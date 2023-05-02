Агент Сафонов считает, что 30 российских игроков могут уехать в Европу: «Захарян, Зиньковский, Тюкавин, Кутицкий, Глушенков. Лантратов мог бы, Помазун – отличный вратарь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Краснодар Илья Помазун Антон Зиньковский Андрей Мостовой Максим Глушенков Данил Пруцев Арсен Захарян Константин Тюкавин Александр Кутицкий Футбол

Алексей Сафонов заявил, что около 30 российских футболистов могут уехать в европейские клубы.

– Кто из российских футболистов может в ближайшее время уехать в Европу?

– Надо отталкиваться от политической ситуации, которая тормозит возможные переходы россиян.

Но с точки зрения игровых качеств – Кутицкий, Захарян, Тюкавин, Пруцев, Зиньковский, Глушенков. Лантратов мог бы, но думаю, не поедет.

Помазун – отличный вратарь, считаю его лучшим голкипером второй части чемпионата. Понятное дело, что Акинфеев играет в ЦСКА благодаря опыту, но Илья мог бы его заменить, и тогда желания уезжать в Европу может и не возникнуть.

Из «Краснодара» Сафонов и Сперцян тоже могли бы, хоть второй и армянин. Черников мне очень нравится.

Если пересчитать все клубы и взять некоторых выдающихся молодых игроков из молодежек, как, например, Голубков из «Краснодара», то я бы набрал человек 30, которые могут уехать в Европу именно в нормальные клубы.

Но тут много зависит от футболистов, в первую очередь они должны хотеть этого.

В «Зените» я не вижу ни одного россиянина, кто мог бы уехать. Оттуда могут перейти только Малком, Барриос, Клаудиньо и другие бразильцы.

– Мостовому уже поздно уезжать?

– В топ-5 чемпионатов будет тяжеловато. Чтобы уходить куда-то на хороший контракт, надо быть лидером в своей команде, а он даже не всегда выходит в старте «Зенита».

Он нравится мне как игрок, для России – топ, игрок сборной. В Швейцарии или Бельгии играл бы без проблем, но тут вопрос в том, чего он хочет, – сказал агент.

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22 комментария

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Ильдар Фарукшин
Ага 😊. Красную дорожку расстелили 😊ждут
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igls54
А я считаю, что мог бы уехать только Сафонов, но не тот, который агент
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Bashibuzuck
Езжайте, Малком за всех отыграет😁
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Назар Игорь
"Таити, Таити....
Нас и здесь хорошо кормят"
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Aggrrist
Ответ Max Zhomkov
Сафонов два матча подряд привозит. Никто из названных не поедет играть в Европу, потому что там им будут платить по рынку, а это раз в 5 меньше чем в России.
Если бы за привозы киперов понижали в ранге, Нойер или Алиссон не были бы там где они есть
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Ильдар Фарукшин
Если только русские (бразилы) 😊
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Илнур Кара
Если упомянул про то что Ландратов мог бы ,но не поедет ....то остальные аналогично ни куда не поедут. В зарплате потеряют , а еще и конкурировать надо
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Peter Parker
Зиньковский уже староват. Он не то что в России пересидел, а в Крыльях. Хотя время с Осинькиным пошло ему на пользу. Тот же Глушенков ментально сложный игрок. Он должен быть в максимальном комфорте, чтобы показывать результаты. Но кому такие сложности нужны в Европе, чтобы с ним так нянчится
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OldRedWhite
Успешным из всех уехавших оказался только Кокорин !
Чемпион и лучший нападающий своего клуба, да и то стрельнул только на второй год в Европе !
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Любовь Мелехова
В ближайшее время никто из них никуда не поедет. Разве что Кузяев из Зенита в Турцию, которого в списке этого агента нет.
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Артур Артур
Блин, да любой паспортист может себе позволить уехать хоть на край света с их зарплатами.
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mahurat
Чемпионат окончен, Чемпион ясен - пошла болтовня.
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deimon7.7
И все в топ-5 лиг на ведущие позиции, туристами не ездим))))
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Алексей Крапивкин
Многие из комментаторов на спортсе живут вне времени и пространства. Эти люди не понимают, что если речь заходит о Европе, то с вероятностью в 80% это Турция
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moldfan
Да сто процентов могли бы, половина правда из списка, в чемпионат Латвии...

Хотя зря я утрирую. Например, чемпионат Голландии - это хороший чемпионат. Многие из этого списка могли бы пригодится клубам Эрдивизии. Не на те зарплаты конечно.

Если говорить о лидерах Эрдивизии или топ чемпионаты. Могу себе представить только Сперцяна и уже на самом деле в меньше мере Захаряна. Как-то Арсен сдал в этом году. Эдик гораздо стабильней.
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Виталий
Ну не 30 конечно )) ну если брать например 10 лучших команд в топ 5 лигах , то 10-15 точно могли бы заиграть там
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Michael Sneg
Ну чемпионаты Лихтенштейна или Албании - тоже Европа
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ЦСКА1960
Ответ Ильдар Фарукшин
Ага 😊. Красную дорожку расстелили 😊ждут
А что не так? Перечислены вполне перспективные игроки, которые смогут заиграть в европейских чемпионатах, не топ-клубах уровня ЛЧ, а в середняках вполне, если умерят запросы по деньгам.
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OldRedWhite
Помазун и Глушенков уже сегодня бы попали в заявку Реала Мадрид с Реалом Сосьедад !
Там с составом беда ))
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