Зиньковский считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Антон Зиньковский уверен, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

В прошедшем чемпионате Мир красно-белые финишировали третьими, отстав от петербуржцев на 16 очков.

– Заслуженно ли Малкома признали лучшим игроком сезона? Я думаю, что да.

– В следующем сезоне «Спартак» поборется с « » за чемпионство?

– Да, «Спартак» поборется.

– Если уезжать в европейский чемпионат, то в какой?

– Главное, в европейский. Желательно в топ-5, – сказал полузащитник « ».

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