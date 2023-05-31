Тухель сообщил Влаховичу о желании видеть его в «Баварии». «Ювентус» не продал форварда за 50 млн евро, но переговоры продолжаются
Томас Тухель заинтересован в работе с Душаном Влаховичем.
Как сообщает Telegraf, главный тренер «Баварии» пообщался с нападающим «Ювентуса» и сказал, что хочет видеть его в своей команде. Это обрадовало футболиста.
Клубы ведут переговоры о сумме трансфера, и, как отмечается, вероятность заключения сделки растет. Первое предложение «Баварии» (в размере 50 млн евро) «Ювентус» отклонил, но обсуждение продолжается.
В текущем сезоне Влахович забил 10 голов за 27 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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