«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро. «Ювентус» хочет 90 млн

«Бавария» и «Ювентус» расходятся в оценке Душана Влаховича на 30 млн евро.

По информации Corriere dello Sport, сербский форвард «бьянконери» является приоритетной целью тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

« » намерена сделать стартовое предложение о трансфере в размере 55-60 млн евро. « » хочет получить минимум 90 млн.

В 23 матчах нынешнего сезона Серии А Влахович забил 10 голов. Статистика 23-летнего футболиста – здесь.

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