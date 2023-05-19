«Реал» не включит Браима Диаса в сделку с «Боруссией» по переходу Беллингема
Браим Диас не будет участвовать в сделке «Реала» и дортмундской «Боруссии».
«Реал» не планирует включать 23-летнего полузащитника как часть сделки по переходу Джуда Беллингема из «Боруссии».
Браим Диас принадлежит мадридцам, но выступает за «Милан» на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах Серии А.
«Реал» готовится сделать немецкой команде официальное предложение в размере больше 100 миллионов евро плюс бонусы.
Детали личного договора Беллингема уже полностью согласованы.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
мир,жвачка?)))