Магуайр обсудит с тен Хагом свое будущее в «МЮ». Клуб готов отпустить защитника
Харри Магуайр обсудит с Эриком тен Хагом свое будущее в «МЮ».
По информации ESPN, тен Хаг готов оставить Магуайра в составе на следующий сезон, однако защитник может захотеть покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы получать больше игрового времени.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Магуайру. В частности, ожидается, что защитника попытается подписать «Вест Хэм», проявлявший интерес в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне АПЛ Магуайр провел за «МЮ» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.
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