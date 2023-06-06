Карим Бензема: «Я никогда не забуду «Реал». Это невозможно, это лучший клуб в истории»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карим Бензема попрощался с «Реалом».

Нападающий покидает мадридский клуб, в котором провел 14 лет. Сообщалось, что он станет игроком «Аль-Иттихада». 

«Трудно говорить, когда испытываешь такое количество эмоций, но я хотел поблагодарить мадридский «Реал» и моих партнеров по команде. Это был хороший путь. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту.

Я никогда не забуду мадридский «Реал». Это невозможно, это лучший клуб в истории. Но я думаю, что сегодня самое время уйти и узнать другую историю.

Большое спасибо мадридскому «Реалу». Это был хороший путь в моей жизни. Мне посчастливилось осуществить свою детскую мечту благодаря президенту [Флорентино Пересу]. Когда я увидел его, я сказал: «Это тот человек, который привел Роналдо и Зидана». Он невероятен.

Спасибо также Анчелотти, который с самого начала вселял в меня уверенность. Я многому научился у него. Это немного грустный день, потому что я покидаю свой клуб. Я подписал контракт с «Мадридом» и хотел завершить карьеру здесь, но не получилось. Я всегда буду болельщиком «Мадрида». Спасибо также болельщикам за то, что они всегда придавали мне сил. Искренне благодарю вас всех», – сказал Бензема.

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39 комментариев

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Андрей Хенто
И тебе Карим спасибо, за наслаждение от твоей игры, футбольная эстетика.
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Kushaevtm
Перед Бензом снимаю шляпу, я один из переобувшихся на его счет. Вытерпеть тяжелые моменты в карьере, когда плохо получается и тебя костерят свои же, справиться с этим давлением, не бояться быть в тени великих игроков и ждать своего времени в итоге заслуженно становясь лучшим игроком планеты – это мощно, круто и заслуживает уважения. Бенз, ты крутой, спасибо!
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Жэд Кэлэд
"это лучший клуб в истории" - в том числе и благодаря Кариму.
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Андрей Хенто
Ответ VERBLYUD
Плюсики сами себя не наберут)
Если бы мне действительно нужны были плюсики, как Вы выражаетесь, я бы просто сидел сутками, как Вы и Вам подобные на ветках про Роналду и поливал его помоями, это же самая проверенная схема.
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Геннадий Чеботарев
конечно ты не забудешь. ты уже на всю жизнь связан с клубом и не только на жизнь. ты уже легенда и тебя будут помнить и почетать в веках.
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3fz64j5nvq
Сложно представить Реал без Бенза .Его игра поэзия . Нам лишь остаётся поблагодарить Карима , настоящий Мадридист . Игроки уходят и приходят , но такие игроки как Карим заставляют влюбится и переживать за клуб . Со временем Рауля никто для меня так не ассоциировался с Реалом как Бензема . Желаю ему удачи и может быть , он еще вернётся в клуб как тренер )
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HostileAxelerat@mail.ru
Считаю Карима лучшим по совокупности качеств в реале за последние 10 лет. В сборной он стал не нужен, но в Реале отыгрался по полной. А ведь мог стать величайшим в истории, если бы не казус с Вальбуэна, кто знает.
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Геннадий Чеботарев
Ответ alexey alexeev
так же как помнят касильяса? 😂
а он для тебя не легенда? или для пацанов с Кастильи не легенда? ты глупость сказал. не надо путать как перец с ними поступал и отношение к ним клуба.
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BIM
Славная карьера получалась в Реале! Выиграл всё, что только можно! Уходит на пике и теперь пора кэша приподнять! Красава!
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Irakli Kan
Ответ alexey alexeev
так же как помнят касильяса? 😂
а его что не помнят?
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Сикарио
Да наверняка потом еще вернется, будет молодых французиков хантить.
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f0rmoceft
Лучшая девятка в современном футболе, таких навыков как у него, нет ни у одного форварда.
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Born is the King
Нголо Канте: Когда я увидел Боули я сказал:" Это тот человек который привел Кукурелю и Поттера. Он некомпетентен"
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Кокич
Никогда не забудет "Реал"...
Как будто при каких-то раскладах он мог его забыть.
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Romeo Yankovich
Ответ alexey alexeev
так же как помнят касильяса? 😂
я помню. что теперь в ответ скажешь??
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Мистер Блин
у чувак характер. столько лет на вторых ролях в реале, никуда не сорваться и взять зм...вспоминается фраза из очень страшного кино, ЧУВАААААК😂😂😂
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John Juncan
Безнема великий и бла бла тут я согласен. Но как можно «забыть» место где ты работал 14 лет? Будь это ларек или РМ. Странно звучит
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pasmike
Осуществить свою детскую мечту - это прекрасно!
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Vatikan
Это лучший клуб в его истории, надо заметить
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Футбол, хоккей итд
Бензема: по приезде в СА буду прививать футболистам Аль-Иттихада французскую культуру, манеру, этикет, деловой протокол.....Открою школу с углублённым изучением французского языка, для детей и жён моих одноклубников. Уверен, я справлюсь со своей миссией, за 2-3 года своего контракта. Всем бонжур....
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Сергей Жарковский
Нет заменить Карима не возможно, да можно найти похожих по стилю игры, но это всё-таки будет другое! Спасибо за годы с Реалом!👏👏👏
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JENNINGS
И тебе спасибо, Карим! Твой вклад в успехи «Реала» трудно переоценить! Уже скучаем
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zer
Тут без шуток можно написать "спасибо за все, легенда!"
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Sasha831
Спасибо тебе, Карим!

Помню как приходил в одно лето с Кришем.

Прекрасная эпоха вышла!
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No Names
Спасибо и тебе Карим,за все что ты сделал для нашего любимого клуба. Ты пример для молодых игроков Мадрида. С нетерпением ждем возврашения в структуру клуба,как возврашение Рауля,Гути,Хаби,Карлоса и других. А Мадриду нужно подписать Кейна!
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