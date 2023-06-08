Президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере. Команда выиграла 2-й дивизион Саудовской Аравии
Рияд Марез интересен «Аль-Ахли».
По информации CBS Sports, президент «Аль-Ахли» Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с полузащитником «Манчестер Сити».
«Аль-Ахли» провел прошедший сезон во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. По итогам сезона команда заняла 1-е место в турнирной таблице и получила право выступать в высшем дивизионе.
Рияд Марез в текущем сезоне провел за «Манчестер Сити» 30 матчей в АПЛ, забив 5 голов и отдав 10 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.
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