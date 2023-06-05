Маротта о финале ЛЧ: «Не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит. «Интер» хочет постоять за себя. Индзаги сделал сезон по-настоящему выдающимся»
Беппе Маротта считает, что у «Интера» есть шансы обыграть «Манчестер Сити» в финале ЛЧ.
Решающая игра Лиги чемпионов пройдет 10 июня. Миланцы выступят в финале впервые с 2010 года.
«Главная заслуга в этом достижении принадлежит тренеру [Симоне Индзаги], который, несмотря на критику и давление, которое на него оказывал, например, я, сумел сделать этот сезон по-настоящему выдающимся.
В футболе не всегда есть равенство между тем, чтобы тратить больше всех, и победами. «Манчестер Сити» заслужил выход в финал, это один из мощнейших клубов с точки зрения экономики, но мы хотим постоять за себя. Прелесть спорта в том, что прогнозы могут не сбываться. Мы знаем, кто фаворит, но хотим произвести хорошее впечатление и знаем, что мечты можно претворить в жизнь», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью Sky Sport Italia.
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Второй матч с реалом все смотрели?!
Это же страшные люди в сити 😅 сыграй и на 60% от того, Интеру несдобровать
Мс заслужили эту будущую победу !
Боули: “Чего б…ь?”
Про деньги он говорит, умалчивая , что Сити просто охренительно играет в футбол и именно этим заслужил выход в финал турнира.
Почти уверен, что никакой Интер не смог бы играть в такой доминирующий ( на дистанции) футбол , даже потратя аналогичные суммы с момента прихода Пепа.
Во всяком случае МЮ и Челси потратили еще больше Пепа с момента его прихода в АПЛ, но игры и близко у них нет такого качества -- только проблесками
И гостевой матч с Юнайтед смотрели и с Саутгемптоном гостевой видели, с Ливерпулем тоже видели)
Знаем что не на своем поле Сити в этой ЛЧ выиграл лишь раз…
Рано делать выводы, игра покажет. Фаворит известен, но как вы правильно сказал «в отдельной игре на нейтральном поле» все может быть)