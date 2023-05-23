«Челси» готов заплатить «Барселоне» больше 55 млн евро за Кунде. Защитника удерживать не станут

«Барселона» не собирается удерживать Жюля Кунде против его воли.

Diario Sport подтверждает ранее поступавшую информацию о том, что защитник недоволен тем, что чаще играет на правом фланге, чем в центре обороны, несмотря на первоначальные обещания главного тренера Хави.

Также француз считает, что шансов играть в середине будет еще меньше после подписания из «Атлетико».

Кунде готов выслушать предложения от других клубов, и « » не намерена всеми силами препятствовать этому, поскольку нуждается в деньгах.

« » готов заплатить за футболиста больше, чем «блауграна» отдала «Севилье» минувшим летом (50+5 млн евро), и в испанском клубе об этом знают. На замену в таком случае будут искать профильного правого защитника, и одним из основных вариантов станет («Вильярреал»).

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