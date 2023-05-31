Магуайр обсудит с тен Хагом свое будущее в «МЮ». Клуб готов отпустить защитника

Харри Магуайр обсудит с Эриком тен Хагом свое будущее в «МЮ».

По информации ESPN, тен Хаг готов оставить Магуайра в составе на следующий сезон, однако защитник может захотеть покинуть « », чтобы получать больше игрового времени.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Магуайру. В частности, ожидается, что защитника попытается подписать « », проявлявший интерес в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Магуайр провел за «МЮ» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.

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