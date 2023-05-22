«Ноттингем» готов выкупить вратаря Хендерсона у «МЮ» за 30 млн фунтов
«Ноттингем Форест» хочет выкупить Дина Хендерсона.
По информации Manchester Evening News, «лесники» заинтересованы в полноценном трансфере вратаря «Манчестер Юнайтед». Этот сезон Хендерсон провел в «Ноттингеме» на правах аренды.
«Форест» готов заплатить до 30 миллионов фунтов за трансфер вратаря. Хендерсону сообщили о намерениях клуба после того, как он гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.
Отмечается, что подписание Кейлора Наваса изначально рассматривалось как вариант на краткосрочную перспективу.
В текущем сезоне АПЛ Хендерсон провел 18 матчей и пропустил 31 гол. Его статистику можно найти здесь.
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Да и травмы никто не отменял
хороший же вратарь ....