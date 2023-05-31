Тухель сообщил Влаховичу о желании видеть его в «Баварии». «Ювентус» не продал форварда за 50 млн евро, но переговоры продолжаются

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Томас Тухель Душан Влахович Футбол

Томас Тухель заинтересован в работе с Душаном Влаховичем.

Как сообщает Telegraf, главный тренер «Баварии» пообщался с нападающим «Ювентуса» и сказал, что хочет видеть его в своей команде. Это обрадовало футболиста.

Клубы ведут переговоры о сумме трансфера, и, как отмечается, вероятность заключения сделки растет. Первое предложение «Баварии» (в размере 50 млн евро) «Ювентус» отклонил, но обсуждение продолжается.

В текущем сезоне Влахович забил 10 голов за 27 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iegord
Тут все упирается в сумму. Если его будут готовы продать сильно дешевле, чем условных Кейна или Осимхена, то Бавария точно выберет его. Если нет, то как будто в этом немного смысла, Влахович слабее обоих
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bryan
Правильно, чо.
А Юве будет штурмовать ЛК с продуктом деревообработки Кином.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Kadiev
За 50 могут Айлинга забрать по нынешним ценам .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Миньков
Надо поднимать до 90млн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
70 минимум, за 50 его любой середняк АПЛ себе позволит, Бавария Де Лигта урвала уже с дисконтом из-за того, что нужно было быстрее брать Бремера, а с Влаховичем такое повторится не должно, хотя бы в ноль по нему надо выходить за счёт бонусов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syroezhkin
Скрестим пальцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Будет огонь если перейдёт. Из Юве в Баварию трансферы всегда оправдали себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Conte
Это всё хорошо, но кто играть то будет за Юве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Halicarnassus
Тухель же хуже разбирается в футболистах , чем местные эксперты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Полтос, конечно, "курам на смех," а вот те же 70 уже вполне. Не заиграет серб в этом составе Юве - и при Аллегри у руля - тут к Кассандре не ходи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
50млн + Гравенберх, было бы неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ iegord
Тут все упирается в сумму. Если его будут готовы продать сильно дешевле, чем условных Кейна или Осимхена, то Бавария точно выберет его. Если нет, то как будто в этом немного смысла, Влахович слабее обоих
Его за 70 млн Юве упакует в красный бант
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Ответ Bryan
Правильно, чо. А Юве будет штурмовать ЛК с продуктом деревообработки Кином.
Давай по честноку, где и в каком месте Влахович проявил себя лучше Кина? Кин хоть мяч протащить может, хоть какая никакая техника есть, дриблинг. А у Влаховича?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Ruslan Kadiev
За 50 могут Айлинга забрать по нынешним ценам .
не соглашусь, Комана в своё время включая аренду +- за те же 40-50 отдали и? попробуйте сейчас его за те же 40-50 выкупить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий