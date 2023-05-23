«Челси» готов заплатить «Барселоне» больше 55 млн евро за Кунде. Защитника удерживать не станут

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Вильярреал Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Жюль Кунде Хуан Фойт Футбол

«Барселона» не собирается удерживать Жюля Кунде против его воли.

Diario Sport подтверждает ранее поступавшую информацию о том, что защитник недоволен тем, что чаще играет на правом фланге, чем в центре обороны, несмотря на первоначальные обещания главного тренера Хави.

Также француз считает, что шансов играть в середине будет еще меньше после подписания Иньиго Мартинеса из «Атлетико».

Кунде готов выслушать предложения от других клубов, и «Барселона» не намерена всеми силами препятствовать этому, поскольку нуждается в деньгах.

«Челси» готов заплатить за футболиста больше, чем «блауграна» отдала «Севилье» минувшим летом (50+5 млн евро), и в испанском клубе об этом знают. На замену Кунде в таком случае будут искать профильного правого защитника, и одним из основных вариантов станет Хуан Фойт («Вильярреал»).

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78 комментариев

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Кирилл
Даже интересно что на такой переход скажет ДолЖун )

Не сомневаюсь, что он будет счастлив видеть Кунде в составе Челси после прошлогоднего отказа )
Причем за еще большие деньги, чем могли купить в прошлом году )
+59
-8
+51
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deadjoker
Так там защиты 2,5 состава и в целом не слабее Кунде. Форвард нужен и тренер постоянный.
+29
-4
+25
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кирилл
Даже интересно что на такой переход скажет ДолЖун ) Не сомневаюсь, что он будет счастлив видеть Кунде в составе Челси после прошлогоднего отказа ) Причем за еще большие деньги, чем могли купить в прошлом году )
Крахмал уже по всем стенам от такой новости🤣
+17
-3
+14
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predMBAPPE
Ответ Пирс Морган
Меня там заминусовали, что Боули купится, что теперь?
Теперь будут минусовать за правду)
+17
-3
+14
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Леван Мкртчян
Ответ predMBAPPE
Он недоволен что играет справа а не в центре, вышел в центре с Реал Сосьедадом и сразу привоз, мы тобой недовольны в центре парень! Продать нахрен и взять Фойта из Вилляреала и всё будет типтоп!
Символичен даже не этот матч, а тот когда он вышел играть в центре обороны (в паре с Араухо)в кубковом матче с командой из хрен знает какой лиги...И Барса пустила три мяча. И там уровень игры Кунде был просто атас. Даже Араухо не справился с подчищением такого перформанса напарника.
Хотя ,конечно же, были и хорошие мачти Жюля на этой позиции, например первый кубковый матч на Бернабэу.

Ps. Если Барса найдет хорошего профильного правого защитника , а в центр приобретут Иньиго , то лично я, категорически за его продажу
+7
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+6
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predMBAPPE
Он недоволен что играет справа а не в центре, вышел в центре с Реал Сосьедадом и сразу привоз, мы тобой недовольны в центре парень! Продать нахрен и взять Фойта из Вилляреала и всё будет типтоп!
+8
-4
+4
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Vlad
Ответ Кирилл
Даже интересно что на такой переход скажет ДолЖун ) Не сомневаюсь, что он будет счастлив видеть Кунде в составе Челси после прошлогоднего отказа ) Причем за еще большие деньги, чем могли купить в прошлом году )
ДолЖун не дурак и знает, что Кунде- это только привозы и автоголы. Не будет в восторге от этого.
+5
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Пирс Морган
Ответ predMBAPPE
Теперь будут минусовать за правду)
"Слушай, а ловко ты это придумал, я даже в начале не понял"
+5
-2
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ariuntrius
Ответ Пётр Неус
Чем Хави, по твоему мнению не постоянный?
Речь про Челси очевидно
+2
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blaugrano
Ответ Леван Мкртчян
Символичен даже не этот матч, а тот когда он вышел играть в центре обороны (в паре с Араухо)в кубковом матче с командой из хрен знает какой лиги...И Барса пустила три мяча. И там уровень игры Кунде был просто атас. Даже Араухо не справился с подчищением такого перформанса напарника. Хотя ,конечно же, были и хорошие мачти Жюля на этой позиции, например первый кубковый матч на Бернабэу. Ps. Если Барса найдет хорошего профильного правого защитника , а в центр приобретут Иньиго , то лично я, категорически за его продажу
Это был Интер Сити. Финалисты лч, на минуточку..
+3
-1
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Aleksey Yashin
"«Челси» готов заплатить за футболиста больше, чем «блауграна» отдала «Севилье» минувшим летом"

Кто бы сомневался 😁
+7
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Экселлент
Ответ edward_freeman
едрить, ты юморист
Ты извини, если задел твои чувства, но после последнего безмозглового ТО,который был проведён на любительском уровне, эти шутки теперь будут, и если и в это ТО, Челси так же бездарно проведет комплектацию состава, то мне вас жаль ( адекватных фанов, данной команды) проблем выше крыши у вас и когда глорики вашей команды пасутся на ветках Барсы, будь добр, делай им замечание) хоть вежливое, хоть какое)
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CoTTo
Один я не понял, во первых зачем его барса покупала за 70, он никакой как и челси кукуруку та же история) может обмен
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truboprovodchik2019
Ответ DolJun
ахахахахахахахаахахах, если фк мем продаст весь свой состав, с гавями и педрями, с чави и лапортой - и то вряд ли хватит на джеймса. придется на спотифай ноу свадьбы в три смены проводить)
да ладно, что ты переживаешь так за Челси и персонально Джеймса, сам писал что не фанат синих
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Для Барселоны небольшая потеря, для Челси отличное приобретение.
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Сергей
Хуан фойт играл у почеттино в тоттенхеме, и теперь должен заменить в барсе кунде, который уходит к тому же почеттино но уже в Челси .
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alberto-m
Ответ Экселлент
Это будет выглядеть примерно так: Ч: сколько вы за него отдали? Мы дадим вам чуть больше Б: 50+5 Ч: мы даём вам 100+50 Б: О, классно.... Ч: Не будем играть в детский сад, 200+50
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Игорь Васильев
Даже псж так бестолково деньги не тратил 😁
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Очевидное невероятное
Лучше продать
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DolJun
Ответ alberto-m
хватит уже плакаться
что?)
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United_LP
а за сколько покупали?
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Flavius
Умтити, Лангле, Кунде
Наблюдается некая закономерность с этими мягкими французскими центральными защитниками
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norm777
Ответ deadjoker
Так там защиты 2,5 состава и в целом не слабее Кунде. Форвард нужен и тренер постоянный.
Фофана, Кулибали и Бадьяшиль вечно ломаются, Силва старый, а Чалоба такого себе уровня, поэтому покупка ЦЗ оправдана.
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deGob
Ответ Милан 737_
Это тогда наверное единственный нормальный трансфер будет при Боэли ...
Да он дно Кунде, сколько смотрел ни чего нормального не делает одни привозы
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lovet41348
Ответ Nogoi89
И Кристенсена)
Щас прям! Кристенсен барсе самой нужен😏
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