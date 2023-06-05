«Тоттенхэм» намерен перестроить состав под Постекоглу. Уйти могут Перишич, Дайер, Льорис, Санчес

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«Тоттенхэм» планирует перестройку состава после назначения нового главного тренера.

Сообщалось, что команду возглавит Эндж Постекоглу. По данным The Telegraph, «шпоры» выплатят «Селтику» менее 5 млн фунтов в качестве компенсации. О соглашении скоро будет объявлено.

Под 57-летнего австралийца планируется значительно изменить состав. «Тоттенхэм» готов отпустить Уго Льориса, Ивана Перишича, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Давидсона Санчеса, Райана Сессеньона. Вернется в «Вильярреал» арендованный Арно Данджума. Также «шпоры» могут отправить назад в «Барселону» Клемана Лангле.

К тому же клуб постарается продать Джовани Ло Чельсо, Серхио Регилона, Харри Уинкса, на временной основе выступающих за другие команды. По Танги Ндомбеле, арендованному «Наполи», решение еще не принято.

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30 комментариев

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Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
+12
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Yury Fedoseev
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Венгер перед Арсеналом тоже в Японии тренировал и немножко в Монако.
+11
-3
+8
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Okaka
правильные решения по всем игрокам
+8
-2
+6
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Astella Guccio
А про Сона и Кейна Молчат.
+3
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Max Semenik
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Эти бабла требовали - на зарплату и приобретения, чтобы хоть за что-то побороться. Но это не путь Леви!
+3
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AleKoro
Главное, чтоб не распались после "перестройки") 🤞
+3
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And we're heading for a shootout!
Вот бы забавно было: в обороне Дайер, в центре поля Уинкс, впереди Рищарлисон, Кейн и уставший Сон, а в воротах никого.
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TaR
Ответ Yury Fedoseev
Венгер перед Арсеналом тоже в Японии тренировал и немножко в Монако.
Немножко Монако - это 7 лет то?)))
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Sergio Mendez
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
ТТХ не ставит перед собой высоких целей - главное быть прибыльными.

Да и Чем он хуже английский физруков в борьбе за первую десятку?)
+1
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Михаил Чудаков
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Ну пробовали моур, конте . Теперь пошли от обратного.
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Shadow1882
То есть уйдут все, кого планировали отпустить до Постекоглу
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Astella Guccio
Ответ And we're heading for a shootout!
Вот бы забавно было: в обороне Дайер, в центре поля Уинкс, впереди Рищарлисон, Кейн и уставший Сон, а в воротах никого.
У каждого есть свои мечты..
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Мандалай
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Вообщем как сказал Неценко в английском экспрессе на РБ: "...между бизнесом и футболом Леви и Ко в очередной раз выбрали бизнес" и что "Леви после такого тяжёлого в эмоциональном плане сезона не пригласит именитого тренера"
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Давид Agabekyan
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Позвали топ тренера Конте, какой результат? Дали ему шанс. Если выстрелит - великолепно, не выстрелит - не и ладно, отступные не такие и большие
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Glukinho
Ответ Alda
Мдаа, посмотрел я,кого выбрали шпоры: тренировал в Австралии, Японии, Португалии. А ведь были в шорт-листе - Энрике,Нагельсман, Тухель чуток.
Тухель чуток, Энрике нежен, Нагельсман заботлив
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Astella Guccio
Ответ AleKoro
Главное, чтоб не распались после "перестройки") 🤞
Не думаю ,что случился «распад» от того ,что от них уйдут Дайер и Девис да Сессеньоны.
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Dm Kznts
неужели Кейна не продлят? :)
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Demyan Grachev
под кого,простите?
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DoDidDone
«Cпартак» намерен перестроить состав под Абаскаля. Уйти могут Николсон, Игнатов, Зобнин, Умяров, Классен, Маслов и Максименко
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Никита Алексеев
Тоттенхэму понравилось не попадать в еврокубки, хотят и дальше так.
Может в Чемпионшип, чтобы взять трофей, и даже там наверно займут 2 место
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Алексей Гусев
а Удоджи не хотят продать? Желательно Ювентусу...
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Милан37
Все вместе перейдут к шейхам ☝️
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Okaka
Ответ Алексей Гусев
а Удоджи не хотят продать? Желательно Ювентусу...
конечно нет, если уйдут Сесс и Перишич, играть будет Удоджи
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Алексей Гусев
Ответ Okaka
конечно нет, если уйдут Сесс и Перишич, играть будет Удоджи
его вроди брал Паратичи под Конте, понадобится ли он другому специалисту?
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Максим Ларченков
Потому что он (Леви) был ну очень хороший менеджер по продажам…
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