«МЮ» готов отпустить Хендерсона в «Ноттингем Форест» и подписать нового вратаря

«Манчестер Юнайтед» может продать Дина Хендерсона.

Сообщалось, что « » готов выкупить голкипера за сумму, не превышающую 30 млн фунтов.

Как утверждает , манкунианцы после продления контракта с согласны отпустить 26-летнего англичанина и заняться поиском нового вратаря.

провел 18 матчей в в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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