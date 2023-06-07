«Тоттенхэм» считает, что трансфер Магуайра может помочь удержать Кейна. Они дружат
«Тоттенхэм» считает, что трансфер Харри Магуайра может повлиять на будущее Харри Кейна.
Лондонский клуб проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику.
Отмечается, что возможный трансфер Магуайра никак не связан с интересом «Манчестер Юнайтед» к Кейну. Не предполагается, что эти игроки могут поменять клубы в рамках одной сделки.
Напротив, как пишет The Telegraph, интерес «Тоттенхэма» к Магуайру можно рассматривать как шаг по удержанию Кейна в команде, учитывая, что ранее нападающий рекомендовал клубу подписать своего партнера по сборной Англии. Магуайра и Кейна связывают близкие отношения, они дружат.
«Тоттенхэм» еще не сообщил, планирует ли делать предложение по защитнику. Уверенности в том, что оно последует, нет. Однако интерес к игроку клуб обозначил.
В этом сезоне капитан «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в 31 матче, отыграв в сумме 1593 минуты и получив 9 желтых карточек. Его полная статистика доступна здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- Конечно же из-за Харри Магуайера!
Он не помешает, выпустить на 10-15 матчей - не страшно, против Осасуны и прочих.