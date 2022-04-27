«Милан» интересуется Марезом. Трансфер вингера «Ман Сити» оценивается в 40 млн евро

Рияд Марез может перейти в Серию А.
Вингером «Манчестер Сити» интересуется «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Россонери» хотят укрепить позицию правого полузащитника. Изначально основным вариантом «Милана» был Доменико Берарди, но в клубе посчитали, что запрашиваемые «Сассуоло» 30 млн евро – слишком большая сумма за этого игрока.
Потенциальный трансфер алжирца оценивается в 40 млн евро. Отмечается, что «Милан» смущает зарплата игрока – 6 млн евро в год.
Статистику Мареза можно найти здесь.