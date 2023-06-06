Мерсон о Гюндогане: «Не знаю, как «Сити» заменит его, если он уйдет. Не представляю, чтобы кто-то смог играть так же»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» будет трудно заменить Илкая Гюндогана.

Ранее сообщалось, что предложение « » о продлении контракта на один год не устраивает Гюндогана. «Барселона» предлагает полузащитнику контракт на 3 года.

« , и – с отрывом три лучших игрока в финале Кубка Англии. Они были выдающимися.

Если Гюндоган уйдет по истечении контракта, я не знаю, как «Сити» его заменит. Он – игрок больших матчей. Есть не так много игроков, решающих в нужное время в больших матчах. Хороших футболистов много, но таких, как он, немного.

Очевидно, нужно удержать его, если получится. Я уверен, Пеп захочет этого, это не тот случай, когда говорят: «О, мы его отпустим». Я просто не понимаю, как его заменить, правда не понимаю.

Я не могу представить себе никого, кто мог бы прийти и играть так, играет он», – сказал .

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