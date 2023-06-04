Дзюба о Карпине: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»
Артем Дзюба на премии «Winline Герои РПЛ» сообщил, что претензий к Валерию Карпину нет.
– Карпин присутствует на мероприятии. Пообщались?
– Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет. У нас с ним давно зарыт топор войны или еще что-то.
– Не было разговора о футболе?
– О чем разговор? Об отпуске? Мы не настолько близки, чтобы обсуждать футбол.
– А тему сборной?
– Нет. Он тренер сборной, я не игрок сборной России на данный момент. Что мы можем обсуждать?
– Но ты оставляешь для себя открытую дверь в сборную?
– Я ничего не оставляю. Я играю и кайфую – и о таких вещах не думаю. Время покажет, – сказал форвард «Локомотива».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
14 комментариев