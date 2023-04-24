«Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ» хотят подписать Заа бесплатно. «Кристал Пэлас» предложил вингеру продлить контракт
Уилфрид Заа может покинуть «Кристал Пэлас» этим летом.
Контракт 30-летнего вингера с клубом рассчитан до конца этого сезона. «Орлы» предложили ивуарийцу новое соглашение на 4 года с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Guardian. Если Заа примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Пэлас».
Интерес к Уилфриду проявляют несколько европейских клубов. В бесплатном трансфере игрока заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Бавария», «ПСЖ», «Марсель» и «Рома». Футболист отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» на 9 миллионов фунтов в год.
В текущем сезоне АПЛ Заа провел 24 матча, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.
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и счас я даже представить не могу вероятность трансфера, кроме как глубокого резерва.
свой бегунок и у нас есть, Пепе
« СТО « лет уже про него не слышал .
А вот в крепких середняках Марсель, челси или Рома будет в основе
надо было продавать