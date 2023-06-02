«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро. «Ювентус» хочет 90 млн
«Бавария» и «Ювентус» расходятся в оценке Душана Влаховича на 30 млн евро.
По информации Corriere dello Sport, сербский форвард «бьянконери» является приоритетной целью тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.
«Бавария» намерена сделать стартовое предложение о трансфере в размере 55-60 млн евро. «Ювентус» хочет получить минимум 90 млн.
В 23 матчах нынешнего сезона Серии А Влахович забил 10 голов. Статистика 23-летнего футболиста – здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Скамакка затащит (нет).
Де Лигт за 70
За Сербское дерево 20 это много.