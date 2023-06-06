Энди Коул: «Требл не сделает «Ман Сити» лучше «МЮ»-1999. Называть «горожан» лучшими в истории АПЛ уже сейчас – тотальное неуважение»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Энди Коул считает, что «Манчестер Сити» еще не превосходит «Манчестер Юнайтед» 1999 года.

«Называть «Ман Сити» лучшей командой в истории АПЛ уже сейчас – тотальное неуважение по отношению к «Манчестер Юнайтед», особенно со стороны людей, которые не бывали в таком положении.

Можно констатировать, что многие ненавидят «МЮ» из-за его успехов. Следует отдать должное «Ман Сити», если он выиграет требл, но это не сделает его лучшей командой, чем наша.

Я бы не поменял ни одного нашего игрока на футболиста «Ман Сити», это было бы неуважительно по отношению к товарищам. К тому же мы все еще единственные обладатели требла.

«Ман Сити» потратил много денег, чтобы добраться до такого уровня, в то время как у «МЮ» было шесть воспитанников. Это говорит само за себя», – подчеркнул экс-форвард «Юнайтед» в интервью BoyleSports.

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23 комментария

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atomio
вы тогда требл чисто на фарте взяли, а этот МС просто в одну калитку всех раскатывает.
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Lawyer11
МЮ против Баварии в 99 отскочил очень знатно. Тот МЮ был не лучшим в Европе, а вот сегодняшний Сити на голову сильнее всех своих соперников.
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Владимир Владимирович
А почему не сделает ? Ман Сити тотально доминирует в АПЛ уже шесть лет, побили куча рекордов , по набранным очкам, по забитым мячам, внутренний квадрупл. Если Сити выиграет ЛЧ несомненно они лучшие в истории АПЛ
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OldRedWhite
Ответ atomio
вы тогда требл чисто на фарте взяли, а этот МС просто в одну калитку всех раскатывает.
Правда с такой игрой , как в финале Кубка Англии - его ещё можно и не взять )))
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граф Якунин
Весь финал в одну калитку проигрывали, потом 2 в доп время и теперь только и разговоры о величии
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Экспертное мнение
Лучшие в истории АПЛ Ман Сити по игре, и требл тут не причем
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London.is.blue
У манков с пригорода горит уже месяц, после победы Сити в ЛЧ будет еще 10 лет подгорать.

Тотально отскочивший МЮ в 99 и близко не стоит с этим Сити по уровню.
Попадись Динамо или Бавария в 1/2, они бы и в финал вряд ли вышли.
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О воспитанниках говорит невоспитанник. Йорка тоже дорого купили по тем временам. Шерингем и Сульшер, забившие Баварии, каким местом воспитанники?
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Аморалинни
Ответ atomio
вы тогда требл чисто на фарте взяли, а этот МС просто в одну калитку всех раскатывает.
МС взяли на фарте АПЛ и кубок
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OldRedWhite
Ответ Ман Сити
По факту даже без требла Сити в разы круче того отскакивающего маню. И с юбилеем тебя, деревяшка.
Подписываться желательно с заглавной буквы )))
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sportsoldfan
после стапятисот махинаций ну какой это требл? Да и не выиграют они у Интера
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Saniol Morales
как болельщик МЮ с 20 летним стажем признаю доминацию Сити, и дело не в шейхах а тупо в тренере... Такого выноса топов не было, В Барсе был Лео который на себя все внимание обращал, с ним было не так легко как счас все один за одного, и с такой уверенностью в себе, в прошлом году тупо везение что он проиграл Реалу
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Alikos777
Ответ atomio
вы тогда требл чисто на фарте взяли, а этот МС просто в одну калитку всех раскатывает.
Вот тогда и команды были другие в соперниках .
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Ответ граф Якунин
Весь финал в одну калитку проигрывали, потом 2 в доп время и теперь только и разговоры о величии
Пенсионерам обидно, знаете ли. Это что-то типа манкунианского Ловчева...
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OldRedWhite
Ответ граф Якунин
Весь финал в одну калитку проигрывали, потом 2 в доп время и теперь только и разговоры о величии
Прочитал Ваш статус-девиз !
Меняю минус на плюс )))
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OldRedWhite
Ответ Владимир Владимирович
А почему не сделает ? Ман Сити тотально доминирует в АПЛ уже шесть лет, побили куча рекордов , по набранным очкам, по забитым мячам, внутренний квадрупл. Если Сити выиграет ЛЧ несомненно они лучшие в истории АПЛ
А как по-другому , Владимир Владимирович ?
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