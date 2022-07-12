Салах, Мане, Марез, Хакими, Кулибали, Аллер – в шорт-листе номинантов на приз игроку сезона в Африке

Салах, Мане, Марез, Хакими, Кулибали, Аллер – среди номинантов на приз игроку сезона в Африке.

Конфедерация африканского футбола представила шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего игрока сезона.

В него вошли действующий обладатель награды ( и сборная Сенегала), Рияд Марез ( и Алжир), («Ливерпуль» и Египет), Карл Токо-Экамби ( и Камерун), Венсан Абубакар («Аль-Наср» и Камерун), Себастьян Аллер ( и Кот-д’Ивуар), Наби Кейта ( и Гвинея), Ашраф Хакими ( и Марокко), Эдуар Менди ( и Сенегал) и Калиду Кулибали ( и Сенегал).

За звание команды года поборются сборные Буркина-Фасо, Камеруна, Египта, Марокко и Сенегала.

Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.