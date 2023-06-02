«Бавария» предложит за Влаховича 55-60 млн евро. «Ювентус» хочет 90 млн

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Томас Тухель Душан Влахович Футбол

«Бавария» и «Ювентус» расходятся в оценке Душана Влаховича на 30 млн евро.

По информации Corriere dello Sport, сербский форвард «бьянконери» является приоритетной целью тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

«Бавария» намерена сделать стартовое предложение о трансфере в размере 55-60 млн евро. «Ювентус» хочет получить минимум 90 млн.

В 23 матчах нынешнего сезона Серии А Влахович забил 10 голов. Статистика 23-летнего футболиста – здесь.

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46 комментариев

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Никита Никулин
Ответ Los Galácticos
90 млн. за это бревно ? Его нынешняя игра и на 50 млн. не тянет если честно.
Пусть Бавария Шупо-Мотингами играет. В чем проблема?
+40
-11
+29
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Никита Никулин
Ответ ОттоДракула
Шупо-Мотинг как раз столько же и забил.
Вот и порешили
+15
-2
+13
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Vatikan
55 мало, 90 норм,сойдутся на 65
+11
-3
+8
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Dowlet Gandymow
Ответ Los Galácticos
90 млн. за это бревно ? Его нынешняя игра и на 50 млн. не тянет если честно.
назовите хорошего нападающего, которого можно купить за 50 миллионов
+9
-1
+8
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Bryan
Ответ Zidane 21
эх, уйдёт норм нападающий, будем с мойзекином следующий сезон(
Спокуха.
Скамакка затащит (нет).
+4
0
+4
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Bryan
50 + Мане норм.
+7
-3
+4
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ОттоДракула
Ответ Никита Никулин
Пусть Бавария Шупо-Мотингами играет. В чем проблема?
Шупо-Мотинг как раз столько же и забил.
+4
-1
+3
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Zidane 21
эх, уйдёт норм нападающий, будем с мойзекином следующий сезон(
+3
0
+3
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Акира_1
Откуда такой спрос на столь среднего и органиченного футболиста?
+2
0
+2
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che kaif
Юве уже разок развел баварю на 70 млн с ДеЛигтом . Пора повторить и впарить им серба за 90
+5
-3
+2
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avcgloronalduMU
обмен на Мане, 🤡
+2
0
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<~Inter~>
Имхо за 70 отдадут. За 90 проще Муани купить который более разносторонний игрок и адаптирован к Бундеслиге
+2
0
+2
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Kubinec_
Для баварки цену как обычно можно повысить
+3
-1
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hofman
Ответ Юрий Поляков
Бавария и 90 млн это что то из мира фантастики !)))
80 за Эрнандеса, 70 за де Лигта. Ничего фантастического
+3
-2
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T S
Ответ ОттоДракула
Шупо-Мотинг как раз столько же и забил.
Чупо больше забил)
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ARIGAMI ARIGAMI
Переоценный нап
+1
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Старый дед-пердун
А губа не треснет у Ювентуса, выставляя такой счёт Баварии? Лучше его продать сейчас, чем потом с ним ещё целый год возиться… Аллегри не может им эффективно воспользоваться
+1
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che kaif
Ответ Юрий Поляков
Бавария и 90 млн это что то из мира фантастики !)))
Люка Эрнандес перешёл в «Баварию» за 80 млн евро
Де Лигт за 70
+2
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Иван Иванов
С Кьезой за 65 норм.
За Сербское дерево 20 это много.
+1
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Иван Алейников
Ответ Dowlet Gandymow
назовите хорошего нападающего, которого можно купить за 50 миллионов
С нынешними искусственными ценами - никого
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Магомед Жабиев
Ответ Los Galácticos
90 млн. за это бревно ? Его нынешняя игра и на 50 млн. не тянет если честно.
Так Юве вынужден продавать Душана за такую цену , у них проблемы с трансферным балансом .
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hofman
Ответ Юрий Поляков
Но тут то 90
на 10 лямов больше. Это какая большая разница?
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Кирилл Павлюченко
Как ответил бы Шура Балаганов на такое "заманчивое" предложение немцев, - Может, тебе ещё и Бобруйск отдать?!
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Marcus-light
Влахович хоть и всё ещё хорош, но явно не вырос в цене за время в Юве. Так что вряд ли
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porosenochek
Пусть его с Кокориным вместе берут, только когда Сашка где-то рядом Влахович кладёт пачками...
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