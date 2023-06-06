Карпин об игроках старше 30 в сборной: «Люди играют и до 36-37 лет. Тех, кому 30 исполнится во время бана, будем вызывать, возможно»
Валерий Карпин не исключает вызова игроков старше 30 лет в сборную после отстранения.
Ранее Карпин заявил, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет в период отстранения от международных турниров.
«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год.
Но игроки, которым сейчас 30, – через два года им будет 32. Как мы видим, люди играют и до 36, и до 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», – сказал главный тренер сборной России.
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Никто не знает, когда бан снимут. Но до 2026 мы точно на крупных турнирах не будет. КАКОЙ смысл наигрывать в сборной тех, кто до 2026 уже либо завершит карьеру, либо будет уже в состоянии "доигрывающего"? Чтобы перед турниром заново строить игру с теми, кто моложе?
Сейчас, во время бана, есть смысл наигрывать состав на будущее. Но, конечно же, с учётом здравого смысла. А не так, что "30 лет 3 дня назад исполнилось? Пошёл вон из сборной" - ничего подобного Валера не предлагает.
учитывая какими растренированными игроки возвращаются после сборов сборной...
но для самого футболиста думаю всё немного иначе...
вспомни времена когда Гончаренко предпочитал в нападении вместо Фёдора видеть номинального опорника, Вернблума...