«Тоттенхэм» намерен перестроить состав под Постекоглу. Уйти могут Перишич, Дайер, Льорис, Санчес

«Тоттенхэм» планирует перестройку состава после назначения нового главного тренера.

Сообщалось, что команду возглавит . По данным The Telegraph, «шпоры» выплатят « » менее 5 млн фунтов в качестве компенсации. О соглашении скоро будет объявлено.

Под 57-летнего австралийца планируется значительно изменить состав. « » готов отпустить , , Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Давидсона Санчеса, Райана Сессеньона. Вернется в «Вильярреал» арендованный Арно Данджума. Также «шпоры» могут отправить назад в «Барселону» Клемана Лангле.

К тому же клуб постарается продать Джовани Ло Чельсо, Серхио Регилона, Харри Уинкса, на временной основе выступающих за другие команды. По Танги Ндомбеле, арендованному «Наполи», решение еще не принято.

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