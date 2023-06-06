Мерсон о Гюндогане: «Не знаю, как «Сити» заменит его, если он уйдет. Не представляю, чтобы кто-то смог играть так же»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Пол Мерсон Илкай Гюндоган Джон Стоунз Родри Футбол

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» будет трудно заменить Илкая Гюндогана.

Ранее сообщалось, что предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта на один год не устраивает Гюндогана. «Барселона» предлагает полузащитнику контракт на 3 года.

«Илкай Гюндоган, Родри и Джон Стоунз – с отрывом три лучших игрока в финале Кубка Англии. Они были выдающимися.

Если Гюндоган уйдет по истечении контракта, я не знаю, как «Сити» его заменит. Он – игрок больших матчей. Есть не так много игроков, решающих в нужное время в больших матчах. Хороших футболистов много, но таких, как он, немного.

Очевидно, нужно удержать его, если получится. Я уверен, Пеп захочет этого, это не тот случай, когда говорят: «О, мы его отпустим». Я просто не понимаю, как его заменить, правда не понимаю.

Я не могу представить себе никого, кто мог бы прийти и играть так, играет он», – сказал Мерсон.

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8 комментариев

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blaugrano
Гюндоган любую команду усилит. Он всё ещё решает матчи. Впрочем, Сити вряд ли его отпустит.
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Budabuda
Ответ blaugrano
Гюндоган любую команду усилит. Он всё ещё решает матчи. Впрочем, Сити вряд ли его отпустит.
Сити не может отпускать или не отпускать игрока у которого нет контракта с клубом.
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<~Inter~>
Так Пеп тем и отличается, что никогда не ищет прямую замену. Он подстраивает свой футбол под сильные стороны своих игроков
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Roman
Пеп сделает из Ковачича второго Гюндогана, хотя надеюсь, что Илкай останется
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igls54
Незаменимых нет, есть - незамененные
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Дядя ТУРА
да много игроков похожих и даже лучше по уровню. тот же Литвинов из Спартака
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