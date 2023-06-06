Энди Коул: «Требл не сделает «Ман Сити» лучше «МЮ»-1999. Называть «горожан» лучшими в истории АПЛ уже сейчас – тотальное неуважение»
Энди Коул считает, что «Манчестер Сити» еще не превосходит «Манчестер Юнайтед» 1999 года.
«Называть «Ман Сити» лучшей командой в истории АПЛ уже сейчас – тотальное неуважение по отношению к «Манчестер Юнайтед», особенно со стороны людей, которые не бывали в таком положении.
Можно констатировать, что многие ненавидят «МЮ» из-за его успехов. Следует отдать должное «Ман Сити», если он выиграет требл, но это не сделает его лучшей командой, чем наша.
Я бы не поменял ни одного нашего игрока на футболиста «Ман Сити», это было бы неуважительно по отношению к товарищам. К тому же мы все еще единственные обладатели требла.
«Ман Сити» потратил много денег, чтобы добраться до такого уровня, в то время как у «МЮ» было шесть воспитанников. Это говорит само за себя», – подчеркнул экс-форвард «Юнайтед» в интервью BoyleSports.
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Тотально отскочивший МЮ в 99 и близко не стоит с этим Сити по уровню.
Попадись Динамо или Бавария в 1/2, они бы и в финал вряд ли вышли.
Меняю минус на плюс )))