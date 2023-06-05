Бельфодиль пытался задушить 15-летнюю сестру. Форвард сборной Алжира задержан во Франции

Исхак Бельфодиль попал в полицию за насилие над сестрой.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард сборной Алжира и «Аль-Гарафы» был задержан в Эланкуре, который расположен в пригороде Парижа.

15-летняя сестра футболиста позвонила в полицию и сообщила, что в результате ссоры 31-летний мужчина принялся ее душить. Девушка еще не подавала жалобу, и у прокуратуры Версаля есть два дня на то, чтобы определиться, что делать дальше. Начато расследование инцидента.

L’Equipe сообщает, что медицинская помощь сестре Бельфодиля не потребовалась. Сам футболист был допрошен в участке.

Нападающий известен по выступлениям за «Хоффенхайм», «Интер», «Лион» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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