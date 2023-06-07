Бюджет «Баварии» на лето – 150 млн евро. Тухель хочет форварда и опорника

«Бавария» определила трансферный бюджет на лето.

По данным Sport Bild, руководство мюнхенского клуба одобрило трансферный бюджет на сумму 150 млн евро. В случае продажи кого-то из нынешних игроков команды бюджет на трансферы увеличится.

Главный тренер «Баварии» хочет видеть в команде центрального нападающего и опорного полузащитника.

Минувшим летом « » потратила на трансферы почти 140 млн евро, подписав Садьо Мане, Маттейса де Лигта, Матиса Теля и Райана Гравенберха.

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