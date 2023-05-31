Эрнандес сообщил «Баварии» о желании уйти и договоренности с «ПСЖ» о трансфере

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Томас Тухель Люка Эрнандес Бенжамен Павар Футбол

Люка Эрнандес принял решение сменить «Баварию» на «ПСЖ».

Как сообщает Kicker, защитник сообщил руководству мюнхенцев о том, что дал принципиальное согласие на переход в парижскую команду и желает уйти.

Подчеркивается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает Эрнандеса, и потому непонятно, будет ли одобрена его продажа.

Ранее о намерении сменить клуб руководству чемпионов Германии сообщил защитник Бенжамен Павар.

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7 комментариев

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<~Inter~>
Что-то в Баварии никто не хочет оставаться после всей чехарды, которая была в этом сезоне
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RealJon
думается, Баварию нужно новая кровь. Тухель уже начинает с Райсам, Влахович и еше пару защов
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Артём Сергеев
бегут французики, в общем как всегда
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RealJon
Ответ <~Inter~>
Что-то в Баварии никто не хочет оставаться после всей чехарды, которая была в этом сезоне
да, агент Дэвиса тоже откровенно говорил что они отложили с продлением
Павар хочет уйти, Лукас вот, Блинд точно, еше с Мане ничего не ясно
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прощай Роналду
Ответ <~Inter~>
Что-то в Баварии никто не хочет оставаться после всей чехарды, которая была в этом сезоне
Скоро их ждёт 2.8 от Челси)
0
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Илья Чжен
Ответ <~Inter~>
Что-то в Баварии никто не хочет оставаться после всей чехарды, которая была в этом сезоне
Павар конечно хороший защ, но он токсичный, поэтому его держать не будут. Люка ни разу не сыграл на ту сумму что заплатили, так что можно отдать мешку +- за те же деньги. Мане тоже токсичный. По поводу Киммиха не думаю что он уйдёт, т.к. если он и решит, его в сборную не вызовут, как это было с Сане. Не згаю как сейчас будет вызывать Флик, Лев явно плясал под дудку бундестим, но как сказал Флик, он расчитывает на Нойера, скорее всего тоже пляшет под их дудку.
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