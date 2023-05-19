«Реал» не включит Браима Диаса в сделку с «Боруссией» по переходу Беллингема

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Браим Диас не будет участвовать в сделке «Реала» и дортмундской «Боруссии».

«Реал» не планирует включать 23-летнего полузащитника как часть сделки по переходу Джуда Беллингема из «Боруссии».

Браим Диас принадлежит мадридцам, но выступает за «Милан» на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах Серии А.

«Реал» готовится сделать немецкой команде официальное предложение в размере больше 100 миллионов евро плюс бонусы.

Детали личного договора Беллингема уже полностью согласованы.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
А мог бы. Все равно Диас не уровень Реала.☺
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казбек Бимбасов
Ответ Dikki Shelton
А мог бы. Все равно Диас не уровень Реала.☺
Плюсую как фан Милана
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Геннадий Чеботарев
следующий трансфер будет цз и очень возможно Пау Торрес. и возможно или Вейга или Шарки. и вероятно что это все.
На ЦЗ есть Алаба, Милитао, Рудигер и на крайний случай Начо. Следующий трансфер это правый защитник, а не центральный.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Всем ок
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Широков
Собственно, и хорошо, что так. Этот бесполезный софт не нужен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muzaffer
вопрос. почему? зачем Диас Реалу? он чистая десятка такие игроки почти никому не нужен. так зачем он Реалу?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ Геннадий Чеботарев
есть то они есть,вот только пропус аем как середняки и даже с Куртуа в рамке. а Начо напомни когда играл последний раз цз?)))) алаба это вообще не цз,а недоразумение. рюдигер может ещё в 3 цз играть и по рсонально.но в линию и он середняк. такое ощущение что тут основная масса футбол даже не смотрит
Никогда прежде я с тобой не соглашался, но тут ты прав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
следующий трансфер будет цз и очень возможно Пау Торрес. и возможно или Вейга или Шарки. и вероятно что это все.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
Заберите Диаса пожалста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Болховитин
Санчо, Диас и Фоден вместе блистали в молодежке Сити, причём Фоден был немного слабее, после двое первых отказались продлевать контракты, и были поданы, в итоге Фоден на несколько голов выше обоих.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Val Smith
На ЦЗ есть Алаба, Милитао, Рудигер и на крайний случай Начо. Следующий трансфер это правый защитник, а не центральный.
есть то они есть,вот только пропус аем как середняки и даже с Куртуа в рамке. а Начо напомни когда играл последний раз цз?)))) алаба это вообще не цз,а недоразумение. рюдигер может ещё в 3 цз играть и по рсонально.но в линию и он середняк. такое ощущение что тут основная масса футбол даже не смотрит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ _Amelina_ Landau
Никогда прежде я с тобой не соглашался, но тут ты прав.
а теперь вспомни я что не прав был когда говорил что алабай это не замена Рамосу? я тогда говорил что у нас слабый центр защиты,а сейчас анчелоти и Милитао лекласировал. а прошлогодний ушастик это дикий фарт анчелоти и высочайшее мастерство игроков,но не гениальные тренерские решения их небыло от слова вообще. и к стати в прошлом году ещё Каземиро исправлял косяки Алабы а сейчас некому.
мир,жвачка?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Val Smith
Пропускаем т.к. отдаем фланги, забиваем меньше так как не подключаются в атаку нормально защитники. У Милитао потеря концентрации была перед ЧМ и когда упустили Да Лигу. Он неплохой, но не стабильный.
он ещё молодой для цз,но его надо развивать ,как и любого молодого игрока,но анчелоти это не умеет и никогда не делал. а то что он якобы классно работает с молодежью это миф. он и Милан сложил,когда пришло время обновлять состав и тогда анчелоти просто сдулся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Геннадий Чеботарев
он ещё молодой для цз,но его надо развивать ,как и любого молодого игрока,но анчелоти это не умеет и никогда не делал. а то что он якобы классно работает с молодежью это миф. он и Милан сложил,когда пришло время обновлять состав и тогда анчелоти просто сдулся.
Гутьереса и Бланко быстро загнобил, но Винни, Родриго и Камавинга прогрессируют. В общем не однозначно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий