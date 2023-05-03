«Реал» почти договорился о трансфере Беллингема за 100-120 млн евро. Контракт – до 2029-го (Marca)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» близок к договоренности о трансфере полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Беллингем решил, что хочет перейти в «Мадрид». «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в курсе – по этой причине они отказались от участие в борьбе за игрока.

Как пишет Marca, стороны близки к завершению переговоров по Беллингему. Сделка может сорваться только при неожиданных разногласиях в переговорах. Если этого не произойдет, то после 30 июня Джуд станет игроком «Реала» и подпишет контракт сроком до 2029 года.

«Реал» ожидает, что потратит на сделку от 100 до 120 млн евро. «Мадрид» крайне близок к договоренности и с «Боруссией», и с футболистом. Сделка еще не закрыта окончательно, но переговоры идут хорошо.

Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» за 25 млн евро в 2020 году.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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80 комментариев

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Низом Хурсанов
Ответ Кирилл Ткач
Никто его не продаст за 100 млн. Мадридская Марка напишет и 60, но понятно, что Переса развели минимум на 150 млн 🤷🏻
ты видимо перепутал президентов. Разводят Лапорту всякими 35-летними Робертами. Перес лучший президент в истории Реала.
+69
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iGu
Как болела Дортмунда... Есть ощущение, что точно надо продавать.
+28
-2
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M.Karaev
Монструозный центр поля просто🔥🔥🔥 Снова лучшая полузащита мира будет, имхо
+43
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+20
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Собака-буддист
Как болела Боруссии рад
120 млн и до свидания
Я никогда не был рад уходу лидеров, бесили уходы Санчо и Холланда
Но парень явно звезду словил, поэтому надеюсь купят достойную замену
+18
-3
+15
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Robs8n Madrid
Ответ Собака-буддист
Как болела Боруссии рад 120 млн и до свидания Я никогда не был рад уходу лидеров, бесили уходы Санчо и Холланда Но парень явно звезду словил, поэтому надеюсь купят достойную замену
Как болелы Дортмунда вы должны были давно привыкнуть, что лучшие игроки из Дортмунда уходят)
+15
-2
+13
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Собака-буддист
+++++ Далеко не как с Санчо, холандом
Все болельщики Боруссии начинают свой рассказ со слов "Как болела Дортмунда..."? 😂
+9
-2
+7
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iGu
Там Романо ту же информацию сообщает. Все. Трансфер готов видимо
+7
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MADRiD_00
Ответ Вольга
Тогда Мбаппе уже не купят. Бюджет не резиновый
При таком Вини, Мбаппе и даром не нужен. Главное теперь найти монстра на позицию Бензема. Вот только на рынке таких сейчас нет.
+6
-1
+5
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iGu
Ответ Собака-буддист
+++++ Далеко не как с Санчо, холандом
Угу. Согласен на все сто.
+5
0
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Собака-буддист
Ответ iGu
Как болела Дортмунда... Есть ощущение, что точно надо продавать.
+++++
Далеко не как с Санчо, холандом
+7
-3
+4
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Moscwow
Ответ Вольга
Тогда Мбаппе уже не купят. Бюджет не резиновый
Мбаппе никто и не собирался покупать. Только если бесплатно в 24 с публичными извинениями. Но учитывая, что пешехода Париж сливает, то он снова становится первым парнем на деревне и может просить любые суммы за продление
+5
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Robs8n Madrid
Ответ iGu
Как болела Дортмунда... Есть ощущение, что точно надо продавать.
Типо за него очень много дают и второго шанса не будет ?)))
+4
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Vasilii Naymov
тоже так считаю ,в Боруссии не дураки сидят , знают что англичане заплатят озвученные хотелки "шмелей " в 120 млн ,так что реалу скорее всего 150 пришлось выложить
если Беллингем не хочет, его заставят перейти в другой клуб?
+3
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Ислам Базгиев
Чувствую провалится парень , надо было брать. Виртца , мне кажется этот немец очень круто влился бы
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S H A R K
Если эту сумму одним траншом выплатят, то отлично. Беллингем каким бы крутым не был, Дортмунд быстро найдёт дешевую, но эффективную замену. Этим летом надо взять не менее 2 полузащитников и желательно классную замену Геррейру и Менье
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M93
Ответ Кирилл Ткач
Никто его не продаст за 100 млн. Мадридская Марка напишет и 60, но понятно, что Переса развели минимум на 150 млн 🤷🏻
Не нравится Марка, ОК. То же самое пишет ваш любимый Романо, что сделка почти закрыта, осталось удалить формальности.
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Tiestorzn17
Ну раз почти, то будет играть в центре под Мбаппе и Холандом
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Премьер Кз
Ответ Joni Arm
Ок, Оуэна помнишь ?
Так и чего он добился в реале ??? Как играл ??? Вот когда ответишь себе на эти вопросы , то поймёшь о чем я
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MasonCrimel
Есть надежда, что новое поколение Биллингем, Камавинга и Тчуамени не посрамит старое, хотя сложно представить, что можно достичь таких же успехов как это было у Модрича, Каземиро и Кросса
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euskaldunak
Ответ MADRiD_00
При таком Вини, Мбаппе и даром не нужен. Главное теперь найти монстра на позицию Бензема. Вот только на рынке таких сейчас нет.
как раз таки мбаппе и есть монстр на позицию бензема
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xDe xDe
Почти не считается.
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CHELSEA_2008
Ответ Евгений Михеев
Парень не в МЮ переходит, а в лучший клуб мира. Какая логическая связь между Реалом и Санчо?
Если он перешёл в лучший по твоему мнению клуб мира, он сразу станет лучше играть?) Я о том что он ещё ничего не показал чтобы стоять больше чем пиковый Роналду при переходе в Реал. В Англии ему было бы легче адаптироваться.
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Фан 373
Ответ London.is.blue
Энцо вертел Беллингема как хотел в 1/8 ЛЧ.
0-3 вчера к 30 минуте 🤭 ...
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Евгений Михеев
Ответ CHELSEA_2008
Если бы перешёл в Сити, Ливерпуль или Челси мог бы стать одним из лучших полузащитников поколения. А так... Очередной Санчо.
Парень не в МЮ переходит, а в лучший клуб мира. Какая логическая связь между Реалом и Санчо?
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Премьер Кз
Ответ Joni Arm
Макманаман сделал меньше чем Бейл.
Я не про британцев спрашивал , а он именно англичанах
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