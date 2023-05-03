«Реал» близок к договоренности о трансфере полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Беллингем решил, что хочет перейти в «Мадрид». «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в курсе – по этой причине они отказались от участие в борьбе за игрока.

Как пишет Marca, стороны близки к завершению переговоров по . Сделка может сорваться только при неожиданных разногласиях в переговорах. Если этого не произойдет, то после 30 июня Джуд станет игроком «Реала» и подпишет контракт сроком до 2029 года.

«Реал» ожидает, что потратит на сделку от 100 до 120 млн евро. « » крайне близок к договоренности и с «Боруссией», и с футболистом. Сделка еще не закрыта окончательно, но переговоры идут хорошо.

Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» за 25 млн евро в 2020 году.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 11 голов и 6 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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