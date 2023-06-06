Карпин об игроках старше 30 в сборной: «Люди играют и до 36-37 лет. Тех, кому 30 исполнится во время бана, будем вызывать, возможно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин ТАСС Футбол

Валерий Карпин не исключает вызова игроков старше 30 лет в сборную после отстранения.

Ранее Карпин заявил, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет в период отстранения от международных турниров.

«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год.

Но игроки, которым сейчас 30, – через два года им будет 32. Как мы видим, люди играют и до 36, и до 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», – сказал главный тренер сборной России.

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10 комментариев

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Severfan
Ответ .ru
похоже для Феди Чалова Валера снизил этот порог до двадцати пяти лет...
знаешь, а может и хорошо, что бан выпал на время спартаковского тренерства в сборной, пусть тянут своих соболей с бесноватыми джикиями, никакого толка от этого нет. а Федя и так играет в кайф, наслаждается, что ему этот физрук может дать в банной сбродной?
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T622222
Типа Артем?
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alexis2020
Как то депрессивно читать новости про сборную России. Дело не только в отстранении от крупных турниров, но и в низком классе игроков. Даже в 2019 году были крутые перформансы, вроде 4:0 с Шотландией. Что не делает Карпина плохим тренером, всё же он умеет добывать результат в тяжёлых матчах.
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Dr.Gebbelsss
А Ибрагимович вообще вот только пару дней как карьеру закончил в +40 лет)
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.ru
похоже для Феди Чалова Валера снизил этот порог до двадцати пяти лет...
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Dmitry Orlov
Опять докапываются по абсолютно очевидным вещам.
Никто не знает, когда бан снимут. Но до 2026 мы точно на крупных турнирах не будет. КАКОЙ смысл наигрывать в сборной тех, кто до 2026 уже либо завершит карьеру, либо будет уже в состоянии "доигрывающего"? Чтобы перед турниром заново строить игру с теми, кто моложе?

Сейчас, во время бана, есть смысл наигрывать состав на будущее. Но, конечно же, с учётом здравого смысла. А не так, что "30 лет 3 дня назад исполнилось? Пошёл вон из сборной" - ничего подобного Валера не предлагает.
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Добрый Ретроград
Щас, только руки помою.
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Dmitry Orlov
Ответ T622222
Типа Артем?
Разве что Карпукас.
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.ru
Ответ Severfan
знаешь, а может и хорошо, что бан выпал на время спартаковского тренерства в сборной, пусть тянут своих соболей с бесноватыми джикиями, никакого толка от этого нет. а Федя и так играет в кайф, наслаждается, что ему этот физрук может дать в банной сбродной?
для нашего клуба... несомненно
учитывая какими растренированными игроки возвращаются после сборов сборной...
но для самого футболиста думаю всё немного иначе...
вспомни времена когда Гончаренко предпочитал в нападении вместо Фёдора видеть номинального опорника, Вернблума...
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