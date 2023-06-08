Президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Марезом о трансфере. Команда выиграла 2-й дивизион Саудовской Аравии

Рияд Марез интересен «Аль-Ахли».

По информации CBS Sports, президент « » Валид Муаат во вторник отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с полузащитником «Манчестер Сити».

«Аль-Ахли» провел прошедший сезон во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. По итогам сезона команда заняла 1-е место в турнирной таблице и получила право выступать в высшем дивизионе.

в текущем сезоне провел за « » 30 матчей в , забив 5 голов и отдав 10 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?