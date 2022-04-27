«Милан» интересуется Марезом. Трансфер вингера «Ман Сити» оценивается в 40 млн евро

может перейти в Серию А.

Вингером интересуется «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Россонери» хотят укрепить позицию правого полузащитника. Изначально основным вариантом «Милана» был , но в клубе посчитали, что запрашиваемые «Сассуоло» 30 млн евро – слишком большая сумма за этого игрока.

Потенциальный трансфер алжирца оценивается в 40 млн евро. Отмечается, что смущает зарплата игрока – 6 млн евро в год.

Статистику Мареза можно найти здесь.