Тренера «Падерборна» задержали в Испании по обвинению в изнасиловании 25-летней девушки, но освободили без условий. Он настаивал, что все по обоюдному согласию
Главный тренер «Падерборна» был обвинен в изнасиловании на Мальорке.
Как передает Ultima Hora, в понедельник уроженец Польши Лукаш Кваснек на пляже познакомился с 25-летней соотечественницей и договорился увидеться с ней в номере отеля вечером. Встреча завершилась сексом.
Вскоре после этого мужчина был задержан. Девушка объяснила полиции, что в какой-то момент сказала, что ей некомфортно в компании Кваснека, и попыталась уйти, но он принудил ее к интимной связи.
Тренер обвинения отрицал и утверждал, что все произошло по обоюдному согласию.
Сегодня 41-летний специалист был освобожден безо всяких дополнительных условий. Как сообщил «Падерборн», завтра Кваснек вернется в Германию.
Клуб занимает 5-е место во второй Бундеслиге за тур до завершения сезона.
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