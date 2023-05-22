«Ноттингем» готов выкупить вратаря Хендерсона у «МЮ» за 30 млн фунтов

«Ноттингем Форест» хочет выкупить Дина Хендерсона.

По информации Manchester Evening News, «лесники» заинтересованы в полноценном трансфере вратаря « ». Этот сезон Хендерсон провел в «Ноттингеме» на правах аренды.

« » готов заплатить до 30 миллионов фунтов за трансфер вратаря. Хендерсону сообщили о намерениях клуба после того, как он гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Отмечается, что подписание Кейлора Наваса изначально рассматривалось как вариант на краткосрочную перспективу.

В текущем сезоне АПЛ Хендерсон провел 18 матчей и пропустил 31 гол. Его статистику можно найти здесь.

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