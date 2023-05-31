Эрнандес сообщил «Баварии» о желании уйти и договоренности с «ПСЖ» о трансфере

Люка Эрнандес принял решение сменить «Баварию» на «ПСЖ».

Как сообщает Kicker, защитник сообщил руководству мюнхенцев о том, что дал принципиальное согласие на переход в парижскую команду и желает уйти.

Подчеркивается, что главный тренер «Баварии» высоко оценивает , и потому непонятно, будет ли одобрена его продажа.

Ранее о намерении сменить клуб руководству чемпионов Германии сообщил защитник .

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