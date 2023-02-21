«Аль-Наср» Роналду и еще 2 клуба Саудовской Аравии интересуются Заа. Хавбек покинет «Кристал Пэлас» в конце сезона, скорее всего

Теги Милан Криштиану Роналду премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Уилфрид Заа Аль-Иттихад Джидда Футбол

Уилфрид Заа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Evening Standard, в подписании Заа заинтересованы три клуба из Саудовской Аравии, в частности, «Аль-Наср», за который сейчас выступает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Также среди клубов, которые рассматривают вариант с трансфером Заа, названы «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад».

Кроме того, интерес к полузащитнику проявляет «Милан», однако Заа привлекает идея продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

Сообщается, что полузащитник «Кристал Пэлас» отклонил несколько предложений о продлении контракта, истекающего в конце сезона.

В текущем сезоне Заа провел в составе «Кристал Пэлас» 19 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

18 комментариев

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уличный иуда
Заа очень качественный игрок. Думаю ему не надо пока в Наср
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Марина Быстрова
Ответ Блуждающий странник
Возможность выиграть титулы, быть игроком основы, поиграть в ЛЧ. В таком возрасте те же МЮ, Арсенал его уже в основу брать не будут
Какие титулы он выиграет с нашим обнищавшим Миланом? Ради 10 матчей в лч отказываться от жирной зарплаты в 30 лет—нонсенс,это его последний контракт)
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Вячеслав Новиков-Володько
А когда Роналду успел купить Аль-Наср?
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Marcus-light
зачем это Заа?
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Sweet_blondie228
Ответ Блуждающий странник
Возможность выиграть титулы, быть игроком основы, поиграть в ЛЧ. В таком возрасте те же МЮ, Арсенал его уже в основу брать не будут
Ну не знаю, для 30 летнего африканца сомнительная мотивация))) Я думаю для него деньги будут приоритетом, учитывая что это последний крупный контракт его будет. Да и в ТОПы апл вполне может попасть мне кажется, я бы посмотрел на него в Арсенале.
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Блуждающий странник
Ответ Sweet_blondie228
А за чем ему в Сериал ехать? Ему никто не даст даже его нынешнюю зп в КП, где то 6-7 Лямов фунтов. А на понижение вряд ли он пойдёт, так как он в очень хорошей форме.
Возможность выиграть титулы, быть игроком основы, поиграть в ЛЧ. В таком возрасте те же МЮ, Арсенал его уже в основу брать не будут
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Sweet_blondie228
Ответ Блуждающий странник
Один из лучших дриблеров АПЛ. Ему незачем уезжать на данный момент в Саудовскую Аравию. Руководство Милана, подсуетитесь, этот парень Серию А с нынешним темпом до 35 потянет спокойно
А за чем ему в Сериал ехать? Ему никто не даст даже его нынешнюю зп в КП, где то 6-7 Лямов фунтов. А на понижение вряд ли он пойдёт, так как он в очень хорошей форме.
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Стаут
Ответ Artem Piatkov
Вот эта приставка "скорее всего" в конце новостей явно не красит редакцию Или новость точная, или "скорее всего, возможно, так говорят в подъезде и тп." как в жёлтых газетёнках.
Недавно тут зарегистрировался? С подключением)
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Зелёный гопник
Ответ Artem Piatkov
Вот эта приставка "скорее всего" в конце новостей явно не красит редакцию Или новость точная, или "скорее всего, возможно, так говорят в подъезде и тп." как в жёлтых газетёнках.
«Ну может быть»
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vel
Аль-Наср Роналду - красивое название у клуба.
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Блуждающий странник
Один из лучших дриблеров АПЛ. Ему незачем уезжать на данный момент в Саудовскую Аравию. Руководство Милана, подсуетитесь, этот парень Серию А с нынешним темпом до 35 потянет спокойно
+3
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Muga Gappaev
Не знал что криш купил аль-наср
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Tazemyrat Kemalow
Ответ человек-муравей человек-физрук
три клуба и Роналду интересуются Заа
Это наверно в место Бадра 😂
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Кирилл Голивец
Я лет в 13 в ФИФЕ никогда не играл за клубы МЛС. И когда покупал следующую игру серии с запозданием (например, в декабре вместо сентября), всех ушедших из лиги ненужных игроков сбагривал в клубы МЛС и "остального мира". Просто вспомнил.
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dimamak10
Так и не перешел в арсенал , а мю так и не получил процент с его перепродажи
+3
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человек-муравей человек-физрук
три клуба и Роналду интересуются Заа
+2
-2
0
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Artem Piatkov
Вот эта приставка "скорее всего" в конце новостей явно не красит редакцию

Или новость точная, или "скорее всего, возможно, так говорят в подъезде и тп." как в жёлтых газетёнках.
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shapor
Аль-Наср Роналду)))
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