’Динамо’’.
+4
-3
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NIK7478
Слуцкий?! Совсем уже ку-ку?! В первую лигу хотят?
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Pucheslav
Ответ Tpy6kaMerlina
Динамо засобиралось в Лучшую Лигу Мира?
Они хотят повторить свой главный успех за последние 30 лет и выиграть лучшую лигу мира
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Нагрузки Сборной
Ответ Dima91Caps
что это за команда КВН Динамо, откуда она?
Очередная команда из госструктур. ФСИН уже был, Росатом сейчас играет. Ждем каламбуры от Агафона и приглашенных звезд, 1/2 вышки обеспечена.
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Добрюка
Ответ Ярик01
Йоканович не спускал клуб в ФНЛ.
Дали бы ему порулить еще пару лет и, вероятно, там бы и были.
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Владддд
Оставьте того, который был!!!!! Зачем на ДНО опускаться??
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Злодей Спб
Курс на ФНЛ - открыть люки!
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Sergey
Земля пухом
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Алексей Матыгин
Динамо одумайся
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Ярик01
Ответ Иван Шуткин
А ты в курсе, что у Рубина не было большую часть сезона 5-8 основных игроков постоянно?) Представь, что в Реале нет постоянно Бензема , Винсиньо и т. Д и что будет?) Они будут в середине. А если команды среднего уровня, то без основных будет в конце
Я в курсе, что это дешевое оправдание вылета совсем небедной татарской команды.
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sebastian1410
Раскроет Захаряна и вернет Динамо в Лучшую Лигу Мира.
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