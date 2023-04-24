«Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ» хотят подписать Заа бесплатно. «Кристал Пэлас» предложил вингеру продлить контракт

Уилфрид Заа может покинуть «Кристал Пэлас» этим летом.

Контракт 30-летнего вингера с клубом рассчитан до конца этого сезона. «Орлы» предложили ивуарийцу новое соглашение на 4 года с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Guardian. Если Заа примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории « ».

Интерес к проявляют несколько европейских клубов. В бесплатном трансфере игрока заинтересованы « », « », « », «ПСЖ», «Марсель» и «Рома». Футболист отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» на 9 миллионов фунтов в год.

В текущем сезоне АПЛ Заа провел 24 матча, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

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