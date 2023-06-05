Маротта о финале ЛЧ: «Не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит. «Интер» хочет постоять за себя. Индзаги сделал сезон по-настоящему выдающимся»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Беппе Маротта Футбол

Беппе Маротта считает, что у «Интера» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.

Решающая игра Лиги чемпионов пройдет 10 июня. Миланцы выступят в финале впервые с 2010 года.

«Главная заслуга в этом достижении принадлежит тренеру [Симоне Индзаги], который, несмотря на критику и давление, которое на него оказывал, например, я, сумел сделать этот сезон по-настоящему выдающимся.

В футболе не всегда есть равенство между тем, чтобы тратить больше всех, и победами. «Манчестер Сити» заслужил выход в финал, это один из мощнейших клубов с точки зрения экономики, но мы хотим постоять за себя. Прелесть спорта в том, что прогнозы могут не сбываться. Мы знаем, кто фаворит, но хотим произвести хорошее впечатление и знаем, что мечты можно претворить в жизнь», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

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6 комментариев

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Ник Ник
Вот прям чуйка, что все эти " в одной отдельной игре, все что угодно быть может", это какой то напускной сюр.

Второй матч с реалом все смотрели?!

Это же страшные люди в сити 😅 сыграй и на 60% от того, Интеру несдобровать
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cektor
Вынос тела !
Мс заслужили эту будущую победу !
+4
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Пирс Морган
Маротта: “Не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит”
Боули: “Чего б…ь?”
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Леван Мкртчян
Маротта конечно набрасывает мерзко.
Про деньги он говорит, умалчивая , что Сити просто охренительно играет в футбол и именно этим заслужил выход в финал турнира.
Почти уверен, что никакой Интер не смог бы играть в такой доминирующий ( на дистанции) футбол , даже потратя аналогичные суммы с момента прихода Пепа.
Во всяком случае МЮ и Челси потратили еще больше Пепа с момента его прихода в АПЛ, но игры и близко у них нет такого качества -- только проблесками
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TaR
Ответ Ник Ник
Вот прям чуйка, что все эти " в одной отдельной игре, все что угодно быть может", это какой то напускной сюр. Второй матч с реалом все смотрели?! Это же страшные люди в сити 😅 сыграй и на 60% от того, Интеру несдобровать
И первый матч с Реалом смотрели) и гостевой с Баварией, гостевой с Лейпцигом, гостевой с Копенгагеном)
И гостевой матч с Юнайтед смотрели и с Саутгемптоном гостевой видели, с Ливерпулем тоже видели)

Знаем что не на своем поле Сити в этой ЛЧ выиграл лишь раз…

Рано делать выводы, игра покажет. Фаворит известен, но как вы правильно сказал «в отдельной игре на нейтральном поле» все может быть)
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