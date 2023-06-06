Зиньковский считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский уверен, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате Мир РПЛ красно-белые финишировали третьими, отстав от петербуржцев на 16 очков.

– Заслуженно ли Малкома признали лучшим игроком сезона? Я думаю, что да.

– В следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство?

– Да, «Спартак» поборется.

– Если уезжать в европейский чемпионат, то в какой?

– Главное, в европейский. Желательно в топ-5, – сказал полузащитник «Спартака».

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10 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Хахахахаха. Поборется в первом туре и закончит на этом
+3
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+3
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Рамзан Нальгиев
гарик хороший попался походу)))
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Isa Babaev
В себя поверили
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Олимпионик
С Зиньковским только с КС и бороться.
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Павел Светлов
Локомотив и ЦСКА против: в очередь!
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Видел его в паре шоу на Ютубе - весёлый, нормальный парень, и жена у него хорошая.

Но насчёт борьбы - я бы понял, если бы к этому были предпосылки, да чтоб хоть Чернявский поставил на первое место в прогнозах. Но кони, и те вас обскакали
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(_Баловень:)_)
да зae....
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notfromrashka
Есть предчувствие, что следующий сезон не будет доигран 🤣🤣🤣
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Сергей Жарковский
Что он несёт, мелированый клоун!
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Василиус
Ну туров 5 поборются а потом начнутся заговоры
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