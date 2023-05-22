«Ноттингем» готов выкупить вратаря Хендерсона у «МЮ» за 30 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Дин Хендерсон Футбол

«Ноттингем Форест» хочет выкупить Дина Хендерсона.

По информации Manchester Evening News, «лесники» заинтересованы в полноценном трансфере вратаря «Манчестер Юнайтед». Этот сезон Хендерсон провел в «Ноттингеме» на правах аренды. 

«Форест» готов заплатить до 30 миллионов фунтов за трансфер вратаря. Хендерсону сообщили о намерениях клуба после того, как он гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Отмечается, что подписание Кейлора Наваса изначально рассматривалось как вариант на краткосрочную перспективу. 

В текущем сезоне АПЛ Хендерсон провел 18 матчей и пропустил 31 гол. Его статистику можно найти здесь

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31 комментарий

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M_i_t_y_a
Ответ Самат Ербол
вы остались благодаря Навасу
И что? Им в сезон идти Навасом и Хеннесси, которым на двоих 72 года? О будущем же тоже надо думать
Да и травмы никто не отменял
+44
-3
+41
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Самат Ербол
вы остались благодаря Навасу
+29
-9
+20
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Артем Алмазов
Ответ Арсений Чернобаев
наваса предали в реале, потом в псж, теперь и в нотингем😔 хороший же вратарь ....
Его брали в аренду. Вернётся в ПСЖ...
+20
-1
+19
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Dm Kznts
клуб давно никого за 30 млн не продавал )
+15
-2
+13
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Maasd4m
Надо МЮ соглашаться. Такое предложение не каждый день поступает. Все равно на Хендерсона не рассчитывают, так чего мариновать парня? А тут и бюджет пополнить можно
+12
0
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Арсений Чернобаев
наваса предали в реале, потом в псж, теперь и в нотингем😔
хороший же вратарь ....
+9
-5
+4
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Ksandvankneshas
Ответ А.Э.РАСИМ
Если Хендерсон стоит 30 миллионов фунтов..... А может итальянская полиция проверять д,окументы клубов АПЛ? Нет? Хендерсон за 30 миллионов...... Фунтов.
Нормальная цена за паспортиста. Не так давно за 30 лям кто-то покупал Ингза, Вуда.
+5
-1
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1CEMAN
Ответ Bakhodir Azimov
Продадут за 30 лямов, потом обратно купят за 80 лямов
Пощади, человек-анекдот!
+4
0
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Dm Kznts
Ответ А.Э.РАСИМ
Если Хендерсон стоит 30 миллионов фунтов..... А может итальянская полиция проверять д,окументы клубов АПЛ? Нет? Хендерсон за 30 миллионов...... Фунтов.
мало?
+3
0
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кuraakula belov
Ответ А.Э.РАСИМ
Если Хендерсон стоит 30 миллионов фунтов..... А может итальянская полиция проверять д,окументы клубов АПЛ? Нет? Хендерсон за 30 миллионов...... Фунтов.
Плюс минус столько он и стоит
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stanvixx
Ответ forward1988
Если Хендерсон стоит 30 млн,то за магуайра можно смело 50-60 просить,к тому же паспортист.
Я думаю, за него столько и попросят. Более того, найдутся даже желающие купить за эту сумму. И это нормально, по нынешним меркам.
+2
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Elik1989
Хорошая цена. Он ещё молод и есть не плохой опыт в АПЛ. За 30 млн £ его должны отпускать.
+2
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forward1988
Если Хендерсон стоит 30 млн,то за магуайра можно смело 50-60 просить,к тому же паспортист.
+3
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Dm Kznts
Ответ forward1988
Если Хендерсон стоит 30 млн,то за магуайра можно смело 50-60 просить,к тому же паспортист.
легко
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Football Forever
За 30 ещё перевязать красивой ленточкой
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Ksandvankneshas
Продано!
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Frenkiee
Ответ stanvixx
Я думаю, за него столько и попросят. Более того, найдутся даже желающие купить за эту сумму. И это нормально, по нынешним меркам.
Он хороший защитник. Мы видели же как он играл при Сульшер. Да иногда привозят. Просто он не могут играть при стиля Хага. Когда низкий блок защиты он "топ". Думаю так
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Elik1989
Ответ velvetdust2008
31 гол за 18 матчей это мощно для 30-миллионного)
Было бы наоборот, то и стоимость была бы соответствующая. С учётом того, сколько защитники давали возможности создавать моменты у своих ворот, неудивительно, что их оба кипера пропустили на двоих 63 мяча.
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Bohdan Kravets
Ответ CoTTo
30 за лавку)) так даже мю не покупает)
в основу. Навас летом в ПСЖ возвращается
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Арсений Чернобаев
Ответ Артем Алмазов
Его брали в аренду. Вернётся в ПСЖ...
было право выкупа? все равно ведь, он был одним из ключевых игроков, благодарю ему и другим команда останется в апл
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Чёрный тюльпан
Ответ Самат Ербол
вы остались благодаря Навасу
Навас как бы в аренде находится, он летом вернётся в ПСЖ.
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Steppenwolf
За такие деньги нужно продавать, нам нужен лучше вратарь. На деньги от продаж, как нас уверяют, клуб очень рассчитывает.
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Lavinka
Навас топище !
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CoTTo
30 за лавку)) так даже мю не покупает)
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