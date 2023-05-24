Тренера «Падерборна» задержали в Испании по обвинению в изнасиловании 25-летней девушки, но освободили без условий. Он настаивал, что все по обоюдному согласию

Главный тренер «Падерборна» был обвинен в изнасиловании на Мальорке.

Как передает Ultima Hora, в понедельник уроженец Польши Лукаш Кваснек на пляже познакомился с 25-летней соотечественницей и договорился увидеться с ней в номере отеля вечером. Встреча завершилась сексом.

Вскоре после этого мужчина был задержан. Девушка объяснила полиции, что в какой-то момент сказала, что ей некомфортно в компании Кваснека, и попыталась уйти, но он принудил ее к интимной связи.

Тренер обвинения отрицал и утверждал, что все произошло по обоюдному согласию.

Сегодня 41-летний специалист был освобожден безо всяких дополнительных условий. Как сообщил « », завтра Кваснек вернется в Германию.

Клуб занимает 5-е место во второй Бундеслиге за тур до завершения сезона.

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