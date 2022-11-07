Уилфрид Заа: «В 19 лет думал про 30-летних: «Ого, да ты уже старик!» Теперь это я»

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Уилфрид Заа рассказал, как ощущает себя в преддверии 30-летия.

Юбилей футболист из Кот-д’Ивуара отметит 10 ноября.

«Я чувствую себя опустошенным, но такова жизнь.

Не знаю, почему, просто, когда мне в 19 лет кто-то говорил, что ему 30, я думал: «Ого, да ты уже старик!» Теперь старик – это я», – сказал полузащитник «Кристал Пэлас» в интервью Football Daily.

В текущем сезоне Заа провел 12 матчей. На счету 29-летнего полузащитника 6 голов и 2 голевые передачи.

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