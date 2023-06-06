Карпин об игроках старше 30 в сборной: «Люди играют и до 36-37 лет. Тех, кому 30 исполнится во время бана, будем вызывать, возможно»

Валерий Карпин не исключает вызова игроков старше 30 лет в сборную после отстранения.

Ранее Карпин заявил, что не будет вызывать в сборную России игроков старше 30 лет в период отстранения от международных турниров.

«Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год.

Но игроки, которым сейчас 30, – через два года им будет 32. Как мы видим, люди играют и до 36, и до 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать», – сказал главный тренер сборной России.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы