Агент Сафонов считает, что 30 российских игроков могут уехать в Европу: «Захарян, Зиньковский, Тюкавин, Кутицкий, Глушенков. Лантратов мог бы, Помазун – отличный вратарь»

Алексей Сафонов заявил, что около 30 российских футболистов могут уехать в европейские клубы.

– Кто из российских футболистов может в ближайшее время уехать в Европу?

– Надо отталкиваться от политической ситуации, которая тормозит возможные переходы россиян.

Но с точки зрения игровых качеств – Кутицкий, Захарян, Тюкавин, Пруцев, Зиньковский, Глушенков. Лантратов мог бы, но думаю, не поедет.

Помазун – отличный вратарь, считаю его лучшим голкипером второй части чемпионата. Понятное дело, что Акинфеев играет в ЦСКА благодаря опыту, но Илья мог бы его заменить, и тогда желания уезжать в Европу может и не возникнуть.

Из «Краснодара» Сафонов и Сперцян тоже могли бы, хоть второй и армянин. Черников мне очень нравится.

Если пересчитать все клубы и взять некоторых выдающихся молодых игроков из молодежек, как, например, Голубков из «Краснодара», то я бы набрал человек 30, которые могут уехать в Европу именно в нормальные клубы.

Но тут много зависит от футболистов, в первую очередь они должны хотеть этого.

В «Зените» я не вижу ни одного россиянина, кто мог бы уехать. Оттуда могут перейти только Малком, Барриос, Клаудиньо и другие бразильцы.

– Мостовому уже поздно уезжать?

– В топ-5 чемпионатов будет тяжеловато. Чтобы уходить куда-то на хороший контракт, надо быть лидером в своей команде, а он даже не всегда выходит в старте «Зенита».

Он нравится мне как игрок, для России – топ, игрок сборной. В Швейцарии или Бельгии играл бы без проблем, но тут вопрос в том, чего он хочет, – сказал агент.

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