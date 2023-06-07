«Тоттенхэм» считает, что трансфер Харри Магуайра может повлиять на будущее Харри Кейна.

Лондонский клуб проявляет интерес к 30-летнему центральному защитнику.

Отмечается, что возможный трансфер Магуайра никак не связан с интересом «Манчестер Юнайтед» к . Не предполагается, что эти игроки могут поменять клубы в рамках одной сделки.

Напротив, как пишет The Telegraph, интерес « » к Магуайру можно рассматривать как шаг по удержанию Кейна в команде, учитывая, что ранее нападающий рекомендовал клубу подписать своего партнера по сборной Англии. и Кейна связывают близкие отношения, они дружат.

«Тоттенхэм» еще не сообщил, планирует ли делать предложение по защитнику. Уверенности в том, что оно последует, нет. Однако интерес к игроку клуб обозначил.

В этом сезоне капитан « » вышел на поле в 31 матче, отыграв в сумме 1593 минуты и получив 9 желтых карточек. Его полная статистика доступна здесь.

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