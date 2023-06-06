«Аль-Наср» договорился с Заа. Вингеру «Кристал Пэлас» осталось подписать документы (Руди Галетти)

Уилфрид Заа близок к переходу в команду Криштиану Роналду.

По информации журналиста Руди Галетти, полузащитник договорился о переходе в « ». Осталось только оформить документы – это вопрос времени.

На 30-летнего ивуарийца претендовали «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ». Продлить с ним контракт хотел и « ».

В АПЛ-2022/23 Заа забил 7 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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