Салах, Мане, Марез, Хакими, Кулибали, Аллер – в шорт-листе номинантов на приз игроку сезона в Африке

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Салах, Мане, Марез, Хакими, Кулибали, Аллер – среди номинантов на приз игроку сезона в Африке.

Конфедерация африканского футбола представила шорт-лист игроков, претендующих на звание лучшего игрока сезона. 

В него вошли действующий обладатель награды Садьо Мане («Бавария» и сборная Сенегала), Рияд Марез («Манчестер Сити» и Алжир), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Карл Токо-Экамби («Лион» и Камерун), Венсан Абубакар («Аль-Наср» и Камерун), Себастьян Аллер («Аякс» и Кот-д’Ивуар), Наби Кейта («Ливерпуль» и Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Эдуар Менди («Челси» и Сенегал) и Калиду Кулибали («Наполи» и Сенегал). 

За звание команды года поборются сборные Буркина-Фасо, Камеруна, Египта, Марокко и Сенегала. 

Победители будут определены в результате голосования технического комитета конфедерации, журналистов, главных тренеров и капитанов сборных.

Церемония вручения наград CAF Awards 2022 состоится в Рабате (Марокко) 21 июля.

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