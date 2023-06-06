Карим Бензема: «Я никогда не забуду «Реал». Это невозможно, это лучший клуб в истории»

Карим Бензема попрощался с «Реалом».

Нападающий покидает мадридский клуб, в котором провел 14 лет. Сообщалось, что он станет игроком «Аль-Иттихада».

«Трудно говорить, когда испытываешь такое количество эмоций, но я хотел поблагодарить мадридский « » и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту.

Я никогда не забуду мадридский «Реал». Это невозможно, это лучший клуб в истории. Но я думаю, что сегодня самое время уйти и узнать другую историю.

Большое спасибо мадридскому «Реалу». Это был хороший путь в моей жизни. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту благодаря президенту [ ]. Когда я увидел его, я сказал: «Это тот человек, который привел Роналдо и Зидана». Он невероятен.

Спасибо также , который с самого начала вселял в меня уверенность. Я многому научился у него. Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с «Мадридом» и хотел завершить карьеру здесь, но не получилось. Я всегда буду болельщиком «Мадрида». Спасибо также болельщикам за то, что они всегда придавали мне сил. Искренне благодарю вас всех», – сказал .

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы