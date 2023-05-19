Браим Диас не будет участвовать в сделке «Реала» и дортмундской «Боруссии».

«Реал» не планирует включать 23-летнего полузащитника как часть сделки по переходу из « ».

принадлежит мадридцам, но выступает за «Милан» на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах Серии А.

« » готовится сделать немецкой команде официальное предложение в размере больше 100 миллионов евро плюс бонусы.

Детали личного договора Беллингема уже полностью согласованы.

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