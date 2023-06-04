Дзюба о Карпине: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба на премии «Winline Герои РПЛ» сообщил, что претензий к Валерию Карпину нет.

Карпин присутствует на мероприятии. Пообщались?

– Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет. У нас с ним давно зарыт топор войны или еще что-то.

– Не было разговора о футболе?

– О чем разговор? Об отпуске? Мы не настолько близки, чтобы обсуждать футбол.

– А тему сборной?

– Нет. Он тренер сборной, я не игрок сборной России на данный момент. Что мы можем обсуждать?

– Но ты оставляешь для себя открытую дверь в сборную?

– Я ничего не оставляю. Я играю и кайфую – и о таких вещах не думаю. Время покажет, – сказал форвард «Локомотива».

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14 комментариев

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dmitry.tchidakin
Войны как таковой и не было. Дзюба не подходил под схемы Карпина, Дзюба быковал, Карпин не отвечал. Потом Дзюба что-то доказывал Карпину, но продолжал находиться вне схемы Карпина.
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ZarvuR2020
Теперь Семак новый архивраг, судя по всему. И Соболев (который комик)
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Не уверен!!
Ответ dmitry.tchidakin
Войны как таковой и не было. Дзюба не подходил под схемы Карпина, Дзюба быковал, Карпин не отвечал. Потом Дзюба что-то доказывал Карпину, но продолжал находиться вне схемы Карпина.
Не согласен. В какой-то год помню отчётливо Карпин поставил на молодняк Дзюба-Прудников и уже после этого в обоих разочаровался. Потом когда Дзюба заиграл - то Карпина уже в Спартаке не было. В сборной Карпин вызвал Дзюбу, но тот отказался из-за обиды или из-за страха, что при Карпине в сборной Дзюбу что-то не устроит и он потеряет удовольствие от процесса.
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Добрый Ретроград
Дзюба зарыл топор войны, отрыл дилду войны.
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Вратарь Бага
ну-ну)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Gravdaar Iyaad
кто такой дзюба? что за шпана со двора? почему к нему такое пристальное внимание уделено?
В Википедии почитайте.
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dmitry.tchidakin
Ответ Не уверен!!
Не согласен. В какой-то год помню отчётливо Карпин поставил на молодняк Дзюба-Прудников и уже после этого в обоих разочаровался. Потом когда Дзюба заиграл - то Карпина уже в Спартаке не было. В сборной Карпин вызвал Дзюбу, но тот отказался из-за обиды или из-за страха, что при Карпине в сборной Дзюбу что-то не устроит и он потеряет удовольствие от процесса.
Не уверен, что ты прав.
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Direct free kick
Ответ ZarvuR2020
Теперь Семак новый архивраг, судя по всему. И Соболев (который комик)
Чёрнущая неблагодарность. Семак его путеводная звезда
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ZarvuR2020
Теперь Семак новый архивраг, судя по всему. И Соболев (который комик)
Спартаковский Соболев даст фору любому комику.
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Goshish
Ответ ZarvuR2020
Теперь Семак новый архивраг, судя по всему. И Соболев (который комик)
а что с Соболевым?
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