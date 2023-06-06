«Аль-Наср» договорился с Заа. Вингеру «Кристал Пэлас» осталось подписать документы (Руди Галетти)

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Уилфрид Заа Футбол

Уилфрид Заа близок к переходу в команду Криштиану Роналду.

По информации журналиста Руди Галетти, полузащитник договорился о переходе в «Аль-Наср». Осталось только оформить документы – это вопрос времени.

На 30-летнего ивуарийца претендовали «Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ». Продлить с ним контракт хотел и «Кристал Пэлас».

В АПЛ-2022/23 Заа забил 7 голов за 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Ru Ru
Пора учить названия команд
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Дядя ТУРА
что за лига там собирается
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moldfan
О наконец-то взяли хорошего партнера Талиске.
+18
-5
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VERBLYUD
Вот это тройку собрал Аль-Наср!
Талиска-Заа-Гариб
+10
-5
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Любезный Коссутий
если в 30 поехал доигрывать в СА, значит контракт, по его меркам, там конский
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atomio
Ответ Дядя ТУРА
что за лига там собирается
лига песков. в прямом и переносном смысле. пенсионеры типа Месси, Роналду, Рамоса и прочих - будут играть по фану с любителями. За баснословные деньги
+6
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London.is.blue
Мда уж, походу нормального хайпа футбол набрал у шейхов. Теперь будут спорить, у кого игрушка красивее.

Кстати, вот она медиалига настоящая намечается)
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Экспертное мнение
Пока все смеялись над Кришти, он уже со своим клубом играется в реальный менеджер
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dimamak10
Ответ Ru Ru
Пора учить названия команд
К концу ТО можно , но пока я насчитал 6 игроков что на слуху: Кри Ро, Талиска, Оспина, Крыховяк, Витинья( из цска ) и Бензема
+1
0
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Екн Лор
Аль-Насру вообще надо защиту усиливать. Да и в центре поля один Густаво 50-летний за всех пашет, нужен кто-то наподобие Канте
+1
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Пока все смеялись над Кришти, он уже со своим клубом играется в реальный менеджер
Но с Бензема у Аль-Иттихада фактически не будет конкурентов:)
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Ansu Fati
Ответ dimamak10
К концу ТО можно , но пока я насчитал 6 игроков что на слуху: Кри Ро, Талиска, Оспина, Крыховяк, Витинья( из цска ) и Бензема
Там еще Банега, Налдо, Вьето, Густаво и Тельо играют, весьма средние игроки, но все же)
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PINHEAD
Ответ rigobersong
Жаль, я думал он все рекорды по голам и матчам за КП поставит, отличный игрок:)
Так по матчам же уже поставил, а по голам вроде на втором месте.
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Чёрный тюльпан
Ответ dimamak10
К концу ТО можно , но пока я насчитал 6 игроков что на слуху: Кри Ро, Талиска, Оспина, Крыховяк, Витинья( из цска ) и Бензема
Луиз Густаво ещё вроде из того же Аль-Насра.
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Ru Ru
Ответ Under
китайских много знаете?
Штук пять)
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EL BICHO
Ответ Екн Лор
Аль-Насру вообще надо защиту усиливать. Да и в центре поля один Густаво 50-летний за всех пашет, нужен кто-то наподобие Канте
Истину глаголешь, да. Надеюсь, Серегу Рамоса подпишут. А Канте, говорят, в Аль-Иттихад переходит
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Under
Бавария, Арсенал, Челси и ПСЖ
кто это список сочинял?
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Under
Ответ Ru Ru
Пора учить названия команд
китайских много знаете?
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Крамбопулос Майкл
Чуть моложе начали покупать…
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Спартак Уокер
Саудиты собирают крепкую лигу
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Said Saidov
Коры)) пройдите по ссылке Аль-Наср)) и зайдите в состав команды))) там 5-6 человек всего))🤣🤣🤣🤣🤣 спортс есть спортс))
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Блуждающий странник
Заа для этой лиги будет монстром. Представляю как он будет там рвать оборону
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rigobersong
Жаль, я думал он все рекорды по голам и матчам за КП поставит, отличный игрок:)
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-2
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Bdv68
Думал что ему уже 60+
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