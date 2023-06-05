«Тоттенхэм» намерен перестроить состав под Постекоглу. Уйти могут Перишич, Дайер, Льорис, Санчес
«Тоттенхэм» планирует перестройку состава после назначения нового главного тренера.
Сообщалось, что команду возглавит Эндж Постекоглу. По данным The Telegraph, «шпоры» выплатят «Селтику» менее 5 млн фунтов в качестве компенсации. О соглашении скоро будет объявлено.
Под 57-летнего австралийца планируется значительно изменить состав. «Тоттенхэм» готов отпустить Уго Льориса, Ивана Перишича, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Давидсона Санчеса, Райана Сессеньона. Вернется в «Вильярреал» арендованный Арно Данджума. Также «шпоры» могут отправить назад в «Барселону» Клемана Лангле.
К тому же клуб постарается продать Джовани Ло Чельсо, Серхио Регилона, Харри Уинкса, на временной основе выступающих за другие команды. По Танги Ндомбеле, арендованному «Наполи», решение еще не принято.
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Да и Чем он хуже английский физруков в борьбе за первую десятку?)
Может в Чемпионшип, чтобы взять трофей, и даже там наверно займут 2 место