«Аль-Наср» договорился с Заа. Вингеру «Кристал Пэлас» осталось подписать документы (Руди Галетти)
Уилфрид Заа близок к переходу в команду Криштиану Роналду.
По информации журналиста Руди Галетти, полузащитник договорился о переходе в «Аль-Наср». Осталось только оформить документы – это вопрос времени.
На 30-летнего ивуарийца претендовали «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ». Продлить с ним контракт хотел и «Кристал Пэлас».
В АПЛ-2022/23 Заа забил 7 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Кстати, вот она медиалига настоящая намечается)
кто это список сочинял?