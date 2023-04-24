«Бавария», «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ» хотят подписать Заа бесплатно. «Кристал Пэлас» предложил вингеру продлить контракт

Теги Бавария Марсель ПСЖ Рома Челси бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Уилфрид Заа Аль-Иттихад Джидда Футбол

Уилфрид Заа может покинуть «Кристал Пэлас» этим летом.

Контракт 30-летнего вингера с клубом рассчитан до конца этого сезона. «Орлы» предложили ивуарийцу новое соглашение на 4 года с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Guardian. Если Заа примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Пэлас». 

Интерес к Уилфриду проявляют несколько европейских клубов. В бесплатном трансфере игрока заинтересованы «Арсенал», «Челси», «Бавария», «ПСЖ», «Марсель» и «Рома». Футболист отклонил предложение саудовского «Аль-Иттихада» на 9 миллионов фунтов в год. 

В текущем сезоне АПЛ Заа провел 24 матча, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Статистику 30-летнего игрока можно найти здесь

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26 комментариев

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Islam Gasanov
Для топ клубов он будет сидеть на лавке,самый норм вариант это Марсель будет в основе и плюс есть возможность сыграть в Лч
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Capitan_RAF
Арсенал в слухах по Заа мелькает уже лет 50 из тех 100, которые Заа играет.
и счас я даже представить не могу вероятность трансфера, кроме как глубокого резерва.
свой бегунок и у нас есть, Пепе
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Granero-24
За бесплатно хороший игрок для этих клубов
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Илья Храбров
Ну тут два варианта - игрок подмены в топ-клубе или продление контракта и укрепление статуса легенды Пэласа
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DavidRobertJosephBeckham
В Баварии таких Заа по 2 на каждую позицию, куда ещё?
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Sevuska
Он ещё играет !?
« СТО « лет уже про него не слышал .
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CuauhtemokBlanco
Ответ Sevuska
Он ещё играет !? « СТО « лет уже про него не слышал .
странно, что не слышал. он не прям чтобы на слуху, но все же странно
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ljolik888
Это наверно шутка - игрок хороший - но возрост уже не даст играть в топ клубе . Марсель - Рома может быть .
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Илья Недилько
Ответ ALMANAC
Как тогда конкурировать с Сити у которых по 3 игрока на позицию?
вот это, кстати, заблуждение, в этом году у Сити всего 17 игроков, которые в основе в этом сезоне выходили. у Арсенада таковых 20, МЮ 23, ну про Челси промолчим. Просто у Пепа даже Бернарду Силва может левого защитника отыграть, поэтому лучше уж качество, чем Заа)
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ALMANAC
Ответ Джейме Ланнистер
Арсеналу он вообще не нужен. Мартинелли сейчас на голову лучше, Троссард тоже.
Как тогда конкурировать с Сити у которых по 3 игрока на позицию?
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Джейме Ланнистер
Ответ ALMANAC
Арсеналу,которому максимально не хватило игроков также как и Наполи, пригодился бы
Арсеналу он вообще не нужен. Мартинелли сейчас на голову лучше, Троссард тоже.
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№7
Ответ DavidRobertJosephBeckham
В Баварии таких Заа по 2 на каждую позицию, куда ещё?
Да и в Челси игроков на 3 состава
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Tydeus
Ответ Шалфей Ирвинга
Заа нужно было уходить из КП куда раньше. Тот случай, когда игрок мог выйти на действительно новый уровень в клубе посильнее, но Уилфриду уже 30, и жаль, что лучшие годы своей карьеры он провел пусть и в крепком, но середняке :(
Он и ушел в МЮ же, потом вернулся) Так что мне кажется, что он сам про себя всё знает, где ему комфортно и как
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Islam Gasanov
Ответ Дядя ТУРА
Марсель маловероятно, что осилит его Зп
Согласен если только готов будет пойти на понижение в зп
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Jaxongir Shodiev
Ответ Islam Gasanov
Для топ клубов он будет сидеть на лавке,самый норм вариант это Марсель будет в основе и плюс есть возможность сыграть в Лч
В Арсенале тоже не пропадёт
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Дядя ТУРА
Ответ Islam Gasanov
Для топ клубов он будет сидеть на лавке,самый норм вариант это Марсель будет в основе и плюс есть возможность сыграть в Лч
Марсель маловероятно, что осилит его Зп
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Zidane2019
Ответ Sevuska
Он ещё играет !? « СТО « лет уже про него не слышал .
Может с Луи Саа путаете?
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Блуждающий странник
Ему нужно в команду где дадут ему свободу, во всем этом списке он затухнет быстро. Ему бы в Милан, Марсель что-то такое, но боюсь топы его с радостью оторвут на большую ЗП как игрока ротации
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Джейме Ланнистер
Только не в Арсенал. Игрок "Первый парень на деревне". В топ клубе максимум в карабао выйдет.
А вот в крепких середняках Марсель, челси или Рома будет в основе
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ALMANAC
Арсеналу,которому максимально не хватило игроков также как и Наполи, пригодился бы
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Его Величество Златан
было время, когда за него хотели выручить 80к, а клубы предлагали 40-60
надо было продавать
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Антибаскет Поповича
Челси, конечно же, тут как тут.
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Вадим Дзахоев
Пересидел
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Шалфей Ирвинга
Заа нужно было уходить из КП куда раньше. Тот случай, когда игрок мог выйти на действительно новый уровень в клубе посильнее, но Уилфриду уже 30, и жаль, что лучшие годы своей карьеры он провел пусть и в крепком, но середняке :(
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Роман Евгеньевич
А зачем спрашивается? Ну средний игрок, пересидевший в КП, ну бесплатно допустим. Толку то. Ещё и 30 лет
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