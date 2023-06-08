Президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере. Команда выиграла 2-й дивизион Саудовской Аравии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Футбол

Рияд Марез интересен «Аль-Ахли».

По информации CBS Sports, президент «Аль-Ахли» Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с полузащитником «Манчестер Сити».

«Аль-Ахли» провел прошедший сезон во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. По итогам сезона команда заняла 1-е место в турнирной таблице и получила право выступать в высшем дивизионе.

Рияд Марез в текущем сезоне провел за «Манчестер Сити» 30 матчей в АПЛ, забив 5 голов и отдав 10 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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Ready FoR WaR
Их не остановить…
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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pit4er
Ноттингем Форест со своей закупкой так может и пиво у арабов подержать (безалкогольное)
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Ulukbek Kiyazov
Марез вроде ещё не пенсионер. Но если хочет заработать, он конечно может уехать, особенно если выиграет ЛЧ. Но Сити он тоже нужен, классный игрок, всегда на позитиве, неважно играет он или нет.
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Ебздрогыч
Президент Балтики тоже интересовался, но никуда не летал
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Давид Agabekyan
Ответ Ulukbek Kiyazov
Марез вроде ещё не пенсионер. Но если хочет заработать, он конечно может уехать, особенно если выиграет ЛЧ. Но Сити он тоже нужен, классный игрок, всегда на позитиве, неважно играет он или нет.
32 уже. Уже не молод, в Европе много никто платить не будут
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Давид Agabekyan
32 уже. Уже не молод, в Европе много никто платить не будут
Понятно, но годик как минимум ещё за Сити он бы мог поиграть.
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