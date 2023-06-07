Бюджет «Баварии» на лето – 150 млн евро. Тухель хочет форварда и опорника

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель деньги Футбол

«Бавария» определила трансферный бюджет на лето.

По данным Sport Bild, руководство мюнхенского клуба одобрило трансферный бюджет на сумму 150 млн евро. В случае продажи кого-то из нынешних игроков команды бюджет на трансферы увеличится.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет видеть в команде центрального нападающего и опорного полузащитника.

Минувшим летом «Бавария» потратила на трансферы почти 140 млн евро, подписав Садьо Мане, Маттейса де Лигта, Матиса Теля и Райана Гравенберха.

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36 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Заболотный и Фомин
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crazy_elky
Форвард и опорник - это же Месси!
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0mertas626
Ответ Egor Aleksandrovich
Заболотный и Фомин
и Сутормина на сдачу, скамейку укрепить
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as009595@icloud.com
Ответ crazy_elky
Форвард и опорник - это же Месси!
Как раз на его зарплату 150 лямов на пару сезонов хватит), тока после ПСЖ никто из европейцев не курится на это, ему как и Роналду дорога в СА
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Den Den
Пусть для начала основной костяк сохранят. Что толку от этих 150 млн, если Дэвис, Киммих и Горецка свалят?
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Feanor-elf
Ответ Egor Aleksandrovich
Заболотный и Фомин
А кого купить на оставшиеся 149?)
+4
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Den Den
Ответ Egor Aleksandrovich
Заболотный и Фомин
РФПЛовский юмор - бессмысленный и беспощадный
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ostap&mio&dio
Ответ Reyego
Фирмино бесплатно
Ага, и форвард, и опорник в одном лице)
Осталось Салаха еще в следующем сезоне докупить, и будет реюньон.
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jqzn88xn6n
150 - очень даже достойно. Только вот кого брать на усиление? Слухи еще ползут что Киммих уйти может. Возможно это будет необратимой потерей. В любом случае интересно будет наблюдать,что слепит Томас!
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Тьерри Анри1214
Ответ RealJon
опросника и Напа? там же Павар, Лукас, Блинд уходят, думаю им нужно Зашы ))))
Это без учёта продаж. На деньги от возможной продажи Эрнандеса и Павара и возьмут им замену. Блинд не играл почти, его уход вообще незаметен будет.
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Los Galácticos
Ответ Roman
Думаю, Бавария будет охотиться либо за Альваресом, либо за Лаутаро. Есть такая чуйка
Мне кажется что выхватить Альвареса у Сити будет практически нереально, хотя он форвард такого уровня вокруг которого можно строить команду и он явно не должен сидеть под Холандом, я бы точно не пожалел на его трансфер 100 млн.
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Дмитрий Мужанов
Учитывая что это бюджет без учёта продаж - то вполне себе неплохо, тем более всего на 2х футболистов. Обоих можно купить достаточно хорошего уровня.
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Ничего Смешного
Каземиро бы
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ɔculpa
Ответ Den Den
Пусть для начала основной костяк сохранят. Что толку от этих 150 млн, если Дэвис, Киммих и Горецка свалят?
Здесь интрига лишь по Дэвису. Горецка хороший игрок, даже очень, но не незаменим. Киммиха уж этим-то летом (а разговор ведётся про готовность к следующему сезону) точно не отпустят, не о чем и говорить. Надеюсь, и вообще не отпустят, и он вообще не захочет уходить.
Ну и скорее всего никто сейчас не отпустит и Дэвиса: у того контракт до 25-го, забастовки в Мюнхене не прокатят (надеюсь, он и не таков), и отпустить его сейчас хоть за сотку, пускай и при некоторых вопросах к его игре и, теперь пора уже сказать, к его здоровью, на мой взгляд будет и репутационной неудачей, потому сильно сомневаюсь, что новое руководство согласится на такую продажу.
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Den Den
Ответ ɔculpa
Здесь интрига лишь по Дэвису. Горецка хороший игрок, даже очень, но не незаменим. Киммиха уж этим-то летом (а разговор ведётся про готовность к следующему сезону) точно не отпустят, не о чем и говорить. Надеюсь, и вообще не отпустят, и он вообще не захочет уходить. Ну и скорее всего никто сейчас не отпустит и Дэвиса: у того контракт до 25-го, забастовки в Мюнхене не прокатят (надеюсь, он и не таков), и отпустить его сейчас хоть за сотку, пускай и при некоторых вопросах к его игре и, теперь пора уже сказать, к его здоровью, на мой взгляд будет и репутационной неудачей, потому сильно сомневаюсь, что новое руководство согласится на такую продажу.
То, что из этой троицы никто, скорее всего, не уйдет в это лето и так понятно. Но терять Горецку и покупать Райса за 100 млн - маразм. По Киммиху, надеюсь, все таки утка. Сложно представить, да и не хочется, что будущий капитан уйдет.
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ɔculpa
Ответ Den Den
То, что из этой троицы никто, скорее всего, не уйдет в это лето и так понятно. Но терять Горецку и покупать Райса за 100 млн - маразм. По Киммиху, надеюсь, все таки утка. Сложно представить, да и не хочется, что будущий капитан уйдет.
Если честно, я просто не очень знаком с Райсом, чтобы говорить, глупо ли заменять Леона на него или нет.
Про Киммиха я полностью согласен. Потерять его будет катастрофой и полным провалом, ведь очевидно, он не из тех, кто при первом серьёзном соблазне сорвётся налево.
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Reyego
Фирмино бесплатно
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Мэр Чунга-чанги
Лукаку ему купите
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Сергей Алексеев
Ответ Roman
Думаю, Бавария будет охотиться либо за Альваресом, либо за Лаутаро. Есть такая чуйка
Влаховича же пытаются купить. И Кейном интересуются
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Тьерри Анри1214
Ну в принципе по нынешним ценам 150 - как раз на два топ-трансфера хватит. Нужен хороший переговорщик.
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ɔculpa
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Зовите Бускетса, думаю сезончик другой он ещё попылит вполне
Мог бы делать это в топклубе на постоянке по сезону, вряд ли ушёл бы из "Барсы". "Бавария" ищет железного игрока в старт, Бус перестал быть таким и в Каталонии.
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ɔculpa
Ответ Aggrrist
У меня следующий вопрос к таким новостям. 150 это с зп или без? Можно взять Харркейна за 100 млн. и 5 лет по 10 млн.платить.
Ты вообще часто читаешь, и если да, то на каких источниках, чтобы в трансферную стоимость включалась зп?
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Jor Hakobyan
Ответ Aggrrist
У меня следующий вопрос к таким новостям. 150 это с зп или без? Можно взять Харркейна за 100 млн. и 5 лет по 10 млн.платить.
😁👆
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fellx
Ответ Тьерри Анри1214
Ну в принципе по нынешним ценам 150 - как раз на два топ-трансфера хватит. Нужен хороший переговорщик.
Салихамиджич)
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Сергей Алексеев
Ответ НРИ
Влахович и лаймер
хотят Деклана Райса
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