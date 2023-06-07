Рамос о Кейне в «Реале»: «Не советую отказываться от такого шанса. Это особенный клуб, который умеет побеждать»

Серхио Рамос считает, что Харри Кейну стоит перейти в Реал».

Ранее сообщалось, что форвард « » дал согласие на переход в мадридский клуб – сделка может обойтись «Реалу» в 80 миллионов евро.

«Мой совет любому игроку – не отказываться от шанса играть в « ». Это особенный клуб, который знает, как побеждать.

Харри Кейн невероятно силен – невозможно забивать столько голов, сколько он забивает в , и при этом выделяться физически. Но он также очень техничен, и мне кажется, ему не отдают должное за это. – великий бомбардир, но также и великий игрок».

Об уходе Бензема

« столько сделал для «Реала», что его никто не заменит – он один из уникальных игроков в истории «Мадрида». Но необходимо подписать качественного нападающего, который умеет забивать. Не каждый может играть за мадридский «Реал» из-за большого давления и ожиданий, поэтому это должен быть подходящий игрок», – передает слова Рамоса The Mirror.

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