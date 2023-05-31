Эрнандес сообщил «Баварии» о желании уйти и договоренности с «ПСЖ» о трансфере
Люка Эрнандес принял решение сменить «Баварию» на «ПСЖ».
Как сообщает Kicker, защитник сообщил руководству мюнхенцев о том, что дал принципиальное согласие на переход в парижскую команду и желает уйти.
Подчеркивается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает Эрнандеса, и потому непонятно, будет ли одобрена его продажа.
Ранее о намерении сменить клуб руководству чемпионов Германии сообщил защитник Бенжамен Павар.
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