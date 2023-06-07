«Тоттенхэм» считает, что трансфер Магуайра может помочь удержать Кейна. Они дружат

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Магуайр Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» считает, что трансфер Харри Магуайра может повлиять на будущее Харри Кейна.

Лондонский клуб проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику.

Отмечается, что возможный трансфер Магуайра никак не связан с интересом «Манчестер Юнайтед» к Кейну. Не предполагается, что эти игроки могут поменять клубы в рамках одной сделки.

Напротив, как пишет The Telegraph, интерес «Тоттенхэма» к Магуайру можно рассматривать как шаг по удержанию Кейна в команде, учитывая, что ранее нападающий рекомендовал клубу подписать своего партнера по сборной Англии. Магуайра и Кейна связывают близкие отношения, они дружат.

«Тоттенхэм» еще не сообщил, планирует ли делать предложение по защитнику. Уверенности в том, что оно последует, нет. Однако интерес к игроку клуб обозначил.

В этом сезоне капитан «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в 31 матче, отыграв в сумме 1593 минуты и получив 9 желтых карточек. Его полная статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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53 комментария

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Ебздрогыч
Я понимаю Кейна, для меня тоже холодильник - отличный друг, всегда меня поддержит, в нем пивко и пельмешки!
+110
-11
+99
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sdds sdsd
Кому нужен Реал, когда рядом есть железобетонный Гарри в защите
+52
-1
+51
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porosenochek
- Почему вы остались в ТТХ?
- Конечно же из-за Харри Магуайера!
+42
-1
+41
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Egor Aleksandrovich
звучит, как анекдот
+16
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porosenochek
Когда Харри встретил Харри...
+12
0
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Ответ porosenochek
- Почему вы остались в ТТХ? - Конечно же из-за Харри Магуайера!
И из-за трофеев.
+10
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Cearvm
В Тоттенхэме какое-то перманентное покринжоглу.
+9
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Крыс Пол
Харри + Харри = трофей
+5
0
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Андрей Андреев
Ответ Ебздрогыч
Я понимаю Кейна, для меня тоже холодильник - отличный друг, всегда меня поддержит, в нем пивко и пельмешки!
Опять метишь в топ-комменты месяца? 😀
+7
-2
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Крыс Пол
Харри + Харри = трофей
Человек Магуайр: Нет пути в Реал
+4
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Green grass
Реалу нужно срочно перехватить Магваера
+4
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Pucheslav
Перес должен попытаться перехватить Магу тогда, заодно укрепит центр обороны
+3
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Konstar
Может им просто дверь подопрут, чтобы Кейн не мог сбежать?
+2
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mr kovalsky
Все норм. Просто Кейн любит выпивать холодные напитки. Магуайер ему поможет в этом
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Андрей Тишкович
Если причина интереса только в этом то это может быть самый глупый трансфер в АПЛ
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Зизуха
По весу Кейна не скажешь, что он дружит с холодильником
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Sergey Kuznetsov
Ответ Green grass
Реалу нужно срочно перехватить Магваера
лучше Челси, у них зудит каждый раз, когда трансфер оформляет любой другой клуб)
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svft
всякой Харри по паре
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Phantom1289
Если Кейн перейдет в Мадрид, будет только одно жаль, что не догонит Ширера по голам в АПЛ.
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Ман Сити
Сколько уэббовцы заплатят чтобы Ттх забрал Магваера?
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Extrim
Один Харри хорошо, а две Харри лучше подумал Леви😏
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Pb-SE
Вот зачем Магуайр нужен в МЮ. Кейна переманивает.
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Wekil
Надо Реалу подписать Магваера, оборона Леви обрушится.
Он не помешает, выпустить на 10-15 матчей - не страшно, против Осасуны и прочих.
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Руслан Краюшкин
Хары Магауайы
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Alexander p.
Магуайар научит забивать Кейна в свои ворота
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