Рамос о Кейне в «Реале»: «Не советую отказываться от такого шанса. Это особенный клуб, который умеет побеждать»
Серхио Рамос считает, что Харри Кейну стоит перейти в Реал».
Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» дал согласие на переход в мадридский клуб – сделка может обойтись «Реалу» в 80 миллионов евро.
«Мой совет любому игроку – не отказываться от шанса играть в «Реале». Это особенный клуб, который знает, как побеждать.
Харри Кейн невероятно силен – невозможно забивать столько голов, сколько он забивает в АПЛ, и при этом выделяться физически. Но он также очень техничен, и мне кажется, ему не отдают должное за это. Харри Кейн – великий бомбардир, но также и великий игрок».
Об уходе Бензема
«Бензема столько сделал для «Реала», что его никто не заменит – он один из уникальных игроков в истории «Мадрида». Но необходимо подписать качественного нападающего, который умеет забивать. Не каждый может играть за мадридский «Реал» из-за большого давления и ожиданий, поэтому это должен быть подходящий игрок», – передает слова Рамоса The Mirror.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Вообще непонятно зачем он туда переходил при таких конкурентах в линии нападения. Кейн же сейчас может прийти на место Бензема. Совершенно разные истории и конкуренция.