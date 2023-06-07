Бюджет «Баварии» на лето – 150 млн евро. Тухель хочет форварда и опорника
«Бавария» определила трансферный бюджет на лето.
По данным Sport Bild, руководство мюнхенского клуба одобрило трансферный бюджет на сумму 150 млн евро. В случае продажи кого-то из нынешних игроков команды бюджет на трансферы увеличится.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет видеть в команде центрального нападающего и опорного полузащитника.
Минувшим летом «Бавария» потратила на трансферы почти 140 млн евро, подписав Садьо Мане, Маттейса де Лигта, Матиса Теля и Райана Гравенберха.
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Осталось Салаха еще в следующем сезоне докупить, и будет реюньон.
Ну и скорее всего никто сейчас не отпустит и Дэвиса: у того контракт до 25-го, забастовки в Мюнхене не прокатят (надеюсь, он и не таков), и отпустить его сейчас хоть за сотку, пускай и при некоторых вопросах к его игре и, теперь пора уже сказать, к его здоровью, на мой взгляд будет и репутационной неудачей, потому сильно сомневаюсь, что новое руководство согласится на такую продажу.
Про Киммиха я полностью согласен. Потерять его будет катастрофой и полным провалом, ведь очевидно, он не из тех, кто при первом серьёзном соблазне сорвётся налево.