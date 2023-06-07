Рамос о Кейне в «Реале»: «Не советую отказываться от такого шанса. Это особенный клуб, который умеет побеждать»

Теги Карим Бензема премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Серхио Рамос считает, что Харри Кейну стоит перейти в Реал».

Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» дал согласие на переход в мадридский клуб – сделка может обойтись «Реалу» в 80 миллионов евро.

«Мой совет любому игроку – не отказываться от шанса играть в «Реале». Это особенный клуб, который знает, как побеждать.

Харри Кейн невероятно силен – невозможно забивать столько голов, сколько он забивает в АПЛ, и при этом выделяться физически. Но он также очень техничен, и мне кажется, ему не отдают должное за это. Харри Кейн – великий бомбардир, но также и великий игрок».

Об уходе Бензема

«Бензема столько сделал для «Реала», что его никто не заменит – он один из уникальных игроков в истории «Мадрида». Но необходимо подписать качественного нападающего, который умеет забивать. Не каждый может играть за мадридский «Реал» из-за большого давления и ожиданий, поэтому это должен быть подходящий игрок», – передает слова Рамоса The Mirror.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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15 комментариев

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Спартак Уокер
Кейну пора покинуть Тотенхэм
+18
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Savarona25
Ждать взвешенных решений от человека, который продлил в 18-м году контракт сразу на 6 лет и стал на весь период его действия заложником Леви, особенно не приходится.
+14
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+13
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Данияр Жумабекович
кэп фигни не скажет☝️
+9
-1
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Аскетизмом погоняю
Предложение всей жизни - это когда зовут в Реал. Столько слухов вокруг него ходит каждое ТО,и сейчас,на последнем активном этапе карьеры зовут в Реал... Думаю,тут все ясно и Кейн уже давно принял решение. Переговоры,все упирается в переговоры с Леви
+3
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Андрей Хенто
Надеюсь, что Харри прислушается к совету Серхио Рамоса, а не будет ждать приобретения своего друга Магуайера в Тоттенхэм)
+4
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Фаррух Самаркандец
Ответ Спартак Уокер
Кейну пора покинуть Тотенхэм
Давно пора. Он наверное временами представляет себя вместо Холанда и думаю что в этот раз он не упустить шанса покинуть Тотенхем
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vaslover
Ответ Los Galácticos
Опять же англичане в Ла Лиге, всегда есть доля сомнения. Тут главное не стать вторым Оуэном, он когда переходил в Реал возможно был даже покруче нынешнего Кейна. Но сейчас срочно нужна замена Бензема, а выбирать кроме Кейна особо и некого, поэтому надо брать.
Оуэн забил за единственный сезон в Реале 16 голов, больше чем Рауль. Английский нападающий не всегда там был игроком стартового состава (по крайней мере это касается первой части сезона), но он занял первое место среди всех игроков Ла Лиги по соотношению голы/количество проведенных на поле минут. А ведь в конкурентах у него были Рональдо и легенда клуба Рауль.
Вообще непонятно зачем он туда переходил при таких конкурентах в линии нападения. Кейн же сейчас может прийти на место Бензема. Совершенно разные истории и конкуренция.
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Виталий Ан
Ответ Savarona25
Ждать взвешенных решений от человека, который продлил в 18-м году контракт сразу на 6 лет и стал на весь период его действия заложником Леви, особенно не приходится.
Кажется в этот раз все гораздо серьезней. Почему то есть уверенность что Кейн перейдет в Реал. Контракт год остался, Реал это мечта для многих, Леви хотел продать не прямым конкурентам, сумма думаю будет более реальная и т. д.
+2
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Los Galácticos
Опять же англичане в Ла Лиге, всегда есть доля сомнения. Тут главное не стать вторым Оуэном, он когда переходил в Реал возможно был даже покруче нынешнего Кейна. Но сейчас срочно нужна замена Бензема, а выбирать кроме Кейна особо и некого, поэтому надо брать.
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Кокич
не советую отказываться = советую не отказываться
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Dikki Shelton
Рамос знает о чем говорит. Играть за Реал Мадрид -это привилегия для лучших игроков 👑
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Геннадий Чеботарев
Ответ Los Galácticos
Опять же англичане в Ла Лиге, всегда есть доля сомнения. Тут главное не стать вторым Оуэном, он когда переходил в Реал возможно был даже покруче нынешнего Кейна. Но сейчас срочно нужна замена Бензема, а выбирать кроме Кейна особо и некого, поэтому надо брать.
но Оуэн изначально был с ленцой. Кейн пахарь. но посмотрим,всякое бывает.
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