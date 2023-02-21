«Аль-Наср» Роналду и еще 2 клуба Саудовской Аравии интересуются Заа. Хавбек покинет «Кристал Пэлас» в конце сезона, скорее всего
Уилфрид Заа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Evening Standard, в подписании Заа заинтересованы три клуба из Саудовской Аравии, в частности, «Аль-Наср», за который сейчас выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Также среди клубов, которые рассматривают вариант с трансфером Заа, названы «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад».
Кроме того, интерес к полузащитнику проявляет «Милан», однако Заа привлекает идея продолжения карьеры в Саудовской Аравии.
Сообщается, что полузащитник «Кристал Пэлас» отклонил несколько предложений о продлении контракта, истекающего в конце сезона.
В текущем сезоне Заа провел в составе «Кристал Пэлас» 19 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Или новость точная, или "скорее всего, возможно, так говорят в подъезде и тп." как в жёлтых газетёнках.