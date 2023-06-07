«МЮ» готов отпустить Хендерсона в «Ноттингем Форест» и подписать нового вратаря
«Манчестер Юнайтед» может продать Дина Хендерсона.
Сообщалось, что «Ноттингем Форест» готов выкупить голкипера за сумму, не превышающую 30 млн фунтов.
Как утверждает ESPN, манкунианцы после продления контракта с Давидом Де Хеа согласны отпустить 26-летнего англичанина и заняться поиском нового вратаря.
Хендерсон провел 18 матчей в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
5 комментариев