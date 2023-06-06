Зиньковский считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
Антон Зиньковский уверен, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.
В прошедшем чемпионате Мир РПЛ красно-белые финишировали третьими, отстав от петербуржцев на 16 очков.
– Заслуженно ли Малкома признали лучшим игроком сезона? Я думаю, что да.
– В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство?
– Да, «Спартак» поборется.
– Если уезжать в европейский чемпионат, то в какой?
– Главное, в европейский. Желательно в топ-5, – сказал полузащитник «Спартака».
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Но насчёт борьбы - я бы понял, если бы к этому были предпосылки, да чтоб хоть Чернявский поставил на первое место в прогнозах. Но кони, и те вас обскакали