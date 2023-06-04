Дзюба о Карпине: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»

Артем Дзюба на премии «Winline Герои РПЛ» сообщил, что претензий к Валерию Карпину нет.

– присутствует на мероприятии. Пообщались?

– Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет. У нас с ним давно зарыт топор войны или еще что-то.

– Не было разговора о футболе?

– О чем разговор? Об отпуске? Мы не настолько близки, чтобы обсуждать футбол.

– А тему сборной?

– Нет. Он тренер сборной, я не игрок сборной России на данный момент. Что мы можем обсуждать?

– Но ты оставляешь для себя открытую дверь в сборную?

– Я ничего не оставляю. Я играю и кайфую – и о таких вещах не думаю. Время покажет, – сказал форвард « ».

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