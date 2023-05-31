Магуайр обсудит с тен Хагом свое будущее в «МЮ». Клуб готов отпустить защитника

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр обсудит с Эриком тен Хагом свое будущее в «МЮ».

По информации ESPN, тен Хаг готов оставить Магуайра в составе на следующий сезон, однако защитник может захотеть покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы получать больше игрового времени.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Магуайру. В частности, ожидается, что защитника попытается подписать «Вест Хэм», проявлявший интерес в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Магуайр провел за «МЮ» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 30-летнего защитника доступна здесь.

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13 комментариев

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Ar41
В новости явно ошибка: "не отметился результативными действиями". Я вот точно парочку припомню, когда он очевидно повлиял на результат своим привозом))
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werley
Безотносительно оценки игры Магуайра почти уверен, что он не захочет уходить из МЮ. Зачем ему это? Зарплату больше чем сейчас ему едва ли предложат, шансы на титулы в условном Вест Хэме в любом случае ниже, чем в МЮ, в сборную его приглашать не перестанут, пока ее тренирует Саутгейт.
+3
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stanvixx
Как это не отметился результативными действиями? А за Севилью какой красавец положил
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З А
если за него получится выручить миллионов 35- будет великолепно. Условный ВХЮ, Челси. Короче если какой-нибудь середняк сможет себе позволить
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-1
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Direct free kick
Ответ werley
Безотносительно оценки игры Магуайра почти уверен, что он не захочет уходить из МЮ. Зачем ему это? Зарплату больше чем сейчас ему едва ли предложат, шансы на титулы в условном Вест Хэме в любом случае ниже, чем в МЮ, в сборную его приглашать не перестанут, пока ее тренирует Саутгейт.
А какие у него титулы? Халявный кубок лиги, где кроме финала не было соперников?
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**Iscander**
Может лучше переподписать как Далота? На улучшенных условиях. Вроде как подмена Мартинезу. Так ведь. Я ничего не упустил???)
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Kerndl
Сделал себе карьеру в соцсетях благодаря МЮ
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giggs1991@bk.ru
Уберите ЭТО из любимого клуба 🙏🙏
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Мы вам Магваера и 50 лямов, а вы нам Райса.
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grinch
отпустить грехи ?)
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