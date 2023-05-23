«Челси» готов заплатить «Барселоне» больше 55 млн евро за Кунде. Защитника удерживать не станут
«Барселона» не собирается удерживать Жюля Кунде против его воли.
Diario Sport подтверждает ранее поступавшую информацию о том, что защитник недоволен тем, что чаще играет на правом фланге, чем в центре обороны, несмотря на первоначальные обещания главного тренера Хави.
Также француз считает, что шансов играть в середине будет еще меньше после подписания Иньиго Мартинеса из «Атлетико».
Кунде готов выслушать предложения от других клубов, и «Барселона» не намерена всеми силами препятствовать этому, поскольку нуждается в деньгах.
«Челси» готов заплатить за футболиста больше, чем «блауграна» отдала «Севилье» минувшим летом (50+5 млн евро), и в испанском клубе об этом знают. На замену Кунде в таком случае будут искать профильного правого защитника, и одним из основных вариантов станет Хуан Фойт («Вильярреал»).
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Не сомневаюсь, что он будет счастлив видеть Кунде в составе Челси после прошлогоднего отказа )
Причем за еще большие деньги, чем могли купить в прошлом году )
Хотя ,конечно же, были и хорошие мачти Жюля на этой позиции, например первый кубковый матч на Бернабэу.
Ps. Если Барса найдет хорошего профильного правого защитника , а в центр приобретут Иньиго , то лично я, категорически за его продажу
Кто бы сомневался 😁
Наблюдается некая закономерность с этими мягкими французскими центральными защитниками