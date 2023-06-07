«МЮ» готов отпустить Хендерсона в «Ноттингем Форест» и подписать нового вратаря

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Давид Де Хеа ESPN Дин Хендерсон Футбол

«Манчестер Юнайтед» может продать Дина Хендерсона.

Сообщалось, что «Ноттингем Форест» готов выкупить голкипера за сумму, не превышающую 30 млн фунтов.

Как утверждает ESPN, манкунианцы после продления контракта с Давидом Де Хеа согласны отпустить 26-летнего англичанина и заняться поиском нового вратаря.

Хендерсон провел 18 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimut 2
МЮ берет Кошту из Порту
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Ivchev
На эти деньги можно взять Райю или Зоммера. А еще лучше Унаи Симона, но там надо побольше выложить.
Райю или Зоммера можно взять за цену, которая будет вдвое меньше цены за Хендерсона. Ян МЮ не нужен, возрастной уже (бесплатно брать нужно было), а вот Давид будет в самый раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий