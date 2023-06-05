Маротта о финале ЛЧ: «Не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит. «Интер» хочет постоять за себя. Индзаги сделал сезон по-настоящему выдающимся»

Беппе Маротта считает, что у «Интера» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

Решающая игра Лиги чемпионов пройдет 10 июня. Миланцы выступят в финале впервые с 2010 года.

«Главная заслуга в этом достижении принадлежит тренеру [ ], который, несмотря на критику и давление, которое на него оказывал, например, я, сумел сделать этот сезон по-настоящему выдающимся.

В футболе не всегда есть равенство между тем, чтобы тратить больше всех, и победами. « » заслужил выход в финал, это один из мощнейших клубов с точки зрения экономики, но мы хотим постоять за себя. Прелесть спорта в том, что прогнозы могут не сбываться. Мы знаем, кто фаворит, но хотим произвести хорошее впечатление и знаем, что мечты можно претворить в жизнь», – сказал генеральный директор « » в интервью Sky Sport Italia.

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